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Trafikte karting aracıyla drift yaptı: Ceza aldı

İstanbul Pendik'te trafiğe açık alanda karting aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kameraya böyle yansıdı.

AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin karting aracıyla trafiğe açık alanda drift yapmasına ilişkin görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tescilsiz bir aracı trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandığı saptanan F.Ö'yü yakaladı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" maddesinden 32 bin 233 lira ceza kesilirken araç trafikten men edildi.

F.Ö. hakkında "trafiği tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

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