Alarko, 1 milyar dolar yatıracak tarımda dünya devi olacak

2019 yılında tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci, tüketimde olduğu kadar üretim alışkanlıklarını da değiştirdi. Otomotivden hizmet sektörüne dijital olan her sektörün büyüdüğünü görürken, bazı sektörler ise fark edildi, önemi anlaşıldı. Bunların başında ise tarım ve gıda vardı. Gıdaya özellikle sağlıklı ürüne yönelik ihtiyaçları artıran pandemi, hem küresel hem de yerel sektörlerin de bu alana yoğunlaşmasını sağladı. Bunlardan biri de Alarko Holding.

Türkiye’nin en köklü gruplarından olan Alarko Holding, her ne kadar sanayi, enerji ve inşaat üzerine odaklansa da tarım en hızlı adım atılan sektör oldu. Alarko’nun tarım ayağının başında ise Melike Koçoğlu bulunuyor. Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Koçoğlu ile grubun önümüzdeki dönemde hedeflerini ve hızlı adımın nedenlerini konuştuk.

Dünya nüfusunun hızla artıyor olması önümüzdeki yıllarda gıda talebine, özelikle de sağlıklı gıdaya talebin ciddi oranda artacağı anlamına geldiğini hatırlatan Koçoğlu, “BM Gıda ve Tarım Örgütü yükselen nüfusun 2050 itibarıyla gıda talebini her durumda yüzde 60 artıracağını, dolayısıyla küresel gıda üretimi üzerinde büyük bir baskı olacağını söylüyor. Alarko Tarım Grubu olarak teknolojik sera, tohum, gübre ve gıda olmak üzere 4 ana sektörde üretim yatırımlarıyla tarım ve gıda alanlarında değer zincirinin tamamında yer almayı hedefliyoruz. Amacımız doğayla uyumlu sürdürülebilir uygulamalarla artan gıda talebine cevap verebilmek; insanlığın yeterli, sağlıklı ve kaliteli gıdaya erişimini sağlamak” dedi.

Satın almalarla büyüdü

Alarko Holding’in 2023 yılından itibaren “tarım” alanını stratejik sektör olarak tanımlayarak Afyon’da satın aldığı jeotermal seralarla bu yeni iş koluna giriş yaptığını dile getiren Koçoğlu, “Satın aldığımız ve kendi kurduğumuz seralarla 2023 yılı sonunda ilk hedefimiz olan 500 dönüm seraya ulaştık. Palmira Agro şirketimizin Çankırı’da kurduğu ve 2024 yılı Mayıs ayı sonunda faaliyete geçecek fabrikamızda ise yıllık 12 bin ton mikro granül gübre üretimi; 2023 yılı son çeyreğinde grubumuza katılan Antalya'da faaliyet gösteren Genseed şirketimiz ile tohum ıslahı ve üretimi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Alarko Holding’in attığı hızlı adımlardan biri de geçen yılın ikinci yarısında satın alınan Tarsus’ta kurutulmuş meyve sebze üretimi yapan şirket oldu. Tesisi Konya Ereğli’ye taşıyıp, Alarko Gıda Sanayi AŞ adı altında ana hedef kanalı B2B ve endüstriyel müşteriler olan bu işimizi büyütmeyi planladıklarını belirten Koçoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin jeotermal enerji alanında sahip olduğu potansiyeli, farklı iklim koşullarını ve diğer çevresel faktörleri değerlendirdik ve seracılık faaliyetlerimizi Afyon, Denizli ve Eskişehir olmak üzere 3 ana bölgede yürütme kararı aldık. Alsera Jeotermal Tarım şirketimiz ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde jeotermal enerjiye erişimi olan uygun sahalarda yüksek teknolojili seralar kuruyoruz. Topraksız, teknolojik ve temiz tarım anlayışıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Teknoloji ve otomasyon sistemlerimizle ısıtma, sulama, havalandırma, nem, gölgelendirme, sisleme ve drenaj gibi birçok başlıkta ölçümleri yaparak kayıt ve kontrol altına alıyoruz. Bu sayede üretimde verimliliği artırıp, kaynak kullanımını minimize edebiliyoruz.” Alarko’nun şu anda en önem verdiği ürün domates. “Şu an seralarımızda üretilen domateslerin ihracat oranı yüzde 60’lar seviyesinde seyrediyor” diyen Koçoğlu, “Hollanda, Fransa gibi AB ülkeleri ile Katar, Kuveyt gibi Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Yakın dönemde biber grubu, patlıcan, çilek, yaban mersini gibi farklı yaş meyve ve sebzelerin üretimine de başlayacağız” diye konuştu.

Kazakistan’a da 500 milyon dolarlık yatırım yapacak

Grubun yatırımla 2024 yılı sonunda ulaşacağı sera büyüklüğü 2000 dönüm. Bu rakam 2028 yılında Türkiye’de 5000 dönüm ulaşacak. Bir de buna Kazakistan operasyonu eklenecek. Kazakistan’da 5 bin dönüm alanda tarım uygulayacaklarını dile getiren Koçoğlu, “Türkiye’deki yatırımlarımız 500 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşacak. Kazakistan’da da 5 yıl içerisinde 500 milyon dolarlık bir yatırım hedefimiz var. 5 yıl içinde toplamda 1 milyar dolar civarında tarım yatırımını devreye alacağız. Şimdilik Alarko Grubu’nda tarımın payı yüzde 25’i aşacak. Dünyanın en büyük 10 tarım şirketinden biri olmayı planlıyoruz” dedi.