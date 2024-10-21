Passo kartı yenileyip yılsonunda e-ticareti dahil edecek

Çalık Grubu bünyesindeki Aktif Bank bu yıl 25’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bankanın Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, dijital dönüşüm sürecine 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, 18 milyon indirme adedine ulaşan Passo’nun yılsonunda yeni halinin marka tanıtımını yapacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta dünya­nın en önemli müzelerin­den biri olan Londra’da­ki Natural History Museum, Türk ekonomisine yön veren isimlerin buluşma yeriydi adeta. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yöne­tim Kurulu Başkanı Bülent Ecza­cıbaşı ve Genel Direktörü Görgün Taner’in ev sahipliğinde gerçek­leşen ve 450 konuğun yer aldı­ğı gala gecesi, sanatın gelişimi ve genç sanatçıların desteklenmesi için kurulan, “İKSV Genç Sanat­çı Fonu”na sunulan özel bir destek programı gerçekleştirildi. Progra­mın en önemli bağışçılarından bi­ri olan Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, Müşteri De­neyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Özgüç Evren ile sohbet ettik.

Aktif Bank’ın uzun süredir sanat etkinliklerinde yer aldığını ve bir çok projeyi desteklediğini söyle­yen Genel Müdürü Ayşegül Ada­ca Oğan’ın verdiği bilgiye göre işti­rakler arasında yer alan bilet satış platformu Passo aracılığıyla İK­SV ile uzun süredir işbirliği yapı­lıyor.

Adaca, “Bu işbirliğimizi di­jital bankamız N Kolay ile müzik, tiyatro ve film festivallerine fark­lı kapsamlarla verdiğimiz destek­lerle güçlendirmiştik. Bu yıl İstan­bul Film Festivali’ne N Kolay ile festival sponsoru olarak katkı sağ­ladık. Bu kıymetli festivalin sür­dürülebilir olmasına katkıda bulu­nuyoruz” diye konuştu. Çalık Gru­bu’nun finans alanındaki amiral gemisi Aktif Bank’ın bu yıl 25’inci kuruluş yıldönümünü kutladığını hatırlatan “Çeyrek asırlık yolculu­ğumuzda, yol arkadaşımız kültür ve sanat oldu” diyor.

18 kişiyle kuruldu, Türkiye’nin 4’te 1’ine ulaştı

Ayşegül Adaca Oğan ile sohbeti­miz sanatın ardından ekonomiye dönüyor. Aktif Bank’ın Türkiye’de her 4 kişiden birinin yaşamına do­kunduğunu, söyleyen Adaca, “1999 yılında bir masanın çevresinde bir araya gelen 18 kişiyle kurulan Aktif Bank, bugün bin 500’e yakın çalı­şanıyla 20 milyon insanın yaşamı­na dokunan büyük bir ekosistem haline geldi. 33,5 CAGR (yıllık bi­leşik büyüme oranı) ile sektörün üzerinde bir ivmeyle büyüyoruz. 2024 yılı itibariyle bilançomuz 100 milyar TL seviyelerine yaklaş­tı.

Aktif Bank olarak 2024 yılının ilk yarısında 2,1 milyar TL net kâr elde ederek hedefimize ulaşırken, 2024 yıl sonunda 4 milyar TL’nin üzerinde dönem net kâr hedefimi­ze emin adımlarla ilerliyoruz” bil­gisini veriyor. Aktif Bank’ın diji­tal dönüşüm sürecini başarıyla yö­nettiğini şu ana kadar 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptıkla­rını belirten Adaca, N Kolay’ın son 3 yılda hızla büyüdüğünü, kullanıcı sayısının 10 kat artarak 5.5 milyo­na ulaştığını söyledi. Adaca, “Passo uygulamamız bizim Super-App’i­miz. Etkinlik dünyasının kapıla­rını açan Passo 18 milyon indirme rakamına ulaştı. Yılsonunda Pas­so’nun yeni halinin marka lansma­nını da gerçekleştireceğiz, burada e-ticaretin de dahil olduğu heye­can verici bir iş modelimiz mev­cut” diye anlatıyor.

Fon sayısı 52’ye çıktı

Aktif Bank’ın dijital ekosiste­minde bulunan biletleme şirke­ti E-Kent ile Avrupa’da E-Kent Europe şirketini kurduklarını, EchoPOS ile de Türkiye’nin önde gelen perakende zincirleriyle ça­lıştıklarını belirten Adaca, şu bilgi­leri veriyor:

“Portföy yönetimi şirketimiz Aktif Portföy, yönettiği fon sayısını 52’ye çıkarırken, global para trans­feri şirketimiz UPT’nin mobil uy­gulaması UPTION 2024 yılında kullanıcı sayısını ikiye katladı. Si­gorta brokerlik platformumuz Si­gortayeri, hızlı yükselişiyle dijital dünyada zirveye oynuyor.”

Kadınlar yönetiyor, kadınları destekliyor

Aktif Bank’ı diğer bankalardan ayıran bir başka özelliği ise deyim yerindeyse kadınların hakimiyetinde yer alması. Bugün Türkiye’de 60’a yakın bankadan sadece ikisinin direksiyonunda kadın bulunuyor. Aktifbank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan o iki isimden en uzun süredir görev alanı. Zaten Londra’daki ekipteki yer alan Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Özgüç Evren’in yer alması bunun bir işareti. Oğan, “Yönetimde yer alan kadınların oranı yarı yarıya. Bunun dışında finansal hizmetlerimizle de kadınların yanındayız. ‘Ekonomide Aktif Kadınlar’ sosyal etki projemizle iş hayatında kadın iş gücünün artmasına ve daha da önemlisi tutunmasına destek olmayı hedefliyoruz.

2022'de başlattığımız, Grameen ve Experian iş birliğiyle yürüttüğümüz Ekonomide Aktif Kadınlar projemizi diğer mikro kredi projelerinden farklı olarak; kredi skoru olmayan dar gelirli kadınlara faizsiz verdiğimiz krediler ile kredi skorlarını ve finansal profillerini oluşturmalarına fırsat tanıyan, böylece onları finansal sisteme dahil ederek daha kapsamlı finansal enstrümanlara da erişimlerini sağlayacak şekilde kurguladık. İlk iki yılda yaklaşık yaklaşık 4 bin kadına ulaştık ve 12 milyon TL’lik mikro kredi desteği verdik. Projemiz devam edecek ve hedefimiz üçüncü yılın sonunda 5 bin kadına ulaşmak" dedi.