Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 499 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 17.807 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 7.883 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 33.729 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 8.009 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,7 primle 11.075 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0690 seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini vurgulayarak, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.
Avro Bölgesi'nde merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda faiz indirimine gideceğine kesin bakılmaya devam ediyor.