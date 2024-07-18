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Belgrad’ın tramvaylarını Türk şirket üretecek

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Tayland, Almanya, Romanya, İtalya gibi ülkelere tramvay üreten Türk şirketi Bozankaya, yönünü Sırbistan’a çevirdi. Belgrad'taki tramvay ihalesi, 2.5 milyar TL'lik teklif veren Bozankaya'nın oldu.

 Türk şirketlerinin toplu taşıma araç ve sistem­lerine yönelik üretim ve inşaat tecrübesi son dönemde önemli ihalelerle tescil ediliyor. Temsa, Otokar, Anadolu Isuzu gibi otobüs ve minibüs-midibüs üreticilerinin Avrupa pazarında üstlendiği rol, tramvay tarzında raylı araç üreticileri için de yol açtı. Bu anlamda Türkiye’nin en önemli üreticilerinden biri olan Bozankaya, Doğu ve Orta Avru­pa’da birçok ihaleyi üstlenen şir­ketler arasında yer aldı. Bu yılın haziran ayında Sırbistan’ın baş­kent Belgrad’da tramvay ihale­si düzenlendi.

Dünyaca ünlü sa­nayi şirketi Siemens’in de katıl­dığı ihalede Bozankaya, Alman devini geride bıraktı ve kazan­dı. 25 tramvay alımı için yapılan ihale için Bozankaya, KDV da­hil 81 milyon euro yani yaklaşık 3 milyar liralık teklifte bulundu. İşte o süreç tamamlandı ve iha­le sonuçlandı. Türk şirketi Bo­zankaya, 25 adet hafif raylı sis­tem aracı için teklifini revize etti ve 73,5 milyon dolara (2,5 milyar TL) çekti.

Bu teklifle Bozankaya, sözleşmeyi imzaladı. Sırbistan Hükümeti’ne ait kamu kurumu GSP, teslimatın 25 ay içinde ta­mamlanacağını belirtti. İlk par­tilik iki araç 12 ay içinde, geri ka­lan 13 araç ise takip eden 13 ay içerisinde teslim edilecek. Belg­rad Belediyesi Başkanı Alek­sandar Sapic, Belgrad’daki top­lu taşıma ağını canlandırma gi­rişimlerinin bir parçası olan filo yenileme programı kapsamında 100 adet yeni tramvay alınacağı­nı söyledi.

Temeli 1989 yılına dayanan Bozankaya’nın, 100’ü Ar-Ge Merkezi’nde olmak üzere bine yakın çalışanı var. Ankara’daki Sincan 1. Organize Sanayi Bölge­si’nde 100 bin metrekarelik fab­rikasında metro ve tramvay gibi raylı sistem araçları ile trambus ve elektrikli otobüs gibi elekt­rikli ticari araçlar üretimi yapan şirket, Türkiye’nin ilk yerli yüz­de 100 elektrikli otobüsünü üre­ten firma unvanına sahip.

Tayland’la başladı, İtalya’yla sürdürüyor

Türkiye’nin birçok kentinde toplu taşıma sistemlerinde im­zası bulunan Bozankaya, 2016 yılında Siemens Mobility ile Tayland’a adım attı. Bozankaya, Bangkok Green Line metro pro­jesinin yüklenicisi oldu. Bozan­kaya, bu yıl da iki önemli proje­de adını duyurdu.

Bunlardan il­ki İtalya’nın Napoli kentinde 20 araçlık tramvay ihalesiydi. Bo­zankaya’nın kazandığı ihaleyle Napoli’ye toplu ulaşım hizme­ti sunacak olan 20 tramvay, 30 metre uzunluğunda, çift yönlü ve 222 yolcu taşıma kapasitesi­ne sahip olacak. Bozankaya, da­ha önce 16 tramvay ürettiği Ro­manya’nın Yaş kenti için ise 18 yeni araç daha üretecek. Böylece Yaş kentinde Türk mühendisliği ile yollarda olacak tramvay sa­yısı 34’e yükselecek.

Öte yandan bu yılın haziran ayında Çekya’da gerçekleşen en büyük troleybüs ihalesi, Türk üretici Bozanka­ya’nın zaferiyle sonuçlanmıştı. Ancak yerel üretici Skoda Elect­ric, bu sürece karşı itirazda bu­lunmuştu. 70 adet kısmi troley­büs alımı, Çek Cumhuriyeti’n­deki en büyük troleybüs siparişi olmasının yanı sıra en uzun sü­reli siparişlerden biri olma özel­liğini taşıyordu. Sözleşme imza­lanmadı.

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