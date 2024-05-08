Türkler, ABD’de yapay zekâ girişimleri için fon kuruyor

Türkiye’de gayrimenkul, turizm alanlarında yatırımları bulunan CVS’nin kurduğu CVS Bridge, teknoloji köprüsü kurmak için bir fon oluşturdu.

İlk etapta 10 milyon dolarlık bir büyüklüğü hedefleyen CVS Bridge, ABD’deki Silikon Vadisi’nde potansiyel girişimlere odaklandı. CVS Bridge, yapay zekâ alanında yurtdışında oluşturulan ilk fon olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin önemli şirketleri, geleneksel sanayiye yönelik üretimlerini artırırken, bir yandan da son dönemde teknolojik alanları da kurdukları fonlarla desteklemeye çalışıyor. Koç Holding’den Sabancı Topluluğu’na, Yıldız Holding’den Eczacıbaşı Holding’e Türk sanayisinin kendi alanlarında lider şirketleri hem Türkiye’de hem de yurtdışında kuluçka dönemindeki girişimlere önemli fonlar sağlıyor.

Özellikle Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD’de Silikon Vadisi’ndeki şirketlere yönelen Türk holdingleri, geleceği tasarlamaya aday olan bu girişimleri bulup bir yandan da destekliyor. Doğan bu ekosistem toplumun tüm kesimlerine temas etmesiyle birlikte geleceğe yatırım yapmak isteyen herkesin odağına giriyor. Onlardan biri CVS. Türkiye’de gayrimenkul, turizm gibi alanlarda yatırımları bulunan CVS’nin kurduğu CVS Bridge, adından da anlaşılacağı gibi bir teknoloji köprüsü kurmak için bir fon oluşturdu.

Berkeley ve Standford’a yoğunlaşacak

İlk etapta 10 milyon dolarlık bir büyüklüğü hedefleyen CVS Bridge, ABD’deki Silikon Vadisi’nde potansiyel girişimlere odaklanmış durumda. CVS’nin Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş ile sohbetimizde fonun ABD’nin en ünlü üniversitelerinden olan Berkeley ve Standford üniversitelerinde kuluçka aşamasındaki girişimlere odakladıklarını söyledi. Erkut Çavuş, “Bu yıl ve 2025 senesine yönelik planlamamızda mikro ölçekli strat-up’lara yönelik girişimlerimiz olacak. BirdgeX Ventures Seed Fund adını verdiğimiz ilk fon, teknoloji ekosisteminde potansiyel girişimleri destekleyecek” dedi.

4’üncü dalga yapay zekâ oldu

Günümüzün en önemli teknolojik gelişmelerinden biri yapay zekâ. Birçok sektörü ve mesleği etkileyecek olan yapay zekâ, ülkelerin olduğu kadar şirketlerin de gündeminde. Türkiye’de birçok şirket, kurum ve kuruluşun bu alana yönelik adımları artırdığını dile getiren Erkut Çavuş, “İnternet, bulut teknolojisi ve akıllı cihazlardan sonra dünyanın gündemi 4’üncü teknoloji dalgası olan yapay zekâda.

Biz de bu alana yönelik girişimci adaylarını ve girişimlerini hedefliyoruz. Bu alanda yurtdışında oluşturulmuş ilk fon. Hatta şöyle söyleyeyim; yapay zekânın merkezi ABD’deki ilk Türk fonu. ABD’de tekel noktasına gelmiş bu alandaki yatırımların Türk şirketler ve yöneticiler için yolu açmak istiyoruz. Türk fon yöneticilerinin inisiyatif alıp girişim fonlarını kurmasıyla birlikte Türkiye ve ekonomimiz için büyük bir önem taşıyacaktır” diye konuştu.