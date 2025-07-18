Adını depremin kahramanından aldı: Doğan, robot köpek Proteo'ya ortak oldu

İnsansız hava, deniz ve kara araçlarının günümüzde hızla artan popülerliği, iş dünyasını da robotik teknolojiye yönlendiriyor.

Yüksek teknolojiye sahip robot çalışmaları arasında en dikkat çekeni ise arama-kurtarma gibi alanlarda kullanılanlar. Robotik köpekler bunlardan biri. Robot köpekler, yürümek, koşmak, tırmanmak, komutları takip etmek ve hatta dans etmek gibi her türlü numarada giderek ustalaşıyor.

Genellikle yük taşıyabilen ve robotik kollar veya izleme araçları gibi aparatları destekleyebilen düz, yatay sırtlara sahip olan, bu sayede işlevsellikleri daha da genişleyen robot köpekler bir sektör oluşturuyor.

Arama-kurtarma, denetim, askeri ve savunma, sağlık yardımı, otonom navigasyon hatta arkadaşlık için kullanılan robot köpekler konusunda Türkiye de hızla gelişiyor.

Bu alandaki en ilginç firmalardan biri İstanbullu Hyperever. 2023 yılının ocak ayında İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir grup genç tarafından kurulan ve İTÜ ARI Teknokent'te çalışmalarını sürdüren Hyperever’a Türk iş dünyasının ünlü isimlerinden Aydın Doğan ortak oldu.

Aydın Doğan’ın kurduğu Doğan Şirketler Grubu Holding, hisse alımı yaparak Hyperever’ın kurucuları Yunus Demir, Ömer Demirci ve Genel Müdür Çayan Baykal ile birlikte şirketin dümenine geçti.

Girişimcilik yarışmasının birincisi oldu

Hyperever’ın çalışmasının adı da robot köpek Proteo. Geçen yıl TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen ‘Girişimcilik Yarışı’nda ‘Uzay, havacılık ve savunma’ kategorisinde birincilik kazanan Proteo, savunma sanayisinde de kullanılacak şekilde tasarlandı. 50 kilo ağırlığındaki Proteo, maksimum 10 kilo yük taşıyor.

Adı hafizalara kazındı

Robot köpek adını ise bir kahramanlık destanından alıyor. 2023 yılında Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerine destek için Türkiye’ye gelen Meksika Acil Kurtarma ekibinin üyesi olan Alman Kurdu Proteo, molozda gömülü 29 cansız bedenin ve 3 kişinin de canlı olarak enkaz altından çıkarılmasına yardım etti. Proteo, kurtarma çalışmalarına yardım ederken rahatsızlanarak öldü. Heykeli dikilen ve Türkiye ve Meksika arasında bir köprü olan Proteo’nun adı robot köpekle Hyperever’in kurucuları tarafından yaşatıldı.