Belgrad’ın tramvaylarını Türk şirket üretecek
Tayland, Almanya, Romanya, İtalya gibi ülkelere tramvay üreten Türk şirketi Bozankaya, yönünü Sırbistan’a çevirdi. Belgrad'taki tramvay ihalesi, 2.5 milyar TL'lik teklif veren Bozankaya'nın oldu.
Türk şirketlerinin toplu taşıma araç ve sistemlerine yönelik üretim ve inşaat tecrübesi son dönemde önemli ihalelerle tescil ediliyor. Temsa, Otokar, Anadolu Isuzu gibi otobüs ve minibüs-midibüs üreticilerinin Avrupa pazarında üstlendiği rol, tramvay tarzında raylı araç üreticileri için de yol açtı. Bu anlamda Türkiye’nin en önemli üreticilerinden biri olan Bozankaya, Doğu ve Orta Avrupa’da birçok ihaleyi üstlenen şirketler arasında yer aldı. Bu yılın haziran ayında Sırbistan’ın başkent Belgrad’da tramvay ihalesi düzenlendi.
Dünyaca ünlü sanayi şirketi Siemens’in de katıldığı ihalede Bozankaya, Alman devini geride bıraktı ve kazandı. 25 tramvay alımı için yapılan ihale için Bozankaya, KDV dahil 81 milyon euro yani yaklaşık 3 milyar liralık teklifte bulundu. İşte o süreç tamamlandı ve ihale sonuçlandı. Türk şirketi Bozankaya, 25 adet hafif raylı sistem aracı için teklifini revize etti ve 73,5 milyon dolara (2,5 milyar TL) çekti.
Bu teklifle Bozankaya, sözleşmeyi imzaladı. Sırbistan Hükümeti’ne ait kamu kurumu GSP, teslimatın 25 ay içinde tamamlanacağını belirtti. İlk partilik iki araç 12 ay içinde, geri kalan 13 araç ise takip eden 13 ay içerisinde teslim edilecek. Belgrad Belediyesi Başkanı Aleksandar Sapic, Belgrad’daki toplu taşıma ağını canlandırma girişimlerinin bir parçası olan filo yenileme programı kapsamında 100 adet yeni tramvay alınacağını söyledi.
Temeli 1989 yılına dayanan Bozankaya’nın, 100’ü Ar-Ge Merkezi’nde olmak üzere bine yakın çalışanı var. Ankara’daki Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 bin metrekarelik fabrikasında metro ve tramvay gibi raylı sistem araçları ile trambus ve elektrikli otobüs gibi elektrikli ticari araçlar üretimi yapan şirket, Türkiye’nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten firma unvanına sahip.
Tayland’la başladı, İtalya’yla sürdürüyor
Türkiye’nin birçok kentinde toplu taşıma sistemlerinde imzası bulunan Bozankaya, 2016 yılında Siemens Mobility ile Tayland’a adım attı. Bozankaya, Bangkok Green Line metro projesinin yüklenicisi oldu. Bozankaya, bu yıl da iki önemli projede adını duyurdu.
Bunlardan ilki İtalya’nın Napoli kentinde 20 araçlık tramvay ihalesiydi. Bozankaya’nın kazandığı ihaleyle Napoli’ye toplu ulaşım hizmeti sunacak olan 20 tramvay, 30 metre uzunluğunda, çift yönlü ve 222 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Bozankaya, daha önce 16 tramvay ürettiği Romanya’nın Yaş kenti için ise 18 yeni araç daha üretecek. Böylece Yaş kentinde Türk mühendisliği ile yollarda olacak tramvay sayısı 34’e yükselecek.
Öte yandan bu yılın haziran ayında Çekya’da gerçekleşen en büyük troleybüs ihalesi, Türk üretici Bozankaya’nın zaferiyle sonuçlanmıştı. Ancak yerel üretici Skoda Electric, bu sürece karşı itirazda bulunmuştu. 70 adet kısmi troleybüs alımı, Çek Cumhuriyeti’ndeki en büyük troleybüs siparişi olmasının yanı sıra en uzun süreli siparişlerden biri olma özelliğini taşıyordu. Sözleşme imzalanmadı.