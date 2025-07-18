TAV ve 77 İnşaat’ın yaptığı Musul havalimanı açıldı
Irak’ın en eski havalimanlarından Musul, 11 yıl sonra tekrar açılıyor. DÜNYA Gazetesi’nin “Asırlık Musul Havalimanını TAV ve 77 İnşaat dünyaya açacak” başlığıyla 2022 yılı Kasım ayında duyurduğu haberdeki restorasyon süreci sona erdi.
Türk şirketleri TAV ve 77 İnşaat’ın yaklaşık 200 milyon dolara üstlendiği Irak'taki Uluslararası Musul Havalimanı açıldı. Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, havalimanın açılışına Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Savunma Bakanı Sabit Abbasi ve Musul Valisi Abdulkadir Dahil katıldı.
Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Sudani, havalimanının bölümlerini, tesislerini, geliş-gidiş salonlarını ve kontrol kulesini gezerek yerinde incelemelerde bulundu. Çalışanların ve projeyi yürüten şirketin çabalarını takdir etti. Sudani, Musul Havalimanı’nın 2 ay içinde tamamen faaliyete geçeceğini, bu sürede havalimanı işletmesini üstlenecek uzman bir firmanın seçileceğini belirtti. Havalimanının, Musul ile Irak’ın diğer şehirleri ve bölge ülkeleri arasında bir bağlantı noktası olacağını vurgulayan Sudani, Ninova vilayetinin ekonomik ve kalkınma fırsatlarını hava ulaşımı sayesinde artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Ana pistin uzunluğu 3 bin metreye çıkarıldı
Açıklamada, ana pistin 350 metre uzatılarak toplam uzunluğunun 3 bin metreye, genişliğinin ise 45 metreye çıkarıldığı bilgisi verildi. Böylece havalimanı, yolcu ve kargo taşımacılığı için büyük uçakları ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Yıllık yolcu kapasitesinin 630 bin kişi, hava kargo kapasitesinin ise 30 bin ton olacağı kaydedildi.
Bir asır önce kuruldu
Musul Havalimanı, Irak’ta Bağdat, Basra, Necef, Kerkük, Süleymaniye ve Erbil’in ardından yedinci liman oldu. 1910’lu yıllarda kurulan Musul Havalimanı, I. Dünya Savaşı’nda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı’nda da yine İngiltere’nin kontrolünde olan tesis, 1970’lerin ortalarında, 1967 ve 1973’teki Arap-İsrail savaşlarında “Süper Üs” projesi kapsamında yeniden inşa edildi. 2003 yılında ABD askerlerince işgal edilen havalimanı daha sonra yerel yönetime devredildi. 2014’te IŞİD militanları tarafından ele geçirildi. 3 yıl IŞİD terör örgütü tarafından kontrol edilen havalimanını Irak Ordusu 2017’de tekrar geri almıştı.