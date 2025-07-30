İskandinav teknoloji devi Türk şirketi satın alıyor
Aralarında 36,7 trilyon dolar dolarlık varlığı yöneten dünyanın en büyük saklama bankası ABD’li SSBT ve Advent gibi finans devlerinin hissedarı olduğu İskandinav teknoloji şirketi Volue, Türkiye’ye hızlı girdi. Avrupa Birliği ve Japonya’da 20 ofisi bulunan Volue, temiz enerjiye odaklanan Türk şirketi SmartPulse’un çoğunluk hissesini alıyor.
Yenilenebilir enerjiye odaklanan Avrupa, sadece temiz kaynaklara değil, aynı zamanda akıllı teknolojilerde de dönüşüm yaşıyor. Avrupa’da da bu konunun öncüleri, yüksek refah seviyesine sahip İskandinav ülkeleri. 2020 yılında farklı ülkelerden 4 İskandinav şirketi; Markedskraft, Powel, Scanmatic ve Wattsight bir araya gelerek, bölgenin en büyüğü olan Volue’yi oluşturdu.
Merkezi Norveç olan bu şirket, sera gazı emisyonlarını ve çevresel etkiyi azaltırken, endüstriler genelinde verimliliği artırmak ve dijitalleşmeyi teşvik etmeyi hedefliyor. Arkasında dünyanın önde gelen finans devlerinin de olduğu Volue, Türkiye’ye hızlı girdi. Oslo merkezli şirket, Türkiye’de bu alanda en önemli girişimlerden biri olan SmartPulse’un ana hissedarı oluyor. Anlaşma sağlanırsa, İskandinav devi, Türk firmanın ana kontrolünü üstlenecek.
İlk büyük yatırımcısı Japon devi Toshiba
2018’de Ozan Korkmaz, Uygar Yörük, Kerem Topuz ve Önder Akar tarafından kurulan İstanbul merkezli SmartPulse, temelinde yeni nesil dijital enerji yönetimi platformu olarak hizmet sunuyor. Akıllı enerji ticareti kavramına odaklanan şirket, nesnelerin interneti altyapısı ile birlikte tesisleri gerçek zamanlı olarak izliyor, tüm süreci gelişmiş bir yapay zekâ teknolojisi ile destekliyor. İspanya, Portekiz, İrlanda, Bulgaristan, Hırvatistan gibi ülkelerdeki müşterilere de hizmet veren SmartPulse, 2023 yılında dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Japon Toshiba’nın enerji teknolojilerine odaklanan kolu Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation’dan yatırım alarak adını duyurdu. Toshiba ESS CEO’su Tadasu Yotsuyanagi’nin 2 yıl önce duyurduğu anlaşmayla Türk şirketi yaklaşık 18 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.
Arkasında finansın devleri yer alıyor
Geçmişi asırlara dayan şirketlerin yatırımıyla yönetilen Volue’nin, Avrupa’nın yanı sıra Japonya’da toplamda 30 ofisi bulunuyor. 2021’de Oslo Borsası’nda hisseleri işlem görmeye başlayan Volue, Aralık 2020’de ticaret çözümleri şirketi Likron’u satın aldı. Volue’nin ana hissedarı 1896’da kurulan enerji şirketi Arendals Fossekompani. Diğer hissedarlar ise genel anlamıyla finans devleri. Bunlar arasında ilk göze çarpan ABD’li State Street Bank and Trust Company (SSBT). Küresel piyasada State Street Global Services olarak bilinen SSBT, dünyanın en büyük saklama bankası. Yatırım fonları gibi kurumsal yatırımcılara takas, hesaplaşma ve ödeme hizmetleri sağlama konusunda uzman olan SSBT’nin 2022 yılı sonu itibarıyla saklama ve yönetim altındaki varlığı 36,7 trilyon dolar.
ABD eski başkan yardımcısı da var
Volue’nin bir diğer yatırımcısı ise ABD’li Advent International Corporation. Batı ve Orta Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya’daki şirketlerin satın alınmasına odaklanan bir ABD’li küresel özel sermaye şirketi Advent’in 2023 itibarıyla yönetimi altında yaklaşık 92 milyar dolarlık varlık bulunuyor. 4 büyük ortaktan ABD’li Generation Investment Management ise eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ve Goldmans Sachs’ın eski Varlık Yönetimi Başkanı David Blood’un da aralarında bulunduğu 7 yatırımcı tarafından 2004 yılında kuruldu. Al Gore’un Başkanlığı’nı hala yürüttüğü fon, genel itibarıyla yenilenebilir enerjiye odaklanıyor.