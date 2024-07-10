Albayrak'tan Gambiya’ya milyar dolarlık liman projesi
Orta Afrika’nın en önemli limanlarının işletmesini üstlenen Albayrak Grubu, listeye bir yenisini daha ekliyor. Somali, Gine ve Kongo’da 3 büyük projeye imza atan Albayrak, Gambiya’nın en büyük ve en modern limanını yapacak.
Geçmiş yıllarda Türk şirketlerinin liman işletimi faaliyetlerinde ana odak noktası Akdeniz Çanağı olmuştu. İspanya’dan Karadağ’a kadar birçok liman işleten Türk şirketleri, son dönemde dümeni Afrika’nın Sahra Altı bölgesine kırmış, peşpeşe anlaşmalar imzalamıştı. Albayrak Grubu’nun başlattığı liman işletimine son katılan Yıldırım Holding olmuş, Gana’daki Takoradi Limanı ile kıtaya adım atmıştı. Afrika’daki liman işletmeciliğinde ise en önemli Türk oyuncu Albayrak Grubu.
Türkiye’de Trabzon Limanı ile sektöre giren Albayrak Grubu, hemen ardından Somali’deki Mogadişu Limanını 2014’te 20 yıllığına, sonrasında Batı Afrika’nın dünyaya açılan kapısı Gine’deki Conakry Limanı’nın işletimini 25 yıllığına devralmış, 500 milyon dolarlık yenileme ve genişleme yatırımını başlatmıştı. Son olarak Kongo’daki Pointe-Noire Limanı’nı 25 yıllığına üstlenen Albayrak Grubu, rotasına şimdi de Gambiya’ya çevirdi. Geçen yıl ihaleye çıkan, aralarında Fransız, Suudi Arabistan ve Fas’ın en büyük liman gruplarının da olduğu şirketler arasından çıkarak kazanan Albayrak, Gambiya’nın en önemli limanını işletmek için birkaç gün içinde anlaşma imzalayacak.
Albayrak’ın listesine dahil olacak proje Banjul Limanı ve Sanyang Derin Deniz Limanı. Anlaşma 2 önemli projeyi kapsıyor. Albayrak öncelikle var olan mevcut ülkenin tek ticaret limanı olan Banjul’u modernize edecek, aynı anda da sıfırdan yapılacak olan Sanyang Limanı’nın temelini atacak. 6 yılda hizmete başlayacak olan yeni limana kadar Banjul, faaliyetlerine devam edecek. Bunun için de Albayrak, eski limana 20 milyon euroluk yatırım yapacak. Ardından 30 yıl işleteceği Sanyang limanı’nı tamamlayacak. Sanyang bölgesinde inşa edilecek yeni limanda asıl hedef, aslında geçmiş yıllarda Senegal’e kaçan gemileri geri çekmek. Zira eski ve yatırımdan uzak kalan tek limana sahip Gambiya, birçok şirketin de geçmiş yıllarda radarından çıkmış durumdaydı.
Liman 3 fazdan oluşacak
Albayrak’ın hedefiyle Sanyang Limanı’nda konteynerlerin terminal operasyonları, genel kargo, Ro-Ro, kuru dökme yük, sıvı dökme yük operasyonlarına sahip olacak. Projeyle Sanyang Limanı’nın inşasına kadar Banjul Limanı rehabilite edilecek, Sanyang Limanı faaliyete geçtikten sonra Banjul liman alanı gayrimenkul olarak inşa edilecek. Sanyang Limanı projesi 3 farklı fazda inşa edilecek. İlk faz 5 yıllık süreçte 253 milyon euroluk, ikinci faz 2029-2038 arasında 145 milyon euroluk, son faz ise 2039-2053 yılları arasında 207 milyon euroluk yatırımla toplamda 605 milyon euroya mal olacak. Proje tamamlandığında ise yatırım miktarı 850 milyon euro ve üstünde olacak. Tahminen bu tutarın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Eski limana yeni gayrimenkul projesi
Banjul Limanı’nın 6 yıl sonra faaliyetine son vermesi, bölgede yeni bir yaşam alanının da başlaması demek. Burada oluşacak yaklaşık 100 bin metrekarelik alana kurulacak küçük bir kent inşa edilecek. Restoranlardan müzelere kadar sosyal yapısı güçlü olacak olan projede detaylar henüz belli değil ancak Gambiya’nın en lüks ve modern projesi olacağı aşikar.
Albayrak’ın Gambiya’daki hedefi biraz da Gine’deki çalışmayı ülkeye getirmek. Zira Gine’de Albayrak Grubu liman işletmeciliğinin yanı sıra temizlik ve katı atık hizmetlerinden toplu taşımaya, inşaattan tarıma kadar birçok alanda faaliyete gösteriyor. Albayrak, limanla girdiği Gambiya’ya diğer sektörleri de götürmek istiyor ve yeni bir ekosistem kurmayı ve yerel üretimi destekleyecek alanlara yoğunlaşmayı planlıyor.