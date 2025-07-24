İtalyan Fatro, Türk şirketi Güneşli Aşı'ya ortak oldu

Dünya’nın mayıs ayında duyurduğu Türk-İtalyan ortaklığı resmi onaylarını aldı. İtalya’nın en köklü hayvan sağlığı şirketlerinden Fatro, Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Emre Zorlu’nun ilaç şirketine ortak oldu.

İtalya’nın en köklü hay­van sağlığı şirketlerin­den biri Fatro. İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ar­dından; 1947 yılında veteri­ner ve eczacı Gualtiero Zaini ve onun kimyager oğlu Cor­rado Zaini tarafından İtal­ya’nın kuzeyinde yer alan Emilie-Romagna bölgesin­deki Forli kentinde kuruldu. İtalya’nın faşist lideri Musso­lini’nin doğup büyüdüğü yer olduğu için savaşın en fazla vurduğu yerlerden biri oldu.

Zaten Fatro da bu enkaza dö­nen şehirdeki sağlam birkaç binadan birinde küçük bir veterinerlik ilaç laboratuva­rı olarak çalışmaya başladı. Hayvanlara yönelik ilaç üre­timi yapan, kendi alanında Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan İtalyan Fatro’nun ih­racat yaptığı 90 ülkeden biri de Türkiye’ydi. Mayıs ayında Dünya Gazetesi’nin duyur­duğu haberde, Fatro’nun Tür­kiye’ye geleceğini, Türk iş or­tağı Güneşli Aşı ile ortaklık görüşmesi yaptığınız sizlerle paylaşmıştık. İşte o süreç res­mi kurumlardan onayını al­dı. İtalyan devi, Türk aşı üre­ticisi Güneşli’nin ana hisse­lerini alarak bünyesine kattı. İtalyan devinin yüzde 51’ini alarak kontrolünü üstlendiği Güneşli Aşı, 1997 yılında İs­tanbul’da kuruldu.

Veteriner sağlık ürünlerine yönelik it­halat, ihracat ve üretim faa­liyetlerinin yanı sıra hayvan sağlığına yönelik hizmet ve­ren satış kanallarında ithal ve yerli tüm ürünlerinin da­ğıtımını gerçekleştiren Türk şirketinin kurucusu ise futbol dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas’ın yöne­tim kurulunda yer alan Bur­çak Emre Zorlu’nun yönettiği Güneşli Aşı, çalıştığı Aviavax, Biopharm gibi 3 küresel dev arasında İtalyan Fatro şirketi de vardı. Galatasaray Lisesi ve London School of Economi­cs’te eğitim gören Zorlu, Fatro SpA İtalya ve Xantek Biologi­cals Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştü.

İtalya’da 2 büyük tesisi var

78 yıl önce kurulan ve İtalya’nın en önemli kentlerinden Bologna’daki 85 bin metrekarelik ana fabrikada üretim yapan Fatro, bu tesiste tüm hayvan türleri için ilaçlar ile sığır, domuz, koyun, keçi, tavşan ve balıklar için aşılar geliştiriliyor. Bir başka İtalyan kenti Brescia’daki fabrikada ise kümes hayvanı aşı üretimi gerçekleştiriyor.

Satın almalarla büyüdü

İspanya, Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Arjantin, Uruguay ve Hindistan'da kendi iştirakleri bulunan şirket, böylece Türkiye’ye de girmiş oldu. 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirketin 1000’e yakın çalışanı var. İtalyan şirket, 1980 yılında ATI, 1986’da NEUVA, 1995 yılında Uruguaylı Fedagro, 1997’de Arjantinli Von Franken, 2000’de İspanyol Iberica, 2005’te Hintli Stallen’i bünyesine kattı.