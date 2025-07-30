İskandinav teknoloji devi Türk şirketi satın alıyor

Aralarında 36,7 trilyon dolar dolarlık varlığı yöneten dünyanın en büyük saklama bankası ABD’li SSBT ve Advent gibi finans devlerinin hissedarı olduğu İskandinav teknoloji şirketi Volue, Türkiye’ye hızlı girdi. Avrupa Birliği ve Japonya’da 20 ofisi bulunan Volue, temiz enerjiye odaklanan Türk şirketi SmartPulse’un çoğunluk hissesini alıyor.

Yenilenebilir ener­jiye odaklanan Av­rupa, sadece temiz kaynaklara değil, aynı za­manda akıllı teknolojilerde de dönüşüm yaşıyor. Avru­pa’da da bu konunun öncü­leri, yüksek refah seviyesine sahip İskandinav ülkeleri. 2020 yılında farklı ülkeler­den 4 İskandinav şirketi; Markedskraft, Powel, Scan­matic ve Wattsight bir ara­ya gelerek, bölgenin en bü­yüğü olan Volue’yi oluştur­du.

Merkezi Norveç olan bu şirket, sera gazı emisyonla­rını ve çevresel etkiyi azal­tırken, endüstriler gene­linde verimliliği artırmak ve dijitalleşmeyi teşvik et­meyi hedefliyor. Arkasında dünyanın önde gelen finans devlerinin de olduğu Volue, Türkiye’ye hızlı girdi. Oslo merkezli şirket, Türkiye’de bu alanda en önemli girişim­lerden biri olan SmartPul­se’un ana hissedarı oluyor. Anlaşma sağlanırsa, İskan­dinav devi, Türk firmanın ana kontrolünü üstlenecek.

İlk büyük yatırımcısı Japon devi Toshiba

2018’de Ozan Korkmaz, Uygar Yörük, Kerem To­puz ve Önder Akar tara­fından kurulan İstanbul merkezli SmartPulse, te­melinde yeni nesil dijital enerji yönetimi platfor­mu olarak hizmet sunuyor. Akıllı enerji ticareti kav­ramına odaklanan şirket, nesnelerin interneti alt­yapısı ile birlikte tesisleri gerçek zamanlı olarak izli­yor, tüm süreci gelişmiş bir yapay zekâ teknolojisi ile destekliyor. İspanya, Por­tekiz, İrlanda, Bulgaristan, Hırvatistan gibi ülkelerde­ki müşterilere de hizmet veren SmartPulse, 2023 yılında dünyanın en bü­yük teknoloji şirketlerin­den biri olan Japon Toshi­ba’nın enerji teknolojileri­ne odaklanan kolu Toshiba Energy Systems & Soluti­ons Corporation’dan yatı­rım alarak adını duyurdu. Toshiba ESS CEO’su Ta­dasu Yotsuyanagi’nin 2 yıl önce duyurduğu anlaşmay­la Türk şirketi yaklaşık 18 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

Arkasında finansın devleri yer alıyor

Geçmişi asırlara dayan şirketlerin yatırımıyla yö­netilen Volue’nin, Avru­pa’nın yanı sıra Japonya’da toplamda 30 ofisi bulunu­yor. 2021’de Oslo Borsası’n­da hisseleri işlem görme­ye başlayan Volue, Aralık 2020’de ticaret çözümle­ri şirketi Likron’u satın al­dı. Volue’nin ana hissedarı 1896’da kurulan enerji şir­keti Arendals Fossekompa­ni. Diğer hissedarlar ise ge­nel anlamıyla finans devle­ri. Bunlar arasında ilk göze çarpan ABD’li State Street Bank and Trust Company (SSBT). Küresel piyasa­da State Street Global Ser­vices olarak bilinen SSBT, dünyanın en büyük sakla­ma bankası. Yatırım fonla­rı gibi kurumsal yatırımcı­lara takas, hesaplaşma ve ödeme hizmetleri sağlama konusunda uzman olan SS­BT’nin 2022 yılı sonu itiba­rıyla saklama ve yönetim altındaki varlığı 36,7 tril­yon dolar.

ABD eski başkan yardımcısı da var

Volue’nin bir diğer ya­tırımcısı ise ABD’li Ad­vent International Corpo­ration. Batı ve Orta Avru­pa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya’daki şir­ketlerin satın alınmasına odaklanan bir ABD’li küre­sel özel sermaye şirketi Ad­vent’in 2023 itibarıyla yö­netimi altında yaklaşık 92 milyar dolarlık varlık bu­lunuyor. 4 büyük ortaktan ABD’li Generation Invest­ment Management ise es­ki ABD Başkan Yardımcı­sı Al Gore ve Goldmans Sa­chs’ın eski Varlık Yönetimi Başkanı David Blood’un da aralarında bulunduğu 7 ya­tırımcı tarafından 2004 yı­lında kuruldu. Al Gore’un Başkanlığı’nı hala yürüttü­ğü fon, genel itibarıyla ye­nilenebilir enerjiye odak­lanıyor.