Döviz'den Altın'a, Borsa'dan Forex'e Tüm Finans Haberleri Dünya.com'da30 Ağustos 2016 Salı
- 01:00 -Çin elektrikli araç teknolojisinde dünya liderliğine oynuyor
- 01:00 -Ne kadar vergi o kadar mutluluk
- 01:00 -Özel sektörde rüşvet suçu
- 23:57 -30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!
- 23:53 -İtalya'da ölü sayısı 300'e yaklaştı
- 23:39 -'Türkiye'den SDG ile çatışmaya girmemesini istedik'
- 23:35 -AKM'de tören için kurulan platform yıkıldı
- 23:30 -New York borsası yükselişle kapandı
- 22:59 -İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi
- 22:42 -TBMM'den 'Che Guevara' açıklaması
- 22:26 -Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı kapatıldı
- 22:12 -NYT: Suriye'de CIA ve Pentagon karşı karşıya
- 22:07 -On Numara çekildi
- 21:54 -Obama-Erdoğan görüşmesinin tarihi açıklandı
- 21:45 -TÜBİTAK'ta 201 kişinin görevine son verildi
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- 'Türkiye'den SDG ile çatışmaya girmemesini istedik'
- New York borsası yükselişle kapandı
- Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı kapatıldı
- Kuzey Irak'a 2'inci hava harekatı
- TRT çalışanı 13 kişi tutuklandı
- Galatasaray, Tiote'nin transferinden vazgeçti
- Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
- Kilis'e 3 havan mermisi düştü: 5 yaralı
- 'TSK gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi'
- KPSS ve ALES tarihleri değiştirildi
- Görüşmenin tarihi açıklandı
- 201 çalışanın görevine son verildi
- 'Fed'in faiz artırımı istihdama bağlı'
- ÖSO 10 köyü daha ele geçirdi
- Türkiye'ye gelmiyorPutin vazgeçti
- Konut fiyatlarında artış hız kesmedi
- 3. Köprü ev fiyatlarını uçurdu
- Rus turistler geliyorİlk 'uçuş'un tarihi belli oldu
- Ev almak isteyene 'sandık' geliyor
- Uzak pazarlar için fabrika kuracak
- Ekonomiye güven sert düştü
- Milli tank karar aşamasındaSeri üretim için son teklif
- Otelciler acil önlem bekliyor!
- Trakya Birlik ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı
- Borsa 1000 puan düştüGün boyunca negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul (BIST), kapanışı 1000 puanlık kayıpla gerçekleştirdi.
- İzmirli şirket, CERN ihalesine kabul edildiİzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin kurduğu bir şirketin Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nin açtığı ihaleye kabul edildiği belirtildi.
- Fındık fiyatında düşüşOrdu'da serbest piyasada geçen hafta 15 liradan işlem gören fındık bu hafta 13 liraya geriledi.
- Pentagon'dan YPG açıklamasıABD Savunma Bakanlığı Pentagon, YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerektiğini açıkladı.
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- 3. Köprü tamam
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- İşte 'konut'ta faiz indiren bankalar
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- İşte kapatılan okullar ve yurtlar
- İşte Türkiye'nin vergi rekortmenleri
- Sedan versiyonu gün yüzüne çıktı
- İşte yılın en çok kazanan ünlüleri
- Türkiye'nin en büyük fuar merkezi olacak
- Bankalar 'tatile' hazır
- Türkiye'nin en büyük şirketi belli oldu
- Bu 7 işletme kitabını okumanız şart!
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- Dünyanın en pahalı ve en ucuz şehirleri
- Bankaların bayram kredisi yarışı erken başladı
- Qatar Airways'den festival fırsatlarıQatar Airways’den 29 Ağustos ile 5 Eylül 2016 tarihlerinde alacağınız biletler ile ücretsiz uçuş hakkı kazanma fırsatı ve Seyahat Festivali kapsamında kazanabileceğiniz 600’ün üzerinde fırsatlar müşterileri bekliyor
- Kibar holding üst yönetiminde değişimKibar Holding bünyesinde Grup Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı görevine Gökhan Lokmanoğlu getirildi.
- TOKİ borçlusuna yüzde 20 indirimBanka, TOKİ taksit ödemelerini şubelerinden yapan müşterilerine, yüzde 20 indirim fırsatı ile ödeyebilmeleri için ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayacağını duyurdu.
- Doğuş, Anadolu mutfağını küresel sofraya taşıyorDoğuş Holding'in patronu Ferit Şahenk, 41'inci markası Rüya'yı Dubai'de açıyor. Küresel anlamda standart oluşturacak Anadolu mutfağına sahip ilk Türk restoranı olmayı hedefl eyen Rüya'nın ikinci şubesi ise Londra olacak.
- Özel sektörde rüşvet suçu
- Çin elektrikli araç teknolojisinde dünya liderliğine oynuyor
- Ne kadar vergi o kadar mutluluk
- Otelciler acil önlem bekliyor!
- Elbistan'da zehirlenenlerin sayısı 10 bini buldu
- Akdeniz Turizm Forumu’nun ev sahibi Mersin
- Fındık fiyatında düşüş
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- TBMM'den 'Che Guevara' açıklamasıTBMM Başkanı Kahraman'ın, Che Guevara ile ilgili sözlerine Meclis'ten, 'Gençlere, Küba sosyalist devriminde yer alan bir şahsın değil, tarihteki binlerce kahraman ve önderin rol model olarak örnek alınabileceğini tavsiye etti' açıklaması yapıldı.
- Kılıçdaroğlu 30 Ağustos'u kutladıCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal’in çizdiği hedef doğrultusunda ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ülküsüne bağlılıkla, daha özgür bir ülke olmanın mücadelesini veriyor." dedi.
- Yıldırım'ın 30 Ağustos mesajı yayınladıBaşbakan Yıldırım 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik yayınladığı mesajda, 'Türkiye Cumhuriyeti’ni darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak' ifadelerini kullandı.
- Yargıtay'dan 'Beştepe'de tören' açıklamasıYargıtay, adli yıl açılışının Beştepe'de yapılacak olmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
- Ordu'nun çehresi dev projelerle değişiyor
- 5. Sivas Kitap Günleri başladıSivas Kongresi'nin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 5'incisi düzenlenen Sivas Kitap Günleri açıldı
- Longoz Maratonu için geri sayım başladıKaracabey Belediyesi tarafından Subasar Ormanları olarak da bilinen Longoz Ormanları’nda 25 Eylül tarihinde düzenlenecek Longoz Ormanı 15 Temmuz Şehitleri Yarı Maratonu için geri sayım başladı.
- Mısır'a gelen turist sayısı yüzde 41 azaldıMısır'ı ziyaret eden yabancı turist sayısının 2016 yılının ilk yedi ayında yüzde 41 azaldığı kaydedildi
- Balıkesir'den 3 kıtaya kurutulmuş domates ihracatıBalıkesir'in Bigadiç ilçesinden 3 kıtaya kurutulmuş domates ihraç edilmeye başlandı.
- Katı yakıtlar istatistikleri açıklandıKatı yakıtlarda haziranda en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti
- Spot piyasada elektrik fiyatlarıGün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 220 lira, en düşük 5,09 lira olarak açıklandı
- Duyarlı markalar tüketicinin sesi oluyorDünyanın dört bir yanında sosyal adaletsizlik, eşitsizlik gibi kavramları tetikleyen toplumsal olaylar yaşanırken tüketici sesini çıkaran markalarla adeta bütünleşiyor.
- Matematik, hayatın içindeOkul sıralarından hayatın içine matematik her yerde… Girişimcinin işletmesi için yaptığı planlarda, borsa analistlerinin karmaşık algoritmalarında ve hatta aşkta...
- Elbistan'da 5 bin kişi hastanelik olduKahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde 5 binden fazla kişi, yüksek ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvurdu
- 'Organik logosu olmayan ürünleri satın almayın'Bir ürünün organik olup olmadığının bakarak ya da tadarak anlaşılamayacağını belirten UÜ Ziraat Fakültesi Organik Tarım Birimi Başkanı Prof. Dr. Ak, organik logosu olmayan ürünlerin satın alınmaması gerektiğini söyledi.
- Fenerbahçe'den son 34 yılın en kötü başlangıcıSüper Lig'de ilk iki haftada sadece 1 puan alabilen sarı-lacivertliler, 34 yıl sonra en kötü başlangıcını yaptı
- Trabzonspor'da transfere 35 milyon TLYeni sezon öncesi 3 oyuncunun satışından 10.6 milyon TL kazanan Trabzonspor, aldığı 7 oyuncunun bonservis ve kiralama bedelleri için 35.7 milyon TL ödedi.
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