“Genç sanatçıların finansal desteğe ihtiyacı bulunuyor”
İngiltere’nin başkendi Londra’nın ikonik yapılarından Doğa Tarihi Müzesi’nin en az kendisi kadar meşhur devasa iskeletlerin asıldığı büyük salonunda tam bir Türk şovu yaşandı.
13 Ekim gecesi İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) ev sahipliğinde, İstanbul Portföy sponsorluğunda düzenlenen geceye Türkiye ve yurtdışında yaşayan 450 kişi katıldı. ‘Istanbul Calling’ adı verilen geceye, sadece koleksiyonerler değil birçok ünlü isim de hazır bulundu. Amaç, İKSV’nin iki yıl önce kurduğu Genç Sanatçı Fonu’na aktarılmak üzere destek yaratmaktı.
Gecede 300 bin pound toplantı
IKSV’yi bir süredir özellikle festivallerde sponsorlukla destekleyen Aktifbank’ın davetiyle biz de geceyi yerinde izleme fırsatı yakaladık. Tarihi 1881 yılına uzanan muhteşem Doğa Tarihi Müzesi binasında Genç Sanatçı Fonu yararına yapılan galanın geliri ile genç sanatçılara yurtdışı ve içindeki çalışmalarında kullanılmak üzere destek verilecek. Erol Akyavaş, Nejad Devrim, Osman Dinç, Nuri İyem, Alev Ebuzziya açık artırmada eserleri bulunn Türk modern sanatının temsilcileriydi. Ayrıca İtalyan sanatçı Fausto Zonaro’nun da bir eseri gecede alıcı buldu.
Açık artırmayı Christie’s Uluslararası Direktörü BeatrizOrdovas yönetti. Eserler kısa sürede sahiplerini bulurken toplam 174 bin pound gelir elde edildi. Ancak gecede konuştuğumuz İKSV Genel Müdürü Görgün Taner gecenin toplam gelirinin 300 bin pound olacağını belirtti.
Genç Sanatçılara Destek Fonu yarına düzenlenen ikinci geceydi bu. İstanbul’da yapılan ilk gecede 230 bin pound toplanmış ve ilk yıl sekiz genç sanatçıya destek verilmişti. Görgün Taner, bu etkinliklerden her yıl 100 bin doların fon için ayrılacağını belirterek, “Çünkü her yıl yapılmıyor. Ama desteğin her yıl verilmesi için bir fon gerekiyor. Biz bunu yılda 100 bin euro olarak belirledik” diye konuştu.
“Kamu destekleri azalıyor”
Gecede sorularımızı yanıtlayan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Genç Sanatçı Fonu benzeri yapıların dünyanın her yerinde uzun süredir kullanıldığının altını çizdi. “Çünkü genç sanatçıların desteğe ihtiyacı var. Dünyanın her yerinde her zaman sanatın finansmana ihtiyacı var. Hiçbir ülkede desteksiz olmuyor. Çünkü kültüre ayrılan fonlar kısıtlı. Gençlerin yurtdışında eğitimleri, sanat üretmeleri finansman meselesi. Bunu bazı ülkelerde kamu yoğun olarak yapıyor. Türkiye’de de kamunun destekleri var” dedi.
İstanbul Modern’e ayrılan yerin (uzun dönemli kiralama) kamu desteğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı, şöyle devam etti: “O alan olmasaydı İstanbul Modern olmazdı. Şimdi yurtdışındaki arkadaşlarımız bize ‘siz çok şanslısınız’ diyor. Nedenini sorduğumuzda ise artık kendi ülkelerinde de kamu desteklerinin azalmaya başladığını ve bunun devamının geleceğini söylüyorlar. ‘İKSV benzeri kuruluşlar sizin gibi çalışmaya alışacaklar ama siz bunu zaten biliyorsunuz’ diyorlar. Sanata verilen desteklerin de uzun soluklu olması gerekiyor. Sponsorluklar kısa süreli, sadece reklam amacıyla yapılırsa sonuç alamazsınız. Üç-beş yıl yapalım bırakalım derseniz o parayı çöpe atmış olursunuz.”