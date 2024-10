“Genç sanatçıların finansal desteğe ihtiyacı bulunuyor”

İngiltere’nin başkendi Londra’nın ikonik yapı­larından Doğa Tarihi Mü­zesi’nin en az kendisi kadar meşhur devasa iskeletlerin asıldığı büyük salonunda tam bir Türk şovu yaşandı.

13 Ekim gecesi İstanbul Kül­tür Sanat Vakfı’nın (İKSV) ev sahipliğinde, İstanbul Portföy sponsorluğunda dü­zenlenen geceye Türkiye ve yurtdışında yaşayan 450 ki­şi katıldı. ‘Istanbul Calling’ adı verilen geceye, sadece koleksiyonerler değil birçok ünlü isim de hazır bulundu. Amaç, İKSV’nin iki yıl önce kurduğu Genç Sanatçı Fo­nu’na aktarılmak üzere des­tek yaratmaktı.

Gecede 300 bin pound toplantı

IKSV’yi bir süredir özel­likle festivallerde sponsor­lukla destekleyen Aktif­bank’ın davetiyle biz de ge­ceyi yerinde izleme fırsatı yakaladık. Tarihi 1881 yılına uzanan muhteşem Doğa Ta­rihi Müzesi binasında Genç Sanatçı Fonu yararına yapı­lan galanın geliri ile genç sa­natçılara yurtdışı ve içinde­ki çalışmalarında kullanıl­mak üzere destek verilecek. Erol Akyavaş, Nejad Dev­rim, Osman Dinç, Nuri İyem, Alev Ebuzziya açık artırma­da eserleri bulunn Türk mo­dern sanatının temsilcile­riydi. Ayrıca İtalyan sanat­çı Fausto Zonaro’nun da bir eseri gecede alıcı buldu.

Açık artırmayı Christie’s Uluslararası Direktörü Be­atrizOrdovas yönetti. Eser­ler kısa sürede sahipleri­ni bulurken toplam 174 bin pound gelir elde edildi. An­cak gecede konuştuğumuz İKSV Genel Müdürü Gör­gün Taner gecenin toplam gelirinin 300 bin pound ola­cağını belirtti.

Genç Sanatçılara Des­tek Fonu yarına düzenle­nen ikinci geceydi bu. İstan­bul’da yapılan ilk gecede 230 bin pound toplanmış ve ilk yıl sekiz genç sanatçıya des­tek verilmişti. Görgün Ta­ner, bu etkinliklerden her yıl 100 bin doların fon için ayrı­lacağını belirterek, “Çünkü her yıl yapılmıyor. Ama des­teğin her yıl verilmesi için bir fon gerekiyor. Biz bunu yılda 100 bin euro olarak be­lirledik” diye konuştu.

“Kamu destekleri azalıyor”

Gecede sorularımızı ya­nıtlayan İKSV Yönetim Ku­rulu Başkanı Bülent Ecza­cıbaşı, Genç Sanatçı Fonu benzeri yapıların dünyanın her yerinde uzun süredir kullanıldığının altını çizdi. “Çünkü genç sanatçıların desteğe ihtiyacı var. Dünya­nın her yerinde her zaman sanatın finansmana ihtiya­cı var. Hiçbir ülkede destek­siz olmuyor. Çünkü kültüre ayrılan fonlar kısıtlı. Genç­lerin yurtdışında eğitimleri, sanat üretmeleri finansman meselesi. Bunu bazı ülkeler­de kamu yoğun olarak yapı­yor. Türkiye’de de kamunun destekleri var” dedi.

İstanbul Modern’e ayrılan yerin (uzun dönemli kirala­ma) kamu desteğinin önemli göstergelerinden biri oldu­ğunu vurgulayan Eczacıba­şı, şöyle devam etti: “O alan olmasaydı İstanbul Modern olmazdı. Şimdi yurtdışında­ki arkadaşlarımız bize ‘siz çok şanslısınız’ diyor. Nede­nini sorduğumuzda ise ar­tık kendi ülkelerinde de ka­mu desteklerinin azalmaya başladığını ve bunun deva­mının geleceğini söylüyor­lar. ‘İKSV benzeri kuruluş­lar sizin gibi çalışmaya alı­şacaklar ama siz bunu zaten biliyorsunuz’ diyorlar. Sa­nata verilen desteklerin de uzun soluklu olması gereki­yor. Sponsorluklar kısa sü­reli, sadece reklam amacıyla yapılırsa sonuç alamazsınız. Üç-beş yıl yapalım bıraka­lım derseniz o parayı çöpe atmış olursunuz.”