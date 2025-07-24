İtalyan Fatro, Türk şirketi Güneşli Aşı'ya ortak oldu
Dünya’nın mayıs ayında duyurduğu Türk-İtalyan ortaklığı resmi onaylarını aldı. İtalya’nın en köklü hayvan sağlığı şirketlerinden Fatro, Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Emre Zorlu’nun ilaç şirketine ortak oldu.
İtalya’nın en köklü hayvan sağlığı şirketlerinden biri Fatro. İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından; 1947 yılında veteriner ve eczacı Gualtiero Zaini ve onun kimyager oğlu Corrado Zaini tarafından İtalya’nın kuzeyinde yer alan Emilie-Romagna bölgesindeki Forli kentinde kuruldu. İtalya’nın faşist lideri Mussolini’nin doğup büyüdüğü yer olduğu için savaşın en fazla vurduğu yerlerden biri oldu.
Zaten Fatro da bu enkaza dönen şehirdeki sağlam birkaç binadan birinde küçük bir veterinerlik ilaç laboratuvarı olarak çalışmaya başladı. Hayvanlara yönelik ilaç üretimi yapan, kendi alanında Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan İtalyan Fatro’nun ihracat yaptığı 90 ülkeden biri de Türkiye’ydi. Mayıs ayında Dünya Gazetesi’nin duyurduğu haberde, Fatro’nun Türkiye’ye geleceğini, Türk iş ortağı Güneşli Aşı ile ortaklık görüşmesi yaptığınız sizlerle paylaşmıştık. İşte o süreç resmi kurumlardan onayını aldı. İtalyan devi, Türk aşı üreticisi Güneşli’nin ana hisselerini alarak bünyesine kattı. İtalyan devinin yüzde 51’ini alarak kontrolünü üstlendiği Güneşli Aşı, 1997 yılında İstanbul’da kuruldu.
Veteriner sağlık ürünlerine yönelik ithalat, ihracat ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra hayvan sağlığına yönelik hizmet veren satış kanallarında ithal ve yerli tüm ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Türk şirketinin kurucusu ise futbol dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas’ın yönetim kurulunda yer alan Burçak Emre Zorlu’nun yönettiği Güneşli Aşı, çalıştığı Aviavax, Biopharm gibi 3 küresel dev arasında İtalyan Fatro şirketi de vardı. Galatasaray Lisesi ve London School of Economics’te eğitim gören Zorlu, Fatro SpA İtalya ve Xantek Biologicals Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştü.
İtalya’da 2 büyük tesisi var
78 yıl önce kurulan ve İtalya’nın en önemli kentlerinden Bologna’daki 85 bin metrekarelik ana fabrikada üretim yapan Fatro, bu tesiste tüm hayvan türleri için ilaçlar ile sığır, domuz, koyun, keçi, tavşan ve balıklar için aşılar geliştiriliyor. Bir başka İtalyan kenti Brescia’daki fabrikada ise kümes hayvanı aşı üretimi gerçekleştiriyor.
Satın almalarla büyüdü
İspanya, Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Arjantin, Uruguay ve Hindistan'da kendi iştirakleri bulunan şirket, böylece Türkiye’ye de girmiş oldu. 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirketin 1000’e yakın çalışanı var. İtalyan şirket, 1980 yılında ATI, 1986’da NEUVA, 1995 yılında Uruguaylı Fedagro, 1997’de Arjantinli Von Franken, 2000’de İspanyol Iberica, 2005’te Hintli Stallen’i bünyesine kattı.