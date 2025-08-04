Bilgili’nin Greenwich’i dünya finalinde
Bilgili Grubu’nun hayata geçirdiği ve Uruguaylı mimar Rafael Vinoly’nin imzasını taşıyan Greenwich, mimari tasarımda dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan SBID International Design Awards’ta finale kaldı.
Türk gayrimenkul devlerinin dünyada en fazla adından söz ettirdiği projeleri ABD’de bulunuyor. Miami bu akımda merkez konumuna gelirken, New York ise prestijli projelere ev sahipliği yapıyor. Bilgili Grubu’nun Greenwich’i ise son dönemde en fazla popüler olan proje. Sadece New York’un değil, ABD’nin de en yüksek yapılarından biri Greenwich. 88 katlı bu devasa gökdelen, 278 metre uzunluğunda. New York’un en uzun 10 yapısından biri. Kat sayısında ise dünyaca ünlü 102 katlı Empire State’ın ardından ikinci sırada. İş merkezlerini dışarıda tutarsak, konut anlamındaki en uzun gökdelen unvanına sahip. 42 bin 921 metrekarelik bir alanı kaplayan, kulenin en tepedeki üç katında yemek alanları, eğlence mekânları, fitness tesisleri, havuz ve spa bulunuyor. Stüdyo dairelerden üç yatak odalı geniş rezidanslara kadar toplam 272 lüks daireyi kapsıyor. İç tasarımı Londra merkezli March & White Design tarafından yapılan proje, minimal kolon tasarımı ve tam boy cam cepheleri sayesinde Hudson Nehri, New York Limanı ve şehir silueti manzaralarını maksimum düzeyde içeri alacak şekilde tasarlandı. Mimarı ise dünyaca ünlü Uruguaylı Rafael Vinoly. Brooklyn Çocuk Müzesi, Tokyo Uluslararası Forumu, Kimmel Merkezi, Cleveland Sanat Müzesi gibi şaheserlere imza atan Latin Amerika kökenli mimar, 2023 yılında hayatını kaybetse de kazandığı ödüller, tasarladığı yapıtlarla hala dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor.
Küresel mimarlığın en büyük ödülü
Vinoly’nin imza attığı son önemli işlerden biri olan Greenwich, onun adını yaşatacak bir yarışmada finalde. New York’un en şık yaşamını sunan rezidans projesi olan Greenwich, mimari tasarım alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan SBID International Design Awards’ta finale kaldı. Bilgili Holding’in portföyünde bulunan Greenwich’in yarıştığı bu ödül programında 85 ülkeden yüzlerce özel proje vitrine çıktı. Şimdi ise alanındaki en iyileri belirleyen SBID International Design Awards-Society of British & International Interior Design kategorisindeki 5 eserden biri oldu.
Mayıs ayında dev finansman aldı
Geçtiğimiz aylarda projenin finansmanına yönelik önemli bir adım atılmıştı. Mayıs ayında duyurduğumuz haberde, Greenwich’i yapan iş insanı Serdar Bilgili’nin şirketi Bilgili Holding, proje için Starwood Property Trust’tan 350 milyon dolarlık bir yeniden finansman kredisi aldı. 4,4 milyar dolarlık servetiyle ABD’li yatırımcı Barry Sternlicht’in küresel özel yatırım şirketi Starwood Capital Group’un iştiraki olan Starwood Property Trust; Bilgili, Fortress Investment Group ve Bizzi&Partners’ın geliştirdiği projeye önemli fon sağlamış oldu.
Bizzi ailesiyle birlikte çalışıyor
Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden iş insanı Serdar Bilgili, 2023 yılında ABD’de oldukça önemli işlere imza atan Bizzi&Partners ortaklık kararı almıştı. İki ortak, hem ABD’de hem de Avrupa’da bazı projeleri birlikte hayata geçirmek için düğmeye basmıştı. Bilgili ve Bizzi Miami Beach’te 5. Caddede geliştirmekte olduğu bir ofis mülkü de dâhil olmak üzere gelecekteki tüm projelerde ortak olmayı planlıyor. Ayrıca New York, Miami ve Los Angeles’ta yeniden geliştirmeyi umdukları bazı ofis mülklerinde daha fazla fırsat arıyorlar. İtalya’da da Toskana, Bordighera ve Milano şehirlerinde projeleri bulunan Bilgili ve Bizzi ortaklığı, otel de dâhil olmak üzere Avrupa’da da yatırım yapmayı hedefliyor.
Özgün projelere imza atıyor
Türkiye’de lüks konut geliştirme alanında da özgün projelere imza atan Bilgili Holding, The Ritz-Carlton Residences İstanbul ile Nişantaşı’nda otelcilik hizmetini rezidans yaşamıyla buluşturuyor. Akaretler Sıraevler’de ise 19. yüzyılın özgün mimarisini günümüzün çok işlevli yaşam alanlarına dönüştürerek tarih ile moderniteyi harmanlıyor. Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda konumlanan BodrumBodrum ise tasarımı ve sahil yaşamına yakınlığıyla, Bodrum’un en özel yaşam projelerinden biri olarak öne çıkıyor.