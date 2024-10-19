Türkiye drone’da ABD’den sonraki süper güç

Birinci Dünya Savaşı; tankların ve uçakların kullanıldığı ilk savaş oldu, İkinci Dünya Savaşı ise füzelerin, jet motorlarının ve nükleer gücün. Ünlü fizikçi Albert Einstein, “Üçüncü Dünya Savaşı’nı bilemem ama Dördüncü Dünya Savaşı’nda taşlar ve sopalar kullanılacak” sözleri birçok Hollywood filminin konusu oldu. Dünya, 1945’ten bu yana küresel bir savaş görmedi ancak, savaşsız bir günü de olmadı. Hele ki iç savaşlar.

Dünya savaş tarihinin değiştiği dönemlerden birini yaşadık 2020 yılında Dağlık Karabağ’da. Azerbaycan, 30 yıllık esaret altındaki topraklarını, 44 günlük savaşın ardından tekrar kazandı. Karabağ Savaşı’nın mimarlarından biri de drone’lar oldu. Özellikle Bayraktar İHA ve SİHA’larının düşman hedeflerine yaptığı başarılı saldırılar, Türk drone endüstrisindeki başarısının adeta göstergesi oldu. Ardından Rusya’nın Ukrayna işgali. Kiev’in işgalci Rus Rejimi’ne karşı verdiği mücadelede Bayraktar, en büyük paya sahip güç oldu. Adına şarkılar yazıldı, bilgisayar oyunları yapıldı, Ukrayna’da işgalin ortasında doğan çocuklara ad olarak verildi.

Türkiye, sadece savaş bölgelerinde verilen mücadelelere değil, barışı koruyan ordulara da satış gerçekleştirdi. Katar’dan Etiyopya’ya, Bangladeş’ten Cibuti’ye kadar onlarca ülke Türkiye’den drone aldı. Hatta NATO üyesi Polonya bile.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyareti, bu anlamda önemliydi. Dünyanın en büyük İHA-SİHA üreticilerinden biri olan Türkiye ve Sırbistan’ın ortak üretimi, masada olan konulardan biriydi.

Peki küresel anlamda Türkiye nasıl bir güç, dünyanın en büyük drone güçleri arasında nasıl bir yere sahip? Türkiye bu alanda nasıl bir filoya sahip? Bunun cevabı Power Atlas ve The Drone Databook’unda yer alıyor.

ABD birinci, Türkiye ikinci

Geçtiğimiz aylarda hazırlanan Power Atlas ve The Drone Databook’u araştırmasına göre dünyanın en büyük drone filosu ABD’de. Süper güç ABD’nin filosunda 13 binden fazla insansız hava aracı bulunuyor. Bu filonun yüzde 60’ından fazlası, esas olarak hava gözetimi ve hedef edinimi için kullanılan AeroVironment RQ-11 Ravens’tan oluşuyor. ABD Hava Kuvvetleri’nde, General Atomics’ten MQ-9 Reaper drone, MQ-1C Gray Eagle drone Northrop Grumman tarafından geliştirilen RQ-4 Global Hawk drone’u bulunuyor.

Bin 421 araçla Power Atlas’a göre, dünyanın en büyük ikinci askeri drone filosuna sahip ülke Türkiye. Drone teknolojisinde lider ülkelerden biri olan Türkiye’de en fazla orta irtifa uzun dayanıklılıklı İHA Bayraktar TB2 bulunuyor.

Polonya, Rusya’nın üzerinde

Üçüncü sırada ise Polonya var. Filosunda bin 209 drone bulunan Polonya, Türkiye’den de insansız hava aracı alan ilk NATO ülkesi olmuştu.

Polonya’nın WB grubu tarafından gözlem amacıyla geliştirilen Warmate İHA’sı ana güç olarak biliniyor. Rusya ise listenin dördüncü sırasında bulunuyor. 2013 yılında İsrail’den satın aldığı 30’dan fazla Searcher Mk II drone ile filosunun temelini atan Rusya’da en fazla araç ise Orlan-10 olarak biliniyor. Rusya’nın filosunda bin 50 drone var.

Beşinci sırada yer alan Almanya, bu alanda Avrupa’nın en güçlü ülkelerinden biri. Almanya, gözetleme, keşif, istihbarat toplama ve düşman hedeflerini vurma gibi çeşitli amaçlar için kullanılan 670 adet askeri insansız hava aracı filosuna sahip.

Hindistan İsrail drone’larıyla çalışıyor

Türkiye’den drone şirketi alarak küçük ama önemli bir adım atan Hindistan, dünyanın 6’ncı büyük filosuna sahip. 2019’da tanıtılan 600 Spylite modeli de dahil olmak üzere yaklaşık 625 askeri drone bulunuyor. Hindistan ayrıca, İsrail’den 10 adet Heron 1 drone satın aldı. Mevcut tüm drone’lar İsrail kökenli. Fransa, 591 askeri drone ile en güçlü 7’nci filoya sahip. Thales’ten Spy’Ranger İHA’ları, Sagem’den Safran Patroller İHA’sı ve ABD’den tedarik edilen MQ-9 Reaper’ı içeriyor. Ülkenin Systeme de Drones Aerien de la Marine (SDAM) programı da Fransız Donanması firkateynlerinde kullanılmak üzere insansız motorlu taşıtların geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Power Atlas ve The Drone Databook’a göre, Avustralya askeri drone’larının toplamı yaklaşık 557. Bu, gözetleme gibi taktik askeri amaçlar için silahlandırılmış PD-100 Black Hornet 350 Phantom drone’larını içeriyor.

Dokuzuncu Güney Kore, esas olarak gözetleme, istihbarat görevlerini amaçlayan 518 askeri İHA’dan oluşan filoya sahip. Güney Kore’nin filosunun çoğu ülke içinde üretiliyor ancak ABD’li Northrop Grumman Corporation tarafından üretilen RQ-4 Global Hawk İHA’sı da dahil olmak üzere yabancı modeller de satın alınmış durumda. 10’uncu sıradaki Finlandiya, çoğunluğu İsrail Havacılık Savunma Sistemleri tarafından üretilen Orbiter 2-B modelleri olmak üzere 412 askeri drone filosuna sahip. Finlandiya sadece bununla kalmayıp, İsviçre ve İsrail RUAG Havacılık ve Uzay Sanayileri arasındaki ortak girişim olan Ranger drone’uyla da çalışıyor.