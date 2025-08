Bilgili’nin Greenwich’i dünya finalinde

Bilgili Grubu’nun hayata geçirdiği ve Uruguaylı mimar Rafael Vinoly’nin imzasını taşıyan Greenwich, mimari tasarımda dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan SBID International Design Awards’ta finale kaldı.

Türk gayrimenkul devle­rinin dünyada en fazla adından söz ettirdiği projeleri ABD’de bulunuyor. Miami bu akımda merkez konumuna ge­lirken, New York ise prestijli projelere ev sahipliği yapıyor. Bilgili Grubu’nun Greenwi­ch’i ise son dönemde en faz­la popüler olan proje. Sadece New York’un değil, ABD’nin de en yüksek yapılarından biri Greenwich. 88 katlı bu devasa gökdelen, 278 metre uzunlu­ğunda. New York’un en uzun 10 yapısından biri. Kat sayı­sında ise dünyaca ünlü 102 katlı Empire State’ın ardın­dan ikinci sırada. İş merkez­lerini dışarıda tutarsak, konut anlamındaki en uzun gökde­len unvanına sahip. 42 bin 921 metrekarelik bir alanı kapla­yan, kulenin en tepedeki üç ka­tında yemek alanları, eğlen­ce mekânları, fitness tesisleri, havuz ve spa bulunuyor. Stüd­yo dairelerden üç yatak odalı geniş rezidanslara kadar top­lam 272 lüks daireyi kapsıyor. İç tasarımı Londra merkez­li March & White Design ta­rafından yapılan proje, mini­mal kolon tasarımı ve tam boy cam cepheleri sayesinde Hu­dson Nehri, New York Lima­nı ve şehir silueti manzarala­rını maksimum düzeyde içeri alacak şekilde tasarlandı. Mi­marı ise dünyaca ünlü Urugu­aylı Rafael Vinoly. Brooklyn Çocuk Müzesi, Tokyo Ulusla­rarası Forumu, Kimmel Mer­kezi, Cleveland Sanat Müzesi gibi şaheserlere imza atan La­tin Amerika kökenli mimar, 2023 yılında hayatını kaybetse de kazandığı ödüller, tasarladı­ğı yapıtlarla hala dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor.

Küresel mimarlığın en büyük ödülü

Vinoly’nin imza attığı son önemli işlerden biri olan Gre­enwich, onun adını yaşatacak bir yarışmada finalde. New York’un en şık yaşamını su­nan rezidans projesi olan Gre­enwich, mimari tasarım ala­nında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan SBID International Design Awar­ds’ta finale kaldı. Bilgili Hol­ding’in portföyünde bulu­nan Greenwich’in yarıştığı bu ödül programında 85 ülkeden yüzlerce özel proje vitrine çık­tı. Şimdi ise alanındaki en iyi­leri belirleyen SBID Interna­tional Design Awards-Society of British & International In­terior Design kategorisindeki 5 eserden biri oldu.

Mayıs ayında dev finansman aldı

Geçtiğimiz aylarda projenin finansmanına yönelik önemli bir adım atılmıştı. Mayıs ayın­da duyurduğumuz haberde, Greenwich’i yapan iş insanı Serdar Bilgili’nin şirketi Bilgi­li Holding, proje için Starwo­od Property Trust’tan 350 milyon dolarlık bir yeniden fi­nansman kredisi aldı. 4,4 mil­yar dolarlık servetiyle ABD’li yatırımcı Barry Sternlicht’in küresel özel yatırım şirketi Starwood Capital Group’un iştiraki olan Starwood Pro­perty Trust; Bilgili, Fortress Investment Group ve Bizzi&­Partners’ın geliştirdiği proje­ye önemli fon sağlamış oldu.

Bizzi ailesiyle birlikte çalışıyor

Beşiktaş’ın eski yöneticile­rinden iş insanı Serdar Bilgi­li, 2023 yılında ABD’de olduk­ça önemli işlere imza atan Biz­zi&Partners ortaklık kararı almıştı. İki ortak, hem ABD’de hem de Avrupa’da bazı proje­leri birlikte hayata geçirmek için düğmeye basmıştı. Bilgi­li ve Bizzi Miami Beach’te 5. Caddede geliştirmekte oldu­ğu bir ofis mülkü de dâhil ol­mak üzere gelecekteki tüm projelerde ortak olmayı plan­lıyor. Ayrıca New York, Miami ve Los Angeles’ta yeniden ge­liştirmeyi umdukları bazı ofis mülklerinde daha fazla fırsat arıyorlar. İtalya’da da Toska­na, Bordighera ve Milano şe­hirlerinde projeleri bulunan Bilgili ve Bizzi ortaklığı, otel de dâhil olmak üzere Avrupa’da da yatırım yapmayı hedefliyor.

Özgün projelere imza atıyor

Türkiye’de lüks konut ge­liştirme alanında da özgün projelere imza atan Bilgi­li Holding, The Ritz-Carlton Residences İstanbul ile Ni­şantaşı’nda otelcilik hizme­tini rezidans yaşamıyla bu­luşturuyor. Akaretler Sıraev­ler’de ise 19. yüzyılın özgün mimarisini günümüzün çok işlevli yaşam alanlarına dö­nüştürerek tarih ile moderni­teyi harmanlıyor. Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda konumla­nan BodrumBodrum ise tasa­rımı ve sahil yaşamına yakın­lığıyla, Bodrum’un en özel ya­şam projelerinden biri olarak öne çıkıyor.