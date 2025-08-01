Dünyanın 120 ülkesine satılıyor: Finans devi parfüm İŞ’ine girdi

Türkiye’nin en büyük finans grubu İş Bankası bünyesinde 2017’de kurulan Maxis Girişim Sermayesi ve bağlı fonu Atlas Büyüme Sermayesi, son dönemin en ilginç yatırımlarından birine imza atıyor. Daha önce enerjiden banyo ekipmanlarına kadar çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan Maxis Girişim Sermayesi, bu kez parfüm pazarına adım atıyor. İş Bankası Grubu iştiraklerinden olan Maxis Girişim, bu yatırımı bağlı kolu Atlas Büyüme Sermayesi Yatırım Fonu ile Hollanda merkezli Beylerbeyi Investment Holding B.V ile birlikte yapacak.

120 ülkeye ihracat

Anlaşma sağlanırsa, Maxis Girişim, Atlas fonu ve Amsterdam merkezli Beylerbeyi, sektörün en önemli oyuncularından biri olan Nishane’den hisse alacak. Devirde hisse satıcı olarak ise Nishane İstanbul’un kurucuları ve ortakları Osman Murat AKatran, Mert Güzel, Engin Gökhan ve Lara Gökhan olacak. 2012 yılında kurulan Nishane, aynı isimle markalaşmış durumda. 120’den fazla ülkede ürünleri satılan Nishane’nin en önemli özelliği ise niş parfüm üretimi yapması. Dünyanın değişik coğrafyalarında butik ve mağazaları bulunan Nishane’nin şubeleri 4 farklı kıtaya yayılmış durumda.

Paris’ten Beyrut’a

Markanın Türkiye dışında Paris, Roma, Mikanos, Manila, Andorra, Beyrut ve Cidde gibi kentlerde butikleri bulunuyor. Yakın zamanda da bu zincire Abu Dabi ve Riyad eklenecek. 2015 yılında Minyatür Sanat Koleksiyonu, İmza Koleksiyonu ve Çiçek Koleksiyonu olmak üzere 16 kokuyla piyasaya çıkan Nishane, Mevlânâ Celalettin-i Rumi'nin sözlerinden esinlenerek "Rumu Koleksiyonu", "Karagöz ve Hacivat" olarak da bilinen geleneksel gölge oyunundan esinlenerek de "Gölge Oyunu Üçlemesi" gibi koleksiyonları sundu.