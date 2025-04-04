Desan, Çavuşesku’nun kurduğu limanı almak istiyor

Akdeniz’i adeta Türk Gölü haline getiren Türk denizcilik şirketleri ilk kez Karadeniz’e açılıyor. Romanya Hükümeti, iflas sürecindeki Mangalia tersanesini canlandırmak için Türk şirket Desan Tersanesi ile masaya oturdu. Rumen yetkililer, iflas sürecindeki Mangalia tersanesini yeniden canlandırmak amacıyla Desan ile kapsamlı bir iş birliği arayışında.

Türk şirketleri dünya­nın 4 kıtasında liman işletiyor. Yıldırım Hol­ding, Albayrak Grubu, Global Holding gibi Türk devleri La­tin Amerika’dan İskandinav ülkelerine, Batı Avrupa’dan Afrika’ya 5 kıtada liman iş­letiyor.

Akdeniz’i adeta Türk Gölü haline getiren Türk de­nizcilik şirketleri ilk kez Ka­radeniz’e açılıyor. Türkiye dı­şında Türk şirketlerinin Ka­radeniz’de önemli bir liman işletmesi yok. Romanya bu konuda ilk olacak. Romanya Hükümeti, iflas sürecindeki Mangalia tersanesini canlan­dırmak için Türk şirket Desan Tersanesi ile masaya oturdu.

Milli Gemi projesinde de yer alan Türkiye’nin önde gelen gemi inşa firmalarından De­san Tersanesi, Romanya’nın en büyük tersanelerinden biri olan Damen Shipyards Man­galia’nın (DSMa) üretim te­sislerini ve iş gücünü kirala­mak için görüşmelerde bulu­nuyor. Rumen yetkililer, iflas sürecindeki Mangalia tersa­nesini yeniden canlandırmak amacıyla Desan ile kapsamlı bir iş birliği arayışında.

Romanya’nın Karadeniz kı­yısındaki Mangalia tersane­si, uzun yıllardır gemi inşa ve bakım alanında faaliyet gös­teriyor. Ancak 2024 yılında yaşanan finansal kriz, tersa­nenin geleceğini belirsizliğe sürükledi. Haziran 2024’te başlatılan iflas süreci sonrası 200’den fazla işçi işten çıka­rıldı, 1.000’den fazla çalışana ise Mayıs 2025’e kadar işsizlik maaşı bağlandı. Rumen hü­kümeti, tersaneyi tamamen kapatmaktansa yeni bir yatı­rımcı ile üretimi devam ettir­me stratejisini benimsedi.

Bu kapsamda, Desan Tersanesi ile ileri düzeyde görüşmeler yürütülüyor. Desan’ın, Man­galia’da tersane faaliyetleri­ni sürdürmesi halinde mev­cut istihdamı koruyabileceği ve ekonomik canlanma sağla­yabileceği öngörülüyor. Ro­manya Ekonomi Bakanı Bog­dan Ivan, Desan’ın ‘potansiyel yatırımcı’ olarak değerlendi­rildiğini ve görüşmelerin sür­düğünü açıkladı.

Bakan, “An­laşma sağlanırsa, Desan ter­saneyi işletecek ve ekonomik faaliyeti sürdürecek” ifadele­rini kullandı. Desan ile Damen yetkililerinin doğrudan varlık ve borç transferi için müzake­reler yürüttüğü belirtilirken, Damen temsilcilerinin de Türkiye’ye gelerek görüşme­lere katıldığı ileri sürüldü. An­cak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

1976 yılında faaliyete başladı

Mangalia tersanesi, idam edilen Romanya devlet başka­nı Nikolai Çavuşesku dönemi içerisinde yani 1976 yılında gemi inşa sektörüne adım attı ve bugüne kadar 127 yeni ge­mi inşa etti ve 300’den fazla ge­miye bakım ve onarım hizme­ti sundu. 2018 yılında Hollan­da merkezli Damen Shipyards Group, tersanenin çoğunluk hisselerini satın aldı ve büyük ortak haline geldi.

Ancak, pan­demi süreci ve sonrasındaki ekonomik dalgalanmalar, Da­men’in tersanedeki operas­yonlarını küçültmesine ne­den oldu. Romanya hükümeti, 2023 yılında Damen’in Man­galia’daki faaliyetlerini sınır­layan bir yasa çıkardı ve ter­sanenin kontrolünü devraldı. Ardından, Ağustos 2023’te or­tak girişimi sonlandırma ka­rarı aldı.

Bu süreçte tersane, 1.500 tam zamanlı çalışana ek olarak müteahhitler ve esnek zamanlı işçilerle geniş bir iş gücüne sahipti. Özyeğin’den Atlas’ı almıştı Türk denizcilik sektöründe önemli bir birleş­me gerçekleşti. DÜNYA Ga­zetesi’nin mayıs ayında du­yurduğu haberin ardından Kaptanoğlu ailesine ait De­san Tersanesi, Özyeğin aile­sinin sahip olduğu Atlas Ter­sanesi’ni satın aldığını duyur­du. Temelleri 100 yıl öncesine dayanan ve Kaptanoğlu Aile­si tarafından yönetilen Desan, bu yılın ocak ayında önemli bir satın alma yapmıştı.

DÜN­YA Gazetesi’nin duyurduğu haberde DesanFiba Holding bünyesindeki Atlas Tersane­si’ni devralarak kapasitesini ve üretim gücünü artırdı. 2005 yılında kurulan ve Kocaeli Ser­best Bölgesi’nde faaliyet gös­teren Atlas Tersanesi, yıllık 30 bin DWT’lık gemi yapım kapa­sitesine sahip. 120’si kadrolu toplam 800 çalışanı bulunan tersanenin üretim alanı 48 bin metrekare büyüklüğünde.