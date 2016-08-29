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"Akbaba Lokantası" misafirlerini ağırlıyor

"Akbaba Lokantası" misafirlerini ağırlıyor
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde "Akbaba Lokantası" adıyla kurulan istasyonda, neslinin tükenme tehlikesi bulunan 4 tür akbaba ile yırtıcı kuş ve memelilere besin desteği sağlanıyor.
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