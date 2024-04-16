Kayserili Japon, dünya devinin başkanı oldu

Dünyanın önde gelen motor üreticilerinden olan Japon devi Yanmar’ın Türkiye operasyonlarını yöneten Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, 1 Nisan’da gerçekleşen görev teslimiyle asırlık Japon şirketin merkezine atandı. Shoshi, 2.5 milyar dolarlık Yanmar Agribusiness Global’in Dünya Başkanı ve CEO’su oldu.

Dünyanın en önemli tarım ekipmanları üreticilerinden biri Yanmar. Japon devinin Türkiye operasyonlarını ise her iki ülkeyi yakından tanıyan Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi yönetiyordu.

Kayseri kökenli Japon vatandaşı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, Yanmar Turkey’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı. 1 Nisan’da gerçekleşen görev teslimiyle Yanmar Turkey’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, asırlık Japon şirketin merkezine atandı.

Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, Yanmar Agribusiness Group’un Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO’luğu görevinin yanı sıra Yanmar Holding’in de Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi’yi tanımam ve Japon şirket hakkında detaylı bilgi sahibi olmam geçen yıl İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Japonya-Ukrayna arasındaki önemli bir toplantı vesilesiyle oldu.

2023 yılı Eylül ayında Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği’nin (TUİD), Ukrayna’daki en büyük iş organizasyonu olan Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte, Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı (JICA) ve Japonya Dış Ticaret Organizasyonu’nun (JETRO) desteği ile düzenlediği toplantıların ana sponsoru olan Yanmar ve yöneticisi Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi’nin Türk kökenli olmasının Türkiye ile Japonya açısından da olumlu sonuçlarını kendisinden dinlemiş oldum. 1912 yılında kurulan, dünyanın önde gelen motor üreticilerinden Japon devi Yanmar’ın 8 yıllık Türkiye macerasında Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, müthiş işlere imza atmıştı. 2016’da traktör, tarım ekipmanları, endüstriyel motorlar ve enerji sistemleri alanlarının yanı sıra; makine kiralama konusunda faaliyet gösteren ‘’makinagetir.com’’ ile hizmet vermeye başlayan Yanmar Turkey’nin Kurucusu da olan Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi İzmir Torbalı’daki tesisi de işte bu süreçte açtı. 200 kişiye istihdam sağlayan 23 bin metrekarelik Torbalı üretim tesisi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında açmak ismiyle gurur duyan genç yönetici için de anlamlıydı. Zira adından dolayı Atatürk’e de hayran kalan Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi’nin ardından Türkiye’deki görevini Yuki Otomo üstlendi.

Yanmar Turkey Enerji Sistemleri ekibiyle Türkiye’nin en önemli hastane projelerinden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin Power EPC anahtar teslimini başarı ile tamamladı. Ardından Gaziantep Şehir Hastanesi, Kütahya Şehir Hastanesi, Malatya Havalimanı gibi halka tahsis edilen kamu projeleri için de dizel jeneratör ve trijenerasyon setleri üreten Yanmar’ın Japonya birimi yönetmeye başlayan Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi’yi yakından tanıyan Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği’nin (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan’la olan sohbetimizde ise ilginç ayrıntılara ulaştım.

İki ülke arasında köprü görevini üstlenecek

Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi’nin Kayseri olan kökeniyle her zaman gurur duyduğu, babasının mühendislik alanındaki eğitimi sonrası Japonya’ya gittiğini ve orada evlendiğini anlatan Pehlivan, “Kendisi aynı zamanda benimle aynı okulda; İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim gördü. Türkiye’yi yakından tanıyan, iki ülke arasındaki diplomasi ve ekonomim anlamda en önemli köprü görevini üstlenecek isim olarak görüyoruz” dedi.

Masasında Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı bulunuyor

Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi’nin kurduğu Yanmar Turkey, 6 yıl önce sıfırdan kurduğu tesis ve ağlarla şirketin cirosunu 2 milyar liraya ulaştırdı. Şimdi ise 2.5 milyar dolarlık Yanmar Agribusiness Global’in Dünya Başkanı ve CEO’su oldu. Masasındaki her iki ülkenin bayrağı, adını aldığı Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla basamakları hızla ilerleyecek gibi görünüyor.