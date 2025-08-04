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Bilgili’nin Greenwich’i dünya finalinde

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Bilgili Grubu’nun hayata geçirdiği ve Uruguaylı mimar Rafael Vinoly’nin imzasını taşıyan Greenwich, mimari tasarımda dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan SBID International Design Awards’ta finale kaldı.

Türk gayrimenkul devle­rinin dünyada en fazla adından söz ettirdiği projeleri ABD’de bulunuyor. Miami bu akımda merkez konumuna ge­lirken, New York ise prestijli projelere ev sahipliği yapıyor. Bilgili Grubu’nun Greenwi­ch’i ise son dönemde en faz­la popüler olan proje. Sadece New York’un değil, ABD’nin de en yüksek yapılarından biri Greenwich. 88 katlı bu devasa gökdelen, 278 metre uzunlu­ğunda. New York’un en uzun 10 yapısından biri. Kat sayı­sında ise dünyaca ünlü 102 katlı Empire State’ın ardın­dan ikinci sırada. İş merkez­lerini dışarıda tutarsak, konut anlamındaki en uzun gökde­len unvanına sahip. 42 bin 921 metrekarelik bir alanı kapla­yan, kulenin en tepedeki üç ka­tında yemek alanları, eğlen­ce mekânları, fitness tesisleri, havuz ve spa bulunuyor. Stüd­yo dairelerden üç yatak odalı geniş rezidanslara kadar top­lam 272 lüks daireyi kapsıyor. İç tasarımı Londra merkez­li March & White Design ta­rafından yapılan proje, mini­mal kolon tasarımı ve tam boy cam cepheleri sayesinde Hu­dson Nehri, New York Lima­nı ve şehir silueti manzarala­rını maksimum düzeyde içeri alacak şekilde tasarlandı. Mi­marı ise dünyaca ünlü Urugu­aylı Rafael Vinoly. Brooklyn Çocuk Müzesi, Tokyo Ulusla­rarası Forumu, Kimmel Mer­kezi, Cleveland Sanat Müzesi gibi şaheserlere imza atan La­tin Amerika kökenli mimar, 2023 yılında hayatını kaybetse de kazandığı ödüller, tasarladı­ğı yapıtlarla hala dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor.

Küresel mimarlığın en büyük ödülü

Vinoly’nin imza attığı son önemli işlerden biri olan Gre­enwich, onun adını yaşatacak bir yarışmada finalde. New York’un en şık yaşamını su­nan rezidans projesi olan Gre­enwich, mimari tasarım ala­nında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan SBID International Design Awar­ds’ta finale kaldı. Bilgili Hol­ding’in portföyünde bulu­nan Greenwich’in yarıştığı bu ödül programında 85 ülkeden yüzlerce özel proje vitrine çık­tı. Şimdi ise alanındaki en iyi­leri belirleyen SBID Interna­tional Design Awards-Society of British & International In­terior Design kategorisindeki 5 eserden biri oldu.

Mayıs ayında dev finansman aldı

Geçtiğimiz aylarda projenin finansmanına yönelik önemli bir adım atılmıştı. Mayıs ayın­da duyurduğumuz haberde, Greenwich’i yapan iş insanı Serdar Bilgili’nin şirketi Bilgi­li Holding, proje için Starwo­od Property Trust’tan 350 milyon dolarlık bir yeniden fi­nansman kredisi aldı. 4,4 mil­yar dolarlık servetiyle ABD’li yatırımcı Barry Sternlicht’in küresel özel yatırım şirketi Starwood Capital Group’un iştiraki olan Starwood Pro­perty Trust; Bilgili, Fortress Investment Group ve Bizzi&­Partners’ın geliştirdiği proje­ye önemli fon sağlamış oldu.

Bizzi ailesiyle birlikte çalışıyor

Beşiktaş’ın eski yöneticile­rinden iş insanı Serdar Bilgi­li, 2023 yılında ABD’de olduk­ça önemli işlere imza atan Biz­zi&Partners ortaklık kararı almıştı. İki ortak, hem ABD’de hem de Avrupa’da bazı proje­leri birlikte hayata geçirmek için düğmeye basmıştı. Bilgi­li ve Bizzi Miami Beach’te 5. Caddede geliştirmekte oldu­ğu bir ofis mülkü de dâhil ol­mak üzere gelecekteki tüm projelerde ortak olmayı plan­lıyor. Ayrıca New York, Miami ve Los Angeles’ta yeniden ge­liştirmeyi umdukları bazı ofis mülklerinde daha fazla fırsat arıyorlar. İtalya’da da Toska­na, Bordighera ve Milano şe­hirlerinde projeleri bulunan Bilgili ve Bizzi ortaklığı, otel de dâhil olmak üzere Avrupa’da da yatırım yapmayı hedefliyor.

Özgün projelere imza atıyor

Türkiye’de lüks konut ge­liştirme alanında da özgün projelere imza atan Bilgi­li Holding, The Ritz-Carlton Residences İstanbul ile Ni­şantaşı’nda otelcilik hizme­tini rezidans yaşamıyla bu­luşturuyor. Akaretler Sıraev­ler’de ise 19. yüzyılın özgün mimarisini günümüzün çok işlevli yaşam alanlarına dö­nüştürerek tarih ile moderni­teyi harmanlıyor. Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda konumla­nan BodrumBodrum ise tasa­rımı ve sahil yaşamına yakın­lığıyla, Bodrum’un en özel ya­şam projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

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