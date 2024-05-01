Abdi İbrahim, Suudi şirketle ortak oldu

Abdi İbrahim, Suudi Arabistanlı Mohamed Yousuf Naghi &Sons Group’un sağlık şirketi Cigalah Group ile ortak çalışma için anlaşma imzaladı. Suudi Arabistan’a ilaç ihracatı gerçekleştirilecek ortaklık kapsamında, ülkede ilaç üretimine başlanması da hedefleniyor.

Türk şirketlerinin inşaat projeleriyle öne çıktığı Suudi Arabistan’da şimdilerde yatırım ve işbirlikleri gündeme geliyor. Eczacıbaşı Holding’den Nurol’a, Rixos Grubu’ndan Baykar Makina’ya kadar birçok Türk şirketi Suudi Arabistan’ı radarına almış durumda.

Bu şirketlere yakın dönemde bir Türk firması daha ekleniyor. Türkiye’nin en büyük ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim, Suudi Arabistan’da yerel bir şirketle ortak çalışma için anlaşma imzaladı. İşbirliğinin Suudi tarafında ise ülkenin en eski şirketlerinden biri olan Mohamed Yousuf Naghi &Sons Group bulunuyor.

Ortadoğu’nun en güçlü 23’üncü ailesi

Forbes’a göre Ortadoğu’nun en güçlü 23’üncü ailesi olan Mohamed Yousuf Naghi, 1911 yılında Cidde’de kuruldu. Bugün ülkede otomotivden elektroniğe, cateringden perakendeye kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Dünyaca ünlü otomobil markalarının Suudi Arabistan operasyonlarını yöneten Mohamed Yousuf Naghi &Sons Group’un sağlık sektöründeki şirketi ise Cigalah Group. Abdi İbrahim ile Cigalah, ilk adım olarak ortak bir şirket kuracak. Bu şirketin adı ise Abdi Cigalah Pharma (ACP) adını alacak. Öğrendiğim bilgilere göre iş modelini çeşitlendirmek isteyen ve Suudi Arabistan’a girmek isteyen Abdi İbrahim, Körfez ülkesine yüksek kaliteli sağlık ürünleri getirmek istiyor.

Yine edindiğim bilgilere göre iki ortak, ilerideki dönemde Suudi Arabistan’da ilaç sanayisine yönelik üretime dönük yatırım da yapacak. Merkezi Cidde olacak olan yeni ortaklığın anlaşma töreninde konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Bu ülkedeki pek çok hayatın iyileşmesine katkı sağlayacağımız için çok heyecanlıyız. Pazara girişimiz için çok özel bir portföy hazırlandık. İlk etapta merkezi sinir, kardiyovasküler sistem, solunum ve onkoloji ilaçlarını Suudi hastalarıyla buluşturacağız.

Kademe kademe portföyümüzü genişleteceğiz. Ben 1972 yılında Abdi İbrahim’de başladığım zaman şirketimiz 32’nci sıradaydı. Yönetime geçtiğimde şirketimiz birinci sırada olacak demiştim. Kuracağımız şirketi ve ortaklığı da Suudi Arabistan’ın lideri haline getireceğiz. Bölgedeki ülkelere de buradan tedarikte bulunacağız” diye konuştu. Suudi Arabistan’ın Vision 2030 hedefleri doğrultusunda ortaklık, ülkede ilaç üretimine de yakında başlayacak. İlaçlar da bu tesiste üretilecek.

Dünya devlerine çalışıyor

Yaklaşık 20 yıl önce kurulan Cigalah, Suudi Arabistan’ın önde gelen ilaç dağıtım şirketlerinden biri. Şirketin işbirliği yaptığı şirketler arasında Takeda, Amgen, Merck, Gilead gibi küresel oyuncular da bulunuyor. Suudi ortak gibi asırlık bir şirket olan Abdi İbrahim, 1912 yılında kuruldu.

Türkiye dışında Cezayir ve Kazakistan’da üretim yapan Türk şirketi, farklı coğrafyalarda 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye’de 250 marka ve 500 ürün, küresel pazarda ise 220 ürün ve 120 markası bulunan Abdi İbrahim, 2012 yılında da Japonya’nın en köklü ilaç şirketlerinden Otsuka Pharmaceutical ile yüzde 50 hisseyle Abdi İbrahim Otsuka şirketini 2012 yılında devreye almıştı.