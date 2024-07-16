Ukrayna ile Türkiye arasında STA onaylanacak
Ukrayna ile Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının onay süreci tamamlanmak üzere. Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Bodnar, Rus işgaline rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 7.5 milyar dolar olduğunu, anlaşma ile rakamın 10 milyar dolara ulaşacağını söyledi.
Geçtiğimiz hafta ABD’de NATO’nun 75’inci kuruluş yıl dönümü kutlanırken, gözler Ukrayna’ya yapılacak destek ve üyelik sürecinde alınacak kararlardaydı. Macaristan’ın uzun süredir ayak dirediği Ukrayna’ya yardım süreci, AB üyeliği ile birlikte NATO’ya katılım süreci, Kiev Yönetimi’nin beklediği sonuçları alamamasına neden oldu.
Ancak yine de Ukrayna’ya verilen destek mesajı, üyelikte geri dönülemez yol tarifiyle açıklandı. Aynı günlerde Ankara’da da Ukrayna’dan bir heyetin görüşmeleri vardı. Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kachka’nın öncülük ettiği heyet, Ankara’da ticari ilişkilerin artırılması için sessiz ama önemli bir adımdı. Ticaret Bakanlığı’nda yapılan ziyarette iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler masaya yatırıldı.
Görüşmede Rus işgalinden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kiev’e yaptığı ziyaret ve imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması’nın tamamlanmak üzere olan onay süreci görüşülen en önemli konuydu. Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması’nın iç onay sürecinin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulandı. Bu kapsamda atılabilecek adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.
Ukrayna Parlamentosu yakında Ankara ve Kiev’i daha da yakınlaştıracak olan Serbest Ticaret Anlaşması’nı onaylayacak. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, DÜNYA Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Bodnar, “Serbest ticaretin hayata geçirilmesi Türkiye ile ilişkilerimizde tarihi bir dönüm noktası olacaktır” dedi. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmi, Rus işgaline rağmen beklenen seviyenin üzerinde seyrediyor. Bodnar, “2023 yılında toplam ticaret hacmi yaklaşık 7.5 milyar dolara ulaştı.
Türkiye geleneksel olarak Ukrayna’nın dış ticaretinde önemli bir rol oynuyor. Serbest ticaretin başlamasının ardından Ukrayna ve Türkiye, bu yıl mart ayında İstanbul’da yapılan görüşmede Ukrayna ve Türkiye cumhurbaşkanları tarafından açıklanan ikili ticarette 10 milyar dolara ulaşma hedefine hızlı bir şekilde ulaşacak” diye konuştu.
Yeni kurulan 100 şirketten 13’ü Türk
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı geniş çaplı işgalin başlangıcından bu yana, Türk yatırımcılar diğer yabancı yatırımcılar için bir rol model haline geldi. Bodnar’ın verdiği bilgilere göre savaşa rağmen Türk vatandaşları 354 yeni şirket kurdu. Ukraynalı Büyükelçi, “Toplam yabancı şirket sayısının yüzde 13.1’ini Türk iş insanları oluşturdu.
Türk girişimciler, özellikle yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine ağırlık verdi. Türk iş dünyasına ülkemize olan güveni için minnettarız. Serbest ticaretin ve Ukrayna ekonomisinin toparlanmasına yönelik ortak projelerin uygulanmasının Türk iş dünyası için büyük faydalar ve perspektifler sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
“Tarım alanlarını yakıyorlar”
Rus Rejimi’nin geçtiğimiz günlerde Ukrayna’daki tarım alanlarını yaktıklarını belirten Bodnar, “Rus işgalciler, tarım alanlarını, tesislerini yakarak sadece Ukrayna’nın değil, temel ihtiyaç olan gıdayı da terörize ediyorlar. Bazı ülkeler açlıkla mücadele ederken, tahıl ürünlerini, araçlarını yakıyorlar, vuruyorlar. Dünyanın gıda güvenliğini sabote ediyorlar” diye konuştu.
Kanserli çocukları füzeyle öldürdüler
Vasyl Bodnar’la sohbetimizde konu Ukrayna’daki çocuk hastanesine yapılan saldırılara geldi. Bodnar, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın en büyük katliamını başlatan Rusya, Ukrayna’daki sivilleri öldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna’nın en büyük sağlık kuruluşlarından olan Ohmatdyt Çocuk Hastanesi’nde füzeyle saldırdılar. Doktorlarımızı, çocuklarımızı kaybettik. En büyük zararı hematoloji ve onkoloji servisleri gördü. Burada çocuklar kanserle savaşıyordu. Rus füzeleriyle değil. Çocuk tiyatrolarını, okullarını vurdular. Dün yaptılar, yarın da yapacaklar” dedi.