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  4. İzmirli CFM Soğutma'nın %100'ü İtalyan devinin oldu

İzmirli CFM Soğutma'nın %100'ü İtalyan devinin oldu

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Avrupa’nın en önemli iklimlendirme şirketlerinden biri olan İtalyan Carel, Türkiye’deki varlığını artırma kararı aldı.

İtalyan dev, Türkiye’ye adım attığı CFM Soğutma’daki payını artırmak için görüşmelere başladı. Yüzde 51’ini 2021 yılında aldığı CFM Soğutma’daki hisse oranını yükseltmek için masaya oturan İtalyan dev, şirketteki payını yüzde 100’e çıkaracak ve tek kontrolü devralacak.

Anlaşma tamamlandığında CFM Soğutma’da Murat Cem Özdemir’e ait paylar, İtalyan Carel Industries S.p.A. bünyesine geçecek. Carel’in Türkiye ilgisini ilk kez 7 Mayıs 2021 yılında Dünya Gazetesi’nde duyurmuştuk. 3 yıl önce yazdığımız “İtalyan dev, İzmirli CFM’nin yüzde 51’ini satın aldı” başlıklı haberin ardından hisseler resmi olarak Carel bünyesine geçmişti.

İzmir Teknopark’ta 2 yazılım ofisi var

 İzmir’de Atatürk Organize Sanayii Bölgesi’nde 6 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknopark kısmında iki adet yazılım ofisine sahip olan CFM Soğutma, 2020 yılını 14 milyon euroluk ciro ile kapatmış, şirketin o dönemki hisse devri de 23,1 milyon euroluk değerleme üzerinden yapılmıştı.

Carel Group CEO'su Francesco Nalini, “Uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden ortaklığımızın bu güçlenmesinden çok memnunuz. Bugün imzalanan anlaşma, şirketin kalkınma stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor” diyerek açıklamada bulunmuştu.

Hisseleri Milano Borsası’nda işlem görüyor

 1973'te kurulan Carel, 2020'de 331,6 milyon euro, 2022 yılında ise 420 milyon euro ciro yaptı. Dünyanın değişik coğrafyalarında 9 üretim tesisi ve 2 bine yakın çalışanı olan şirketin hisseleri 2018 yılından bu yana Milano Borsası'nda işlem görüyor.

Çin’den ABD’ye, Avustralya’dan Brezilya’ya kadar birçok ülkede ofisleri de bulunan İtalyan Carel Industries, Türk CFM Soğutma dışında Avrupa’da Recuperator, HygroMatik, Enginia şirketlerini satın alarak global büyüme planına geçmişti. İtalyan devi, 6 bin 200 aktif ürün ve yıllık 7 milyon adetten fazla üretim ile 4 binden fazla müşteriye hizmet veriyor.

 

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