Özbekistan’ın vitrine çıkardığı Mobiuz’a Türk şirketlerden ilgi

Özbek Kamu Fonu, mobil operatörü Mobiuz olarak bilinen Universal Mobile Systems LLC’yi satışa çıkarıyor. 300 milyon dolar gelirin hedeflendiği satışa Türklerin yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Avrupalı yatırımcılar da ilgi gösteriyor. İhale süreciyle ilgili şirketlerin 1 Ağustos’a kadar niyet mektuplarını sunmaları gerekiyor.

Türk yatırımcıların son dönemde en fazla yatı­rım yaptığı Orta Asya ülkelerinden biri Özbekistan. Anadolu Grubu’ndan Alarko Holding’e kadar birçok Türk şirketi Özbekistan’da hemen hemen her sektörde faaliyet gösteriyor, üretim yapıyor. Özbekistan yönetimi, artan yabancı ilgisini çeşitlendir­me, AB ve ABD gibi batılı ül­kelerdeki şirketlerle tema­sını artırmak için geçtiğimiz aylarda ilginç bir açılıma im­za attı. Devlete ait kamu fo­nunun özel şirket tarafından yönetimi. Hem de liberal eko­nominin sembollerinden olan bir fon tarafından.

Uzun süre Sovyetler Birli­ği’nin parçası olan, demokra­tik yönetime 30 yıl önce adım atan Özbekistan yönetimi, ül­kenin küresel ekonomik sis­teme dahil edilmesi için bü­yük açılımlar yaptı. Bu açılım­lardan biri de Ulusal Yatırım Fonu’nun (UzNIF) fon yöne­ticisi ve mütevelli heyeti ola­rak ABD’li Franklin Temple­ton tarafından yönetilmesi ol­du. Geçtiğimiz aylarda atılan bu adımla birlikte Özbekis­tan’ın Varlık Fonu ve ABD’li devin işbirliğinde hedef; port­föydeki devlet işletmelerinin verimliliğini, karlılığını ve yö­netimini iyileştirmeye odak­lanarak ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve uluslararası yatırımcıları çekmek oldu.

Kamu fonunda özelleştirme adımı

UzNIF adında 27 Ağus­tos 2024 tarihinde Özbekis­tan Cumhuriyeti Cumhur­başkanı’nın kararnamesi ile anonim şirket olarak kurulan kamu fonu, ülkenin 18 önem­li devlet işletmelerinin yüzde 20 ila yüzde 40 arasında de­ğişen hisselerine sahip. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi. Şimdi­lik net varlık değeri 1,68 milyar ABD doları. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi fonun tamamı Öz­bekistan devletine ait.

İşte bu fonu, Türkiye’nin de yakından tanıdığı Franklin Templeton yönetecek. Türkiye’de “Para Sihirbazı”, kimileri de “Tilki” adını verdiği Mark Mobius ile özdeşleşen Franklin Temple­ton’dan bahsediyorum. Mark Mobius her ne kadar emek­li olsa da Franklin Templeton ile güçlü bağı hala devam edi­yor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede top­lamda 1.3 trilyon dolarlık var­lığı bulunan dünyanın en bü­yük yatırım yönetim şirketi olan ABD’li Franklin Temple­ton’ın direksiyonundaki Öz­bek Kamu Fonu, ilk adımını telekomünikasyon ile atıyor. Özbekistan Yönetimi, mobil operatörü Mobiuz olarak bili­nen Universal Mobile Systems LLC’nin satışını hedefliyor.

Bu satışla 300 milyon dolar geli­rin planlandığı satış, Cumhur­başkanı Şavkat Mirziyoyev’in devlet mülkiyetini azaltma ve ekonominin kilit sektörleri­ne yabancı yatırım çekme yö­nündeki daha kapsamlı çaba­larının bir parçası olarak gö­rülüyor. Devlet Varlık Yönetim Ajansı’nın verilerine göre Mo­biuz, 2024 yılında 164 milyon dolar gelir ve 41 milyon dolar FAVÖK bildirdi.

Mobiuz’un satışıyla ilgile­nenler arasında Türklerin ya­nı sıra Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Avrupalı yatı­rımcılar da var. İhale süreciy­le ilgili şirketlerin 1 Ağustos’a kadar niyet mektuplarını sun­maları gerekiyor.

Pazarın yüzde 20’sini yönetiyor

Özbekistan Hükümeti, Franklin Templeton ile çık­tığı yolda bu yıl yaklaşık 800 milyon dolarlık özelleştirme geliri bekliyor. Gelelim vitri­ne çıkan ve Türk yatırımcı­ların da ilgilendiği Mobiuz’a. 2024 sonu itibarıyla Özbe­kistan’da 35,6 milyon mobil abonesi var. Mobiuz pazarın yaklaşık yüzde 20,9’unu oluş­turuyor. Türk firmaları için farklı iş kolları bakımından bu satış süreci önemli. Daha da önemli olan bir kamu fo­nunun ABD’li profesyonel bir şirket ile işbirliği yapması. ABD’li fon, Bulgaristan’da bu konuda büyük bir başarı ya­kaladı. Aynı başarıyı Özbekis­tan’da devam ettirmek istiyor. Özbekistan ise Batılı serma­yeyi ülkeye çekme arzusunda. Daha çok borsadaki yabancı payını artırma peşinde. Küre­sel ortaklıklarla bunu başar­mak mümkün.