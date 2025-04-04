Desan, Çavuşesku’nun kurduğu limanı almak istiyor
Akdeniz’i adeta Türk Gölü haline getiren Türk denizcilik şirketleri ilk kez Karadeniz’e açılıyor. Romanya Hükümeti, iflas sürecindeki Mangalia tersanesini canlandırmak için Türk şirket Desan Tersanesi ile masaya oturdu. Rumen yetkililer, iflas sürecindeki Mangalia tersanesini yeniden canlandırmak amacıyla Desan ile kapsamlı bir iş birliği arayışında.
Türk şirketleri dünyanın 4 kıtasında liman işletiyor. Yıldırım Holding, Albayrak Grubu, Global Holding gibi Türk devleri Latin Amerika’dan İskandinav ülkelerine, Batı Avrupa’dan Afrika’ya 5 kıtada liman işletiyor.
Akdeniz’i adeta Türk Gölü haline getiren Türk denizcilik şirketleri ilk kez Karadeniz’e açılıyor. Türkiye dışında Türk şirketlerinin Karadeniz’de önemli bir liman işletmesi yok. Romanya bu konuda ilk olacak. Romanya Hükümeti, iflas sürecindeki Mangalia tersanesini canlandırmak için Türk şirket Desan Tersanesi ile masaya oturdu.
Milli Gemi projesinde de yer alan Türkiye’nin önde gelen gemi inşa firmalarından Desan Tersanesi, Romanya’nın en büyük tersanelerinden biri olan Damen Shipyards Mangalia’nın (DSMa) üretim tesislerini ve iş gücünü kiralamak için görüşmelerde bulunuyor. Rumen yetkililer, iflas sürecindeki Mangalia tersanesini yeniden canlandırmak amacıyla Desan ile kapsamlı bir iş birliği arayışında.
Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki Mangalia tersanesi, uzun yıllardır gemi inşa ve bakım alanında faaliyet gösteriyor. Ancak 2024 yılında yaşanan finansal kriz, tersanenin geleceğini belirsizliğe sürükledi. Haziran 2024’te başlatılan iflas süreci sonrası 200’den fazla işçi işten çıkarıldı, 1.000’den fazla çalışana ise Mayıs 2025’e kadar işsizlik maaşı bağlandı. Rumen hükümeti, tersaneyi tamamen kapatmaktansa yeni bir yatırımcı ile üretimi devam ettirme stratejisini benimsedi.
Bu kapsamda, Desan Tersanesi ile ileri düzeyde görüşmeler yürütülüyor. Desan’ın, Mangalia’da tersane faaliyetlerini sürdürmesi halinde mevcut istihdamı koruyabileceği ve ekonomik canlanma sağlayabileceği öngörülüyor. Romanya Ekonomi Bakanı Bogdan Ivan, Desan’ın ‘potansiyel yatırımcı’ olarak değerlendirildiğini ve görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Bakan, “Anlaşma sağlanırsa, Desan tersaneyi işletecek ve ekonomik faaliyeti sürdürecek” ifadelerini kullandı. Desan ile Damen yetkililerinin doğrudan varlık ve borç transferi için müzakereler yürüttüğü belirtilirken, Damen temsilcilerinin de Türkiye’ye gelerek görüşmelere katıldığı ileri sürüldü. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
1976 yılında faaliyete başladı
Mangalia tersanesi, idam edilen Romanya devlet başkanı Nikolai Çavuşesku dönemi içerisinde yani 1976 yılında gemi inşa sektörüne adım attı ve bugüne kadar 127 yeni gemi inşa etti ve 300’den fazla gemiye bakım ve onarım hizmeti sundu. 2018 yılında Hollanda merkezli Damen Shipyards Group, tersanenin çoğunluk hisselerini satın aldı ve büyük ortak haline geldi.
Ancak, pandemi süreci ve sonrasındaki ekonomik dalgalanmalar, Damen’in tersanedeki operasyonlarını küçültmesine neden oldu. Romanya hükümeti, 2023 yılında Damen’in Mangalia’daki faaliyetlerini sınırlayan bir yasa çıkardı ve tersanenin kontrolünü devraldı. Ardından, Ağustos 2023’te ortak girişimi sonlandırma kararı aldı.
Bu süreçte tersane, 1.500 tam zamanlı çalışana ek olarak müteahhitler ve esnek zamanlı işçilerle geniş bir iş gücüne sahipti. Özyeğin’den Atlas’ı almıştı Türk denizcilik sektöründe önemli bir birleşme gerçekleşti. DÜNYA Gazetesi’nin mayıs ayında duyurduğu haberin ardından Kaptanoğlu ailesine ait Desan Tersanesi, Özyeğin ailesinin sahip olduğu Atlas Tersanesi’ni satın aldığını duyurdu. Temelleri 100 yıl öncesine dayanan ve Kaptanoğlu Ailesi tarafından yönetilen Desan, bu yılın ocak ayında önemli bir satın alma yapmıştı.
DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu haberde DesanFiba Holding bünyesindeki Atlas Tersanesi’ni devralarak kapasitesini ve üretim gücünü artırdı. 2005 yılında kurulan ve Kocaeli Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Atlas Tersanesi, yıllık 30 bin DWT’lık gemi yapım kapasitesine sahip. 120’si kadrolu toplam 800 çalışanı bulunan tersanenin üretim alanı 48 bin metrekare büyüklüğünde.