Ankaralı Metag, Somali’nin ikinci büyük limanını işletecek

Afrika'da hava ve deniz limanları Türk şirketlerin odağında. Kıtada 5 ülkede havalimanı yapan Summa İnşaat Nijerya'ya yönelirken, Ankaralı Metag Holding ise Somali'nin en önemli ikinci deniz limanı için imzayı attı. Metag, Hobyo Limanı için ilk adımda 70 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Türk inşaat şirketlerinin son dönemde Afrika’da aldığı işlerin başında hava ve deniz limanları geliyor. Geçtiğimiz hafta bu köşeden sizlere Nijerya’da görüşülen havalimanı projesinden bahsetmiştik. Türk şirketi Summa İnşaat’ın görüştüğü havalimanı projesinin ardından bu kez deniz limancılığı konusunda kıtanın bir başka ülkesi Somali’de bir haber sizlerle paylaşmak isteriz. Türk şirketi Metag Holding, Somali’deki deniz ticaretinin yükünü çeken Mogadişu Limanı’na destek vermek için tarihi Hobyo Limanı’nı büyütmek için anlaşma imzaladı.

Yerel Hobyo Investment Company (Hobyo Yatırım Şirketi) ile anlaşan Ankara merkezli Metag, limana 70 milyon dolarlık yatırım yapacak. 11 bin nüfusu olan Galmudug kentinin denizle bağını kuran Hobyo Limanı, bölgesel bir ticaret merkezine dönüşecek. Böylece hem Mogadişu Limanı’nın yükünü azaltacak hem de Etiyopya ve Cibuti’ye alternatif bir çıkış yolu sunacak.

80 yıl limanı işletecek

Somali Galmudug Eyaleti Başkanı Ahmed Abdi Kariye, “Bu liman sadece bölgesel ekonomimizi canlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda ticareti ve bağlantıyı da geliştirecek ve tüm ulusa fayda sağlayacak” dedi. Anlaşma 80 yıllık bir süreyi kapsıyor. Türk şirketi, bu süre boyunca limanın işletimini gerçekleştirecek. Liman, yapım süreci olan 3 yılın ardından hizmete alınacak. Hobyo projesi birkaç yıldır gündemdeydi. 2020’de Katar destekli şirketler, kamu-özel sektör planıyla limana talipti ancak bu proje hayata geçirilmedi.

Albayrak, Mogadişu’yu 2014’ten beri yönetiyor

Türk şirketi Metag ile birlikte Somali’nin deniz taşımacılığı gücünü Türkiye üstlenmiş durumda. ülkedeki en önemli deniz yükünü Mogadişu Limanı alıyor. Bu limanı da Türk şirketi Albayrak Grubu işletiyor. Alport Mogadişu Limanı’nı olarak tanımlanan projeyi Türk şirketi 2014’te 20 yıllık işletme hakkın devralmıştı. Doğu Afrika’da stratejik bir konuma sahip olan Mogadişu Limanı, Somali’nin dünyaya açılan tek ve en büyük limanı olarak biliniyor.

4 proje bitti, 5. projeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Türk şirketi Summa’nın Nijerya’da havalimanı projesi için resmi temaslarda bulunduğunu sizlere duyurmuştuk. Haberimizde Afrika’da Nijer, Senegal, GineBisau, Sierra Leone’nin ardından geçtiğimiz hafta da Nijerya’ya rotasını çeviren Summa İnşaat’ın uzun süredir planlanan Lekki-Epe Uluslararası Havalimanı projesi için ilk görüşmesini gerçekleştirdiği bilgisini vermiştik.

Lagos Eyalet Valisi Babajide SanwoOlu, Türkiye’ye gelerek Summa İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora ile görüştü. Afrika’daki ilk havalimanını 2017'de Senegal’deki Blaise Diagne projesiyle tamamlayan Summa, 2019’da Nijer’deki Diori Hamani, 2021’de Diffa Uluslararası Havalimanı’nı, geçen yıl da Sierra Leone’deki Freetown Uluslararası Havalimanı’nı bitirdi. Summa İnşaat'ın 2023’te Gine-Bisau’da başladığı Osvaldo Vieira Uluslararası Havalimanı projesi de devam ediyor.