Passo kartı yenileyip yılsonunda e-ticareti dahil edecek
Çalık Grubu bünyesindeki Aktif Bank bu yıl 25’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bankanın Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, dijital dönüşüm sürecine 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, 18 milyon indirme adedine ulaşan Passo’nun yılsonunda yeni halinin marka tanıtımını yapacaklarını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Londra’daki Natural History Museum, Türk ekonomisine yön veren isimlerin buluşma yeriydi adeta. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Genel Direktörü Görgün Taner’in ev sahipliğinde gerçekleşen ve 450 konuğun yer aldığı gala gecesi, sanatın gelişimi ve genç sanatçıların desteklenmesi için kurulan, “İKSV Genç Sanatçı Fonu”na sunulan özel bir destek programı gerçekleştirildi. Programın en önemli bağışçılarından biri olan Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Özgüç Evren ile sohbet ettik.
Aktif Bank’ın uzun süredir sanat etkinliklerinde yer aldığını ve bir çok projeyi desteklediğini söyleyen Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan’ın verdiği bilgiye göre iştirakler arasında yer alan bilet satış platformu Passo aracılığıyla İKSV ile uzun süredir işbirliği yapılıyor.
Adaca, “Bu işbirliğimizi dijital bankamız N Kolay ile müzik, tiyatro ve film festivallerine farklı kapsamlarla verdiğimiz desteklerle güçlendirmiştik. Bu yıl İstanbul Film Festivali’ne N Kolay ile festival sponsoru olarak katkı sağladık. Bu kıymetli festivalin sürdürülebilir olmasına katkıda bulunuyoruz” diye konuştu. Çalık Grubu’nun finans alanındaki amiral gemisi Aktif Bank’ın bu yıl 25’inci kuruluş yıldönümünü kutladığını hatırlatan “Çeyrek asırlık yolculuğumuzda, yol arkadaşımız kültür ve sanat oldu” diyor.
18 kişiyle kuruldu, Türkiye’nin 4’te 1’ine ulaştı
Ayşegül Adaca Oğan ile sohbetimiz sanatın ardından ekonomiye dönüyor. Aktif Bank’ın Türkiye’de her 4 kişiden birinin yaşamına dokunduğunu, söyleyen Adaca, “1999 yılında bir masanın çevresinde bir araya gelen 18 kişiyle kurulan Aktif Bank, bugün bin 500’e yakın çalışanıyla 20 milyon insanın yaşamına dokunan büyük bir ekosistem haline geldi. 33,5 CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) ile sektörün üzerinde bir ivmeyle büyüyoruz. 2024 yılı itibariyle bilançomuz 100 milyar TL seviyelerine yaklaştı.
Aktif Bank olarak 2024 yılının ilk yarısında 2,1 milyar TL net kâr elde ederek hedefimize ulaşırken, 2024 yıl sonunda 4 milyar TL’nin üzerinde dönem net kâr hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” bilgisini veriyor. Aktif Bank’ın dijital dönüşüm sürecini başarıyla yönettiğini şu ana kadar 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Adaca, N Kolay’ın son 3 yılda hızla büyüdüğünü, kullanıcı sayısının 10 kat artarak 5.5 milyona ulaştığını söyledi. Adaca, “Passo uygulamamız bizim Super-App’imiz. Etkinlik dünyasının kapılarını açan Passo 18 milyon indirme rakamına ulaştı. Yılsonunda Passo’nun yeni halinin marka lansmanını da gerçekleştireceğiz, burada e-ticaretin de dahil olduğu heyecan verici bir iş modelimiz mevcut” diye anlatıyor.
Fon sayısı 52’ye çıktı
Aktif Bank’ın dijital ekosisteminde bulunan biletleme şirketi E-Kent ile Avrupa’da E-Kent Europe şirketini kurduklarını, EchoPOS ile de Türkiye’nin önde gelen perakende zincirleriyle çalıştıklarını belirten Adaca, şu bilgileri veriyor:
“Portföy yönetimi şirketimiz Aktif Portföy, yönettiği fon sayısını 52’ye çıkarırken, global para transferi şirketimiz UPT’nin mobil uygulaması UPTION 2024 yılında kullanıcı sayısını ikiye katladı. Sigorta brokerlik platformumuz Sigortayeri, hızlı yükselişiyle dijital dünyada zirveye oynuyor.”
Kadınlar yönetiyor, kadınları destekliyor
Aktif Bank’ı diğer bankalardan ayıran bir başka özelliği ise deyim yerindeyse kadınların hakimiyetinde yer alması. Bugün Türkiye’de 60’a yakın bankadan sadece ikisinin direksiyonunda kadın bulunuyor. Aktifbank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan o iki isimden en uzun süredir görev alanı. Zaten Londra’daki ekipteki yer alan Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Özgüç Evren’in yer alması bunun bir işareti. Oğan, “Yönetimde yer alan kadınların oranı yarı yarıya. Bunun dışında finansal hizmetlerimizle de kadınların yanındayız. ‘Ekonomide Aktif Kadınlar’ sosyal etki projemizle iş hayatında kadın iş gücünün artmasına ve daha da önemlisi tutunmasına destek olmayı hedefliyoruz.
2022'de başlattığımız, Grameen ve Experian iş birliğiyle yürüttüğümüz Ekonomide Aktif Kadınlar projemizi diğer mikro kredi projelerinden farklı olarak; kredi skoru olmayan dar gelirli kadınlara faizsiz verdiğimiz krediler ile kredi skorlarını ve finansal profillerini oluşturmalarına fırsat tanıyan, böylece onları finansal sisteme dahil ederek daha kapsamlı finansal enstrümanlara da erişimlerini sağlayacak şekilde kurguladık. İlk iki yılda yaklaşık yaklaşık 4 bin kadına ulaştık ve 12 milyon TL’lik mikro kredi desteği verdik. Projemiz devam edecek ve hedefimiz üçüncü yılın sonunda 5 bin kadına ulaşmak" dedi.