Türk şirketinden Ada’da satın alma: Qua, İngiliz perakendeciyi bünyesine kattı

Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticilerinden Qua, Avrupa’ya hızlı girdi. Türk devi, Avrupa’ya açılmak için İngiliz fayans perakendecisi Tileflair Group'u satın aldı. Anlaşma tamamlandığında, Qua Granite, Tileflair’in İngiltere geneline yayılmış fayans showroom’larının tamamını bünyesine katacak. Seramik duvar ve yer karoları ile granit üretimi ve satışını gerçekleştiren Qua Granite’in bünyesine katılmaya hazırlanan Tileflair’in 50 yılı aşkın bir geçmişi var. Başta İtalya ve İspanya olmak üzere, porselen, seramik, mozaik ve mermer efektli karoları üreten üreticilerden karo tedarik eden şirketin satış işlemini ise Deloitte'tan Tom Frankum ve Christian Schosland yürüttü.

9 farklı bölgede showroom’u var

Merkezi ağırlıklı olarak Güney Batı İngiltere'de bulunan Tileflair’in mağazaları Cribbs Causeway, Hedge End, Warmley, Gloucester, Exeter gibi bölgelere yayılmış durumda. Toplamda büyük ölçekli alanlara kurulu 9 showroom’u bulunan Tilefair’i alan Türk şirketi Qua Granite ise üretim faaliyetlerine Temmuz 2016’da Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde başladı.

41 milyon metrekare üretim

Toplam 798 bin metrekarelik alana kurulu tesisleri, Türkiye’nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük fabrikası. Bu tesislerin kapasitesi ise yıllık 41 milyon metrekare. satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 25’ini ihracattan elde eden ve başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere 100’ün üzerinde ülkeye satış yapan şirket, 2021 yılında halka açıldı. Qua Granite, 2023 yılında 1 Milyar TL’lik satış anlaşması yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Qua, Türkiye'nin en büyük dağıtıcısı Mehmet Ceylan Yapı ile anlaşmayı imzalamıştı.