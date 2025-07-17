ABD’li Citi, Özbekistan’a Türkiye üzerinden girdi
Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından Citibank, rotasını Orta Asya’ya çevirdi. 2,5 trilyon dolar varlığı bulunan ABD’li Citi, Türkiye’deki iştiraki üzerinden Özbekistan’a girdi. Citibank AŞ'nin ülkedeki 8’inci yabancı banka temsilcisi olarak faaliyetlerini yürüteceği belirtildi.
213 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü finans kurumlarından biri olan Citibank, Orta Asya’da Türkiye ile büyüyor. ABD’nin en büyük 3’üncü bankası olan Citi, Özbekistan’a girme kararı aldı. Özbekistan Merkez Bankası’ndan akreditasyonunu alan ABD’li dev, adımını ise Türkiye’deki şirket üzerinden attı. Özbekistan Merkez Bankası, Türkiye merkezli yönetilen Citibank AŞ’yi ülkede temsilcilik faaliyeti yürütmek üzere akredite etti.
Temsilcilik, ülkenin finansal piyasasını incelemek ve kamu kurumları ile mali kuruluşlarla iş birliğini genişletmek üzerine çalışacak. Şube ofislerinden farklı olarak, temsilcilik; bireylere veya şirketlere bankacılık hizmeti sunmayacak.
Cumhurbaşkanı, 2 yıl önce CEO ile buluştu
Temsilcilik ofisinin açılması yönündeki ilk görüşmeler, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Citigroup CEO’su John Dugan arasında ABD’de yapılan görüşmelerle başladı. Geçtiğimiz haftalarda da; 25 Haziran’da Citigroup heyeti, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirmişti. Taraflar, yatırım çekme, ihracatçıları destekleme ve kamu-özel ortaklığı (KÖO) projelerinde iş birliğini ele almış, aynı gün Taşkent’te Citi temsilciliğinin yakında açılacağı duyurulmuştu.
8 yabancı bankanın temsilciği var
Özbekistan Merkez Bankası, ülkede şu anda 8 yabancı bankanın temsilciliğinin bulunduğunu belirtiyor. Güney Kore'den Korea Eximbank ve Shinhan Bank ile Almanya’dan Landesbank Baden-Württemberg ve Commerzbank AG’nin yanı sıra ABD’den JPMorgan Chase, Rusya’dan Gazprombank, Çin’den Eximbank ile birlikte bu listeye ABD’li Citibank’ın Türkiye’deki iştiraki olan Citibank AŞ katılmış oldu.
1812’de New York City Bank adıyla kurulan Citi, 2023 itibarıyla varlıklar açısından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üçüncü büyük banka. Ana şirket Citigroup’un ise 2,5 trilyon dolar varlığı, 229 bin çalışanı var
Bireysel birimi Denizbank’a satmıştı
Türkiye’ye 1975 yılında gelen Citi, 2007 yılında Akbank’ın yüzde 20 hissesini satın alarak ortak olmuştu. Bir süre sonra bu hisselerde azaltıma giden Citi, Citigroup, son olarak kalan yüzde 9,9 hissesini yaklaşık 1,2 milyar dolara 2015 yılında devretti. 2013’te ise ABD’li dev, bireysel bankacılık bölümünü vitrine çıkardı. Bu birimi de Denizbank’a devretti. Geçen yıl da ABD’li dev finans kurumuna bağlı iştiraki Citi Menkul Değerler, Türkiye’deki faaliyetlerini iki yıl süreyle durdurma kararı aldı.