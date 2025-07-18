TAV ve 77 İnşaat’ın yaptığı Musul havalimanı açıldı

Irak’ın en eski havali­manlarından Musul, 11 yıl sonra tekrar açılıyor. DÜNYA Gazetesi’nin “Asır­lık Musul Havalimanını TAV ve 77 İnşaat dünyaya açacak” başlığıyla 2022 yılı Kasım ayında duyurduğu haberde­ki restorasyon süreci sona er­di.

Türk şirketleri TAV ve 77 İnşaat’ın yaklaşık 200 mil­yon dolara üstlendiği Irak'ta­ki Uluslararası Musul Havali­manı açıldı. Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, havalima­nın açılışına Başbakan Mu­hammed Şiya es-Sudani, Sa­vunma Bakanı Sabit Abbasi ve Musul Valisi Abdulkadir Dahil katıldı.

Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Baş­bakan Sudani, havalimanının bölümlerini, tesislerini, ge­liş-gidiş salonlarını ve kontrol kulesini gezerek yerinde ince­lemelerde bulundu. Çalışan­ların ve projeyi yürüten şirke­tin çabalarını takdir etti. Su­dani, Musul Havalimanı’nın 2 ay içinde tamamen faaliyete geçeceğini, bu sürede havali­manı işletmesini üstlenecek uzman bir firmanın seçilece­ğini belirtti. Havalimanının, Musul ile Irak’ın diğer şehir­leri ve bölge ülkeleri arasında bir bağlantı noktası olacağı­nı vurgulayan Sudani, Ninova vilayetinin ekonomik ve kal­kınma fırsatlarını hava ulaşı­mı sayesinde artırmayı hedef­lediklerini ifade etti.

Ana pistin uzunluğu 3 bin metreye çıkarıldı

Açıklamada, ana pistin 350 metre uzatılarak toplam uzunluğunun 3 bin metreye, genişliğinin ise 45 metreye çı­karıldığı bilgisi verildi. Böyle­ce havalimanı, yolcu ve kargo taşımacılığı için büyük uçak­ları ağırlayabilecek kapasite­ye ulaştı. Yıllık yolcu kapasi­tesinin 630 bin kişi, hava kar­go kapasitesinin ise 30 bin ton olacağı kaydedildi.

Bir asır önce kuruldu

Musul Havalimanı, Irak’ta Bağdat, Basra, Necef, Kerkük, Süleymaniye ve Erbil’in ardın­dan yedinci liman oldu. 1910’lu yıllarda kurulan Musul Hava­limanı, I. Dünya Savaşı’nda İn­giliz Kraliyet Hava Kuvvetle­ri tarafından kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı’nda da yine İn­giltere’nin kontrolünde olan tesis, 1970’lerin ortalarında, 1967 ve 1973’teki Arap-İsrail savaşlarında “Süper Üs” pro­jesi kapsamında yeniden inşa edildi. 2003 yılında ABD as­kerlerince işgal edilen hava­limanı daha sonra yerel yöne­time devredildi. 2014’te IŞİD militanları tarafından ele geçi­rildi. 3 yıl IŞİD terör örgütü ta­rafından kontrol edilen hava­limanını Irak Ordusu 2017’de tekrar geri almıştı.