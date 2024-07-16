Ukrayna ile Türkiye arasında STA onaylanacak

Ukrayna ile Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının onay süreci tamamlanmak üzere. Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Bodnar, Rus işgaline rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 7.5 milyar dolar olduğunu, anlaşma ile rakamın 10 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta ABD’de NATO’nun 75’inci ku­ruluş yıl dönümü kut­lanırken, gözler Ukrayna’ya yapılacak destek ve üyelik sü­recinde alınacak kararlarday­dı. Macaristan’ın uzun süredir ayak dirediği Ukrayna’ya yar­dım süreci, AB üyeliği ile birlik­te NATO’ya katılım süreci, Kiev Yönetimi’nin beklediği sonuç­ları alamamasına neden oldu.

Ancak yine de Ukrayna’ya veri­len destek mesajı, üyelikte geri dönülemez yol tarifiyle açıklan­dı. Aynı günlerde Ankara’da da Ukrayna’dan bir heyetin görüş­meleri vardı. Ukrayna Ekono­mi Bakan Yardımcısı Taras Ka­chka’nın öncülük ettiği heyet, Ankara’da ticari ilişkilerin ar­tırılması için sessiz ama önemli bir adımdı. Ticaret Bakanlığı’n­da yapılan ziyarette iki ülke ara­sındaki ticari ve ekonomik iliş­kiler masaya yatırıldı.

Görüş­mede Rus işgalinden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kiev’e yaptı­ğı ziyaret ve imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması’nın tamam­lanmak üzere olan onay süreci görüşülen en önemli konuydu. Ukrayna ile Serbest Ticaret An­laşması’nın iç onay sürecinin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ti­caret hacmi hedefine ulaşma konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulandı. Bu kapsamda atılabilecek adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Ukrayna Par­lamentosu yakında Ankara ve Kiev’i daha da yakınlaştıracak olan Serbest Ticaret Anlaşma­sı’nı onaylayacak. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bod­nar, DÜNYA Gazetesi’ne açık­lamalarda bulundu. Bodnar, “Serbest ticaretin hayata ge­çirilmesi Türkiye ile ilişkileri­mizde tarihi bir dönüm noktası olacaktır” dedi. Türkiye ile Uk­rayna arasındaki ticaret hacmi, Rus işgaline rağmen beklenen seviyenin üzerinde seyrediyor. Bodnar, “2023 yılında toplam ticaret hacmi yaklaşık 7.5 mil­yar dolara ulaştı.

Türkiye gele­neksel olarak Ukrayna’nın dış ticaretinde önemli bir rol oy­nuyor. Serbest ticaretin başla­masının ardından Ukrayna ve Türkiye, bu yıl mart ayında İs­tanbul’da yapılan görüşmede Ukrayna ve Türkiye cumhur­başkanları tarafından açıkla­nan ikili ticarette 10 milyar do­lara ulaşma hedefine hızlı bir şekilde ulaşacak” diye konuştu.

Yeni kurulan 100 şirketten 13’ü Türk

Rusya’nın Ukrayna’ya kar­şı başlattığı geniş çaplı işgalin başlangıcından bu yana, Türk yatırımcılar diğer yabancı ya­tırımcılar için bir rol model haline geldi. Bodnar’ın verdi­ği bilgilere göre savaşa rağmen Türk vatandaşları 354 yeni şirket kurdu. Ukraynalı Büyü­kelçi, “Toplam yabancı şirket sayısının yüzde 13.1’ini Türk iş insanları oluşturdu.

Türk giri­şimciler, özellikle yenilenebi­lir enerjinin geliştirilmesine ağırlık verdi. Türk iş dünyası­na ülkemize olan güveni için minnettarız. Serbest ticaretin ve Ukrayna ekonomisinin to­parlanmasına yönelik ortak projelerin uygulanmasının Türk iş dünyası için büyük fay­dalar ve perspektifler sağlaya­cağına inanıyoruz” dedi.

“Tarım alanlarını yakıyorlar”

Rus Rejimi’nin geçtiğimiz günlerde Ukrayna’daki tarım alanlarını yaktıklarını belir­ten Bodnar, “Rus işgalciler, ta­rım alanlarını, tesislerini ya­karak sadece Ukrayna’nın de­ğil, temel ihtiyaç olan gıdayı da terörize ediyorlar. Bazı ülkeler açlıkla mücadele ederken, tahıl ürünlerini, araçlarını yakıyor­lar, vuruyorlar. Dünyanın gıda güvenliğini sabote ediyorlar” diye konuştu.

Kanserli çocukları füzeyle öldürdüler

Vasyl Bodnar’la sohbeti­mizde konu Ukrayna’daki çocuk hastanesine yapılan saldırılara geldi. Bodnar, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın en bü­yük katliamını başlatan Rusya, Ukrayna’daki sivil­leri öldürmeye devam edi­yor. Geçtiğimiz hafta Uk­rayna’nın en büyük sağlık kuruluşlarından olan Oh­matdyt Çocuk Hastanesi’n­de füzeyle saldırdılar. Dok­torlarımızı, çocuklarımızı kaybettik. En büyük zararı hematoloji ve onkoloji ser­visleri gördü. Burada ço­cuklar kanserle savaşıyor­du. Rus füzeleriyle değil. Çocuk tiyatrolarını, okulla­rını vurdular. Dün yaptılar, yarın da yapacaklar” dedi.