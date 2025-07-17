ABD’li Citi, Özbekistan’a Türkiye üzerinden girdi

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından Citibank, rotasını Orta Asya’ya çevirdi. 2,5 trilyon dolar varlığı bulunan ABD’li Citi, Türkiye’deki iştiraki üzerinden Özbekistan’a girdi. Citibank AŞ'nin ülkedeki 8’inci yabancı banka temsilcisi olarak faaliyetlerini yürüteceği belirtildi.

213 yıllık tarihiyle dünya­nın en köklü finans ku­rumlarından biri olan Ci­tibank, Orta Asya’da Türkiye ile büyüyor. ABD’nin en büyük 3’üncü bankası olan Citi, Özbe­kistan’a girme kararı aldı. Öz­bekistan Merkez Bankası’ndan akreditasyonunu alan ABD’li dev, adımını ise Türkiye’de­ki şirket üzerinden attı. Özbe­kistan Merkez Bankası, Türki­ye merkezli yönetilen Citibank AŞ’yi ülkede temsilcilik faaliye­ti yürütmek üzere akredite et­ti.

Temsilcilik, ülkenin finansal piyasasını incelemek ve kamu kurumları ile mali kuruluşlar­la iş birliğini genişletmek üzeri­ne çalışacak. Şube ofislerinden farklı olarak, temsilcilik; birey­lere veya şirketlere bankacılık hizmeti sunmayacak.

Cumhurbaşkanı, 2 yıl önce CEO ile buluştu

Temsilcilik ofisinin açılma­sı yönündeki ilk görüşmeler, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Citigroup CEO’su John Dugan arasında ABD’de yapılan görüşmelerle başladı. Geçtiğimiz haftalarda da; 25 Haziran’da Citigroup he­yeti, Özbekistan Yatırım, Sana­yi ve Ticaret Bakanlığı yetkili­leriyle bir toplantı gerçekleştir­mişti. Taraflar, yatırım çekme, ihracatçıları destekleme ve ka­mu-özel ortaklığı (KÖO) pro­jelerinde iş birliğini ele almış, aynı gün Taşkent’te Citi tem­silciliğinin yakında açılacağı duyurulmuştu.

8 yabancı bankanın temsilciği var

Özbekistan Merkez Bankası, ülkede şu anda 8 yabancı banka­nın temsilciliğinin bulunduğu­nu belirtiyor. Güney Kore'den Korea Eximbank ve Shinhan Bank ile Almanya’dan Landes­bank Baden-Württemberg ve Commerzbank AG’nin yanı sı­ra ABD’den JPMorgan Cha­se, Rusya’dan Gazprombank, Çin’den Eximbank ile birlikte bu listeye ABD’li Citibank’ın Türkiye’deki iştiraki olan Citi­bank AŞ katılmış oldu.

1812’de New York City Bank adıyla kurulan Citi, 2023 itiba­rıyla varlıklar açısından Ame­rika Birleşik Devletleri’ndeki üçüncü büyük banka. Ana şir­ket Citigroup’un ise 2,5 trilyon dolar varlığı, 229 bin çalışanı var

Bireysel birimi Denizbank’a satmıştı

Türkiye’ye 1975 yılında gelen Citi, 2007 yılında Akbank’ın yüzde 20 hissesini satın alarak ortak olmuştu. Bir süre sonra bu hisselerde azaltıma giden Citi, Citigroup, son olarak kalan yüzde 9,9 hissesini yaklaşık 1,2 milyar dolara 2015 yılında devretti. 2013’te ise ABD’li dev, bireysel bankacılık bölümünü vitrine çıkardı. Bu birimi de Denizbank’a devretti. Geçen yıl da ABD’li dev finans kurumuna bağlı iştiraki Citi Menkul Değerler, Türkiye’deki faaliyetlerini iki yıl süreyle durdurma kararı aldı.