  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Kerim ÜLKER
  4. Albayrak'tan Gambiya’ya milyar dolarlık liman projesi

Albayrak'tan Gambiya’ya milyar dolarlık liman projesi

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Orta Afrika’nın en önemli limanlarının işletmesini üstlenen Albayrak Grubu, listeye bir yenisini daha ekliyor. Somali, Gine ve Kongo’da 3 büyük projeye imza atan Albayrak, Gambiya’nın en büyük ve en modern limanını yapacak.

 Geçmiş yıllarda Türk şirketlerinin liman işletimi faaliyetlerin­de ana odak noktası Akdeniz Çanağı olmuştu. İspanya’dan Karadağ’a kadar birçok liman işleten Türk şirketleri, son dönemde dümeni Afrika’nın Sahra Altı bölgesine kırmış, peşpeşe anlaşmalar imzala­mıştı. Albayrak Grubu’nun başlattığı liman işletimine son katılan Yıldırım Holding olmuş, Gana’daki Takoradi Limanı ile kıtaya adım atmış­tı. Afrika’daki liman işletme­ciliğinde ise en önemli Türk oyuncu Albayrak Grubu.

Tür­kiye’de Trabzon Limanı ile sektöre giren Albayrak Grubu, hemen ardından Somali’deki Mogadişu Limanını 2014’te 20 yıllığına, sonrasında Batı Afrika’nın dünyaya açılan ka­pısı Gine’deki Conakry Lima­nı’nın işletimini 25 yıllığına devralmış, 500 milyon dolar­lık yenileme ve genişleme ya­tırımını başlatmıştı. Son ola­rak Kongo’daki Pointe-Noire Limanı’nı 25 yıllığına üstle­nen Albayrak Grubu, rotasına şimdi de Gambiya’ya çevirdi. Geçen yıl ihaleye çıkan, arala­rında Fransız, Suudi Arabis­tan ve Fas’ın en büyük liman gruplarının da olduğu şirket­ler arasından çıkarak kaza­nan Albayrak, Gambiya’nın en önemli limanını işletmek için birkaç gün içinde anlaş­ma imzalayacak.

Albayrak’ın listesine dahil olacak proje Banjul Limanı ve Sanyang Derin Deniz Lima­nı. Anlaşma 2 önemli projeyi kapsıyor. Albayrak öncelikle var olan mevcut ülkenin tek ticaret limanı olan Banjul’u modernize edecek, aynı an­da da sıfırdan yapılacak olan Sanyang Limanı’nın temelini atacak. 6 yılda hizmete başla­yacak olan yeni limana kadar Banjul, faaliyetlerine devam edecek. Bunun için de Albay­rak, eski limana 20 milyon euroluk yatırım yapacak. Ar­dından 30 yıl işleteceği San­yang limanı’nı tamamlaya­cak. Sanyang bölgesinde in­şa edilecek yeni limanda asıl hedef, aslında geçmiş yıllarda Senegal’e kaçan gemileri geri çekmek. Zira eski ve yatırım­dan uzak kalan tek limana sa­hip Gambiya, birçok şirketin de geçmiş yıllarda radarından çıkmış durumdaydı.

Liman 3 fazdan oluşacak

Albayrak’ın hedefiyle San­yang Limanı’nda konteyner­lerin terminal operasyonları, genel kargo, Ro-Ro, kuru dök­me yük, sıvı dökme yük operas­yonlarına sahip olacak. Pro­jeyle Sanyang Limanı’nın in­şasına kadar Banjul Limanı rehabilite edilecek, Sanyang Limanı faaliyete geçtikten sonra Banjul liman alanı gay­rimenkul olarak inşa edilecek. Sanyang Limanı projesi 3 farklı fazda inşa edilecek. İlk faz 5 yıl­lık süreçte 253 milyon euroluk, ikinci faz 2029-2038 arasında 145 milyon euroluk, son faz ise 2039-2053 yılları arasında 207 milyon euroluk yatırımla top­lamda 605 milyon euroya mal olacak. Proje tamamlandığın­da ise yatırım miktarı 850 mil­yon euro ve üstünde olacak. Tahminen bu tutarın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Eski limana yeni gayri­menkul projesi

Banjul Limanı’nın 6 yıl son­ra faaliyetine son vermesi, bölgede yeni bir yaşam alanı­nın da başlaması demek. Bu­rada oluşacak yaklaşık 100 bin metrekarelik alana kurulacak küçük bir kent inşa edilecek. Restoranlardan müzelere ka­dar sosyal yapısı güçlü olacak olan projede detaylar henüz belli değil ancak Gambiya’nın en lüks ve modern projesi ola­cağı aşikar.

Albayrak’ın Gam­biya’daki hedefi biraz da Gi­ne’deki çalışmayı ülkeye ge­tirmek. Zira Gine’de Albayrak Grubu liman işletmeciliğinin yanı sıra temizlik ve katı atık hizmetlerinden toplu taşıma­ya, inşaattan tarıma kadar bir­çok alanda faaliyete gösteri­yor. Albayrak, limanla girdiği Gambiya’ya diğer sektörleri de götürmek istiyor ve yeni bir ekosistem kurmayı ve yerel üretimi destekleyecek alanla­ra yoğunlaşmayı planlıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Suudi devine Türk CEO 08 Temmuz 2024
Satranç ustası milyarder Türkiye hamlesini yaptı 03 Temmuz 2024
Kalyon ve Cengiz Holding Özbekistan’a odaklanacak 01 Temmuz 2024
BAE’li teknoloji devi Türk şirketi 60 milyon dolara aldı 27 Haziran 2024
Anadolu Kaplanı’nın gözü Mısır çöllerinde 26 Haziran 2024
Önce EURO 2024, sonra Paris yaz oyunları, Trend’in Yol’u globale gidiyor 25 Haziran 2024
Akkuyu’nun maliyeti 5 milyar dolar arttı 21 Haziran 2024
Türk çelik üreticileri Romanya’ya üs yaptı 14 Haziran 2024
EBRD'nin Özaltın inşaat incelemesi tamamlandı! Ceza indirimine gidildi 12 Haziran 2024
Türk şirketi Summa, Uganda’nın en modern stadyumunu yapacak 10 Haziran 2024