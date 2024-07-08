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Suudi devine Türk CEO

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Türkiye ile Suudi Arabis­tan’da son yıllarda yaşa­nan gerilim, Ankara-Ri­yad arasındaki olumlu gelişme­lerle eski günlerine geri döndü. İki ülke arasındaki ticari hacim geçmiş dönemlerdeki 5 milyar dolarlık seviyesini aşarak 2023 yılında 6,8 milyar dolara geldi.

Özellikle NEOM adı verilen tril­yon dolarlık yapay şehir projesini hayata geçirmeye başlayan Suu­di Arabistan, Türk şirketleri için yeni fırsatlar yarattı. Mobilya­dan gıdaya kadar çeşitli alanlar­da Türk şirketleri, yerinde üre­tim için Suudi Arabistan’a yönel­di, firma aldı, ortaklık kurdu.

Bu şirketler arasında en fazla dik­kat çekenlerden biri de Eczacı­başı Grubu’ydu. Esan Eczacıbaşı adıyla madencilik ve yeraltı kay­naklarına yönelik faaliyet göste­ren Eczacıbaşı, hatırlayacağınız üzere geçen yıl Suudi madenci­lik devi AMAK ile bir anlaşma yapmış, ortak bir şirket kurmuş­tu. Ortadoğu’nun en büyük ma­dencilik şirketlerinden biri olan AMAK hisselerinin işlem gördü­ğü Suudi Borsası Tadawul’a açık­lama yaparak, bu iş birliğini du­yurmuştu.

AMAK (Almasane Alkobra Mining) yaptığı açıkla­mada Esan Eczacıbaşı ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Arab Mining Co. Suudi Arabistan’da endüstriyel madencilik alanında 1 milyon Suudi riyali (267 bin do­lar) sermayeli bir ortaklık kurma konusunda niyet mektubu im­zalamış, ortaklığın yüzde 45’şer payı Esan Eczacıbaşı ve Amak’a; geri kalan yüzde 10’u ise Arab Mining’e ait olmuştu. Ortaklık; kuvars, feldispat, silis kumları ve çeşitli kil minerallerine yönelik operasyonları kapsayacak.

Sanayide ilk yönetici oldu

Eczacıbaşı’nın ortaklık kurdu­ğu Suudi şirketin Türk iş birliği bununla da sınırlı değil. Şimdi­lerde Suudi AMAK, yönetim de­ğişimi başlattı ve CEO’luk göre­vini Türk’e emanet etme kararı aldı. AMAK, Christopher Gerard Warwick’in yerine Nihat Soyer’i atadı. Böylece ilk kez Suudi bir ağır sanayi şirketi kaptan köş­künde dümeni Türk bir yönetici­ye emanet etmiş oldu. Dedeman, Ciner, Cengiz Holding gibi şir­ketlerin madencilik iştiraklerin­de 30 yıllık deneyimi olan Soyer, Arnavutluk, Kırgızistan ve Suudi Arabistan’da hem açık ocak hem de yer altı madenleri projelerin­de yer aldı.

Altın, gümüş, çinko ve bakır üretiyor

Avustralya Madencilik ve Metalurji Enstitüsü, Suudi Mü­hendisler Konseyi (SCE) üyesi olan Soyer, 2018 yılından bu ya­na AMAK’ta çalışıyor. Geçmi­şi 1967 yılına dayanan AMAK, altından çinkoya çeşitli ma­denlerde faaliyet gösteriyor. AMAK’ın Masane Madeni ve Guyan açık ocağı, yılda 25 bin ons altın üretim kapasitesine sahip. Suudi devinin sahip oldu­ğu maden ocaklarında 105 bin 600 ons gümüş, 42 bin ton çin­ko, 22 bin ton bakır üretim ka­pasitesine sahip. Türk CEO Ni­hat Soyer’in bu ölçüde büyük bir şirkette yönetime geçmesi, hem Türk şirketleri hem de pro­fesyonelleri açısından oldukça olumlu bir gelişme...

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