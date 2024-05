Dünya devinin tesisini Şenpiliç devralıyor

Taylandlı CP, Bilecik’teki İleri İşlenmiş Ürünler fabrikasının satışının ardından yeniden varlık satışına karar verdi. Şenpiliç, CP’nin bazı taşınmazlarını devralma kararı aldı. Rekabet Kurumu, CP’nin Bilecik’teki damızlık çiftliği ve kuluçkahanenin Şenpiliç Gıda’ya devrini onayladı.

Türk beyaz et sektörü son dönemde en hızlı zamanlarından birini yaşıyor. Bir yandan şirketler arası satın almalar, bir yandan da hükümet tarafından yapılan düzenlemeler beyaz et sektörünü en hareketli alanlardan biri yapıyor. Son dönemde artan beyaz et fiyatları Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık ihracatı, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda maksimum 10 bin ton, toplam ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton şeklinde sınırlandırmıştı.

Sektörde bu tür gelişmeler yaşanırken, satın almalarda da önemli bir işleme resmi kurumlardan izin verildi. Hatırlayacağınız üzere bu yılın mart ayında yazdığım, “Taylandlı dünya devinden Türkiye’de bir satış daha” başlığındaki haberimizde, sektörün önemli oyuncusu CP’nin önemli bir varlığını elden çıkaracağını sizlere duyurmuştuk. Türkiye’ye 1980’li yıllarda adım atan ve o dönem 30 kişiyle işe başlayan Taylandlı dev, ilk olarak 1986 yılında İnegöl’de kurduğu ilk yem fabrikası ile “CP Standart Gıda San.

Ve Tic. A.Ş “ olarak Türkiye’ de faaliyetlerine başladı. Türkiye’ye o günden bu yana 100 milyon doları aşan yatırım yapan Taylandlı CP, Bilecik’in ardından yeniden varlık satışına karar verdi. Resmi kurumlara yapılan başvuruyla Şenpiliç, Taylandlı CP Standart Gıda ve Sanayi Anonim Şirketi’ne ait bazı taşınmazları devralma kararı aldı. Rekabet Kurumu’ndan verilen onayla C.P. Standart Gıda San ve Tic. AŞ’nin Bilecik ilindeki damızlık çiftliğinin ve kuluçkahanenin ekipmanı ile birlikte Şenpiliç Gıda’ya devri resmen onaylandı.

Bilecik tesisini de Aspiliç’e satmıştı

Yıllık 1 milyon 200 bin tonun üzerinde de yem üreten CP’nin Türkiye operasyonunda bin 200’den fazla çalışan bulunuyor. 2010 yılında hatırlayacağınız üzere CP, 40 bin metrekare alana 19 milyon dolarlık yatırım ile CP Bilecik İleri İşlenmiş Ürünler fabrikasını kurmuştu. Ocak ayında o tesisi CP, nisan ayında Aspiliç’e 30 milyon dolara satma kararı almıştı. CP’nin Türkiye’de Turgutlu, Ankara, Hendek, Hayrabolu ve Tarsus’ta yem fabrikaları, Turgutlu, Osmaneli ve İnegöl’de kesimhaneleri bulunuyor.

Matlı, Keskinoğlu’nu Şenpiliç, Köytür’ü almıştı

Türkiye’de beyaz et sektörü en hareketli gıda şirketlerini barındırıyor. Dünyaca ünlü piliç şirketlerinden Brezilyalı BRF’nin Banvit’i almasıyla küresel oyuncuların da sektöre girdiği beyaz et üretiminde son olarak Bursalı Matlı Holding önemli bir satın alma yapmıştı. Geçen yıl nisan ayında gerçekleşen işlemle Matlı Holding, sektörün en güçlü markalarından Keskinoğlu’nu satın almıştı. Yine aynı ay içerisinde Köytür markasının sahibi YEMSEL Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. AŞ’nin hisselerinin tamamı, Şenpiliç Gıda Sanayi’ye devredilmişti.

37 milyar dolar serveti, 455 bin çalışanı var

Yaklaşık 37 milyar dolarlık servetiyle Tayland’ın en zengini olan Chearavanont ailesi tarafından yönetilen CP’nin açılımı Charoen Pokphand olarak biliniyor. Tayland’ın en büyük özel şirketi olan CP, 13 farklı iş grubunu kapsayan şirketlerinde 21 ülkede yatırımı bulunuyor. Şirketin birlikte çalıştığı 7-Eleven’in 12 binden fazla mağazası yine aileye ait. Telekomünikasyon sektöründe CP Group’un bağlı kuruluşu True Group, 25 milyondan fazla mobil müşterisiyle Güneydoğu Asya’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri. CP’nin toplam çalışan sayısı 455 bin. CP, beyaz eşya işinde dünyanın en büyüğü olarak biliniyor.