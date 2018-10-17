Uzay ve hava sanayii mühendisleri Uludağ’dan çıkacak

17 Ekim 2018

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesi içerisinde kurulan olan TUSAŞ-TAİ Araştırma Merkezi’nde eğitim alacak stajyerler hem uzay ve havacılık alanında eğitim görecekler hem de ücret alacaklar. Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği sigortaları da Uludağ Üniversitesi tarafından yapılacak. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara Genel Merkez Binası’nda ‘Stajyer Mühendis Programı’ Protokolü gerçekleştirildi. Törende TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil, protokol imzalayacak üniversitelerin rektörleri ve ilgili fakültelerin dekanları ile yöneticileri hazır bulundu.

Protokolün ardından konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 3. Nesil Üniversite anlayışı ile öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ettiklerini belirtti. Daha önce TUSAŞ’ın Uludağ Üniversitesi bünyesinde bir Araştırma Merkezi kurması kararına vardıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, açılacak Ar-Ge Merkezi’nde Türk havacılık ve uzay sanayii alanında çalışmaların yürütüleceğini kaydetti. İmzalanan protokol kapsamında Mühendislik Fakültesi’nden seçilecek toplam 10 öğrencinin haftada bir gün ücretli staj gerçekleştireceğini söyledi. Ulcay, her dönem toplam 10 öğrencinin yararlanabileceği staj programının ücretlerini TUSAŞ verirken, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği sigortaları da Uludağ Üniversitesi tarafından yapılacağını sözlerine ekledi.

Başarılı öğrenciye Tusaş’ta iş fırsatı

Havacılık ve uzay sanayii konusunda Türkiye’nin son dönemde çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Rektör Ulcay; “Kurum yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde mühendis ihtiyacının Türkiye’deki üniversitelerden karşılanması gerektiği sonucuna vardık. Bizler bu konuda istekte bulunduk ve görüşmeler yaptık. Türkiye’de İstanbul’dan sonra ikinci olarak Bursa Uludağ Üniversitesi’nde TUSAŞ tarafından bir üniversiteye Ar-Ge Merkezi kuruldu. Bunun yanı sıra kendi öğrencilerimiz de burada staj yapma ve eğitim alma olanağı bulacak. Staj dönemi sonunda beğenilen öğrenciler, TUSAŞ’ın personeli olma şansını yakalayacak. Bu hem üniversitemiz için hem TUSAŞ için hem de ülkemizin kalkınması için ileriye yönelik bir yatırım ve büyük bir hamle olacaktır. Kurum yöneticilerine işbirlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tusaş’tan Uludağ Üniversitesi’ne yüksek lisans desteği

Türkiye’nin kalkınması ve kendi öz kaynakları ile savunma sistemlerini hazırlaması için TUSAŞ’ın büyük bir önem arz ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Mühendislik Fakültemizin 3. ve 4. sınıf öğrencileri bu programdan yararlanabilecek. Toplam 10 öğrencimiz bir dönemde eğitim alma fırsatı yakalayacak. Öğrencilerimiz de fiili iş yaşamını tecrübe etmiş olacak. TUSAŞ’ta yetenekli ve başarılı öğrencileri kendi bünyesine katma fırsatını yakalamış olacak. Ayrıca yine bu dönem seçilecek olan 5 tane yüksek lisans tezi ve 5 tane bitirme ödevi TUSAŞ tarafından desteklenecek. Bu proje de başarılı ile yürütüldüğü takdirde önümüzdeki yıllarda sayıların arttırılması durumu mümkün olacaktır” dedi.

Eğitimler kasım ayında başlayacak

Başvuruların ve kesin kabul işlemlerinin Ekim ayı içerisinde tamamlanacağını söyleyen Prof. Dr. Yusuf Ulcay, başvuranlar arasından TUSAŞ tarafından seçilecek 10 mühendislik öğrencisinin hem üniversitedeki Ar-Ge Merkezi’nde hem de Akıncılar’daki tesislerde çalışma fırsatı yakalayacaklarını belirtti. Öğrencilere saatlik ücret ödeneceğini aktaran Rektör Ulcay; “Üniversitemiz öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği sigortalarını yapacak. Başvurular TUSAŞ’ın internet sitesi üzerinden yapıldı ve bu ay içerisinde kesin kayıtlar belli olacak. Ekim sonu Ar-Ge Merkezinin inşaatının bitecek. Programa da hemen ardından başlanacak. Yıl içerisinde bir öğrencinin 3 dönem olacak şekilde çalışma şansı olacak. Ayrıca öğrencinin burada yapacağı çalışmalar zorunlu stajından düşülecek. Ankara’da staj yapacak öğrenciler için de KYK yurtlarında konaklama imkanı sağlanacak ” şeklinde konuştu.

Törende tüm üniversite yöneticileriyle ayrı ayrı imza töreni düzenleyen TUSAŞ yöneticileri, törenin sonunda misafirlerine Akıncılar Tesisleri’ni gezdirdi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.