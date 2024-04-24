ERG ile el hijyeni İŞ’ine giriyor

2020 yılında hijyen takip sistemleri üretmek üzere kurulan ERG Controls’e, iki yeni yatırımcı geliyor. İş Bankası’na ait Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy Yönetimi, ERG’ye hissedar oluyor.

2019 yılında başlayan Covid-19, birçok sektörü olumsuz etkilerken, sağlık ve hijyen konusu hepimizin önceliği haline geldi. Hatırlayın; o dönem marketlerden aldığımız ürünleri bile balkonda sakladık, her zamankinden daha özenle meyvelerimizi yıkamayı öğrendik.

Türkiye, o süreçte özellikle hijyen ürünleri üretiminde Avrupa’nın en büyük tedarikçisi olurken, hijyen ürünleri teknolojisinde de önemli girişimler hayatımıza girdi. Onlardan biri de ERG Controls adlı şirketti. 2020 yılında İstanbul’da Batuhan Ergör’ün kurucu ortağı olarak faaliyetine başlayan ERG Controls, el hijyeninde dikkat çeken bir girişim olarak dikkat çekti.

Hastanelerin özellikle yoğun bakım üniteleri, market ve hızlı tüketim zincir mağazalarında pilot uygulamalarını da tamamlayarak yatırım turlarına çıkan şirket, geliştirdiği patentli ürünü YIKA ile hastane, gıda, ilaç üretimi gibi hijyen standartları yüksek ortamlarda çalışanların el hijyeni aktivitelerini yaka kartlarıyla ve sensörlerle takip ederek el hijyeni uyumu sağlıyor.

YIKA ile Acıbadem ve Migros’un programına katıldı

2021 yılında hem Acıbadem Kuluçka Programı’na hem de Migros’un inovasyon programı MigrosUP’a kabul edilen şirket, projesi YIKA ile hastanelerde hastane enfeksiyonu vakalarının yüzde 50’den fazla azaltabildiklerini açıklamıştı.

Şirketin ilk önemli yatırımını ise 2021 yılında TRAngels Melek Yatırım Ağı üyelerinden almıştı. Hijyen takip sistemleri üreten ERG Controls’e şimdi de önemli yatırımcılar geliyor. Türkiye’nin en büyük finans kuruluşlarından İş Bankası’na ait Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy Yönetimi, ERG’ye hissedar oluyor.

Maxis, İzmitli Kolsan’a yatırım yapmıştı

Son dönemin en dikkat çeken yatırımlarından Maxis, geçen yılın aralık ayında 38 ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin en önemli lastik üreticilerinden; iş dünyasının Kolsan olarak bildiği Kocaeli Lastik Sanayi’ye ortak olmuştu.

DÜNYA Gazetesi’nin o dönem duyurduğu haberde geçmişte başta Pirelli olmak üzere dünyaca ünlü markalara fason lastik üretimi yapan Kolsan, kendi markası Waterfall ile ihracatta Türkiye’nin 500 şirketi arasında yer alıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı ihracat liginde 2022 yılında yaptığı 72.9 milyon dolarla 428’inci olan Kolsan, kendi sektöründe de bu rakamla ilk 40 firma arasında bulunuyor. Maxis ile birlikte ERG’ye ortak olan İstanbul Portföy Yönetimi ise 2007 yılından bu yana faaliyette bulunuyor.