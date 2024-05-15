Araç kiralama sektörüne bir yabancı daha girdi

Küresel oyuncuların yanı sıra büyümek isteyen şirketlerin de ilgi gösterdiği Türkiye araç kiralama sektörüne, Galler merkezli Finalrentals da adım attı. Seyahat fuarı ITB Berlin’de Türkiye ile ilgili sözleşme imzalayan şirket, İstanbul, Ankara ve Bursa'nın dışında Dalaman başta olmak üzere turizm destinasyonlarında da hizmet verecek.

Küresel araç kiralama sektörü, otomotiv sektöründen daha hızlı büyüyor. 2017 yılında dünya genelinde 85 milyar dolarlık araç kiralama işlemi yapılırken, bu yıl büyüklüğün 106 milyar doları bulması bekleniyor. Türkiye de bu alanda hızlı büyüyen ülkelerden. 2023 yılında 6.2 milyar liralık yapılan kiralama işleminin, bu yıl 11.4 milyar lirayı bulması hedefleniyor. Geçen yıl yüzde 57’lik büyüme gösteren kiralanan araç sayısı ise 1.2 milyon adedi rekorla aşmış durumda.

Hızla büyüyen bu sektör hem yerli hem de yabancı şirketlerin de ilgi odağı olmuş durumda. Koç Holding başta olmak üzere birçok yerel grupların öncülük ettiği sektöre Enterprise, York Car Rental, Europcar, Hertz, National gibi küresel oyuncular da adım atmış durumda. Türkiye’ye giren veya ilgi gösteren şirketler sadece filosunda on binlerce aracı bulunan şirketler değil elbet. Büyümek isteyenler de pazara giriş yapmaya başlamış durumda. Bunlardan biri de Galler merkezli Finalrentals.

5 milyon sterlin hedefliyor

Cardiff merkezli Finalrentals, bir Fintech Start-up’ı. Dijital araç kiralama platformu Finalrentals, Galler Hükümeti’nin destek verdiği şirketlerden biri. Dünyanın en büyük seyahat fuarı ITB Berlin’e yine hükümet desteğiyle katılan şirket, burada Türkiye ile ilgili sözleşmeyi imzaladı. Galler merkezli şirket, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra Dalaman başta olmak üzere turizm destinasyonlarında da hizmet verecek. Türkiye genelinde 500’den fazla araçtan oluşan bir ağa erişimi hedefleyen şirket, Türkiye ile 5 yılda 5 milyon sterlin yani 200 milyon TL’lik bir gelir elde etmeyi planlıyor.

37’inci ülke Türkiye oldu

2019 yılında Ammar Akhtar tarafından kurulan Finalrentals, kullanıcıların seçilen bir konumdaki çeşitli şirketlerden araç kiralama fiyatlarını aramasına ve karşılaştırmasına olanak tanıyan bir araç kiralama rezervasyon platformu. Türkiye ile birlikte şirketin çalıştığı ülke sayısı 37 oldu. Finalrentals’in çalıştığı bölgeler arasında Avrupa, Kuzey Afrika, Amerika, Karayipler ile birlikte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleri var.

Finalrentals’ın kurucusu ve CEO’su Ammar Akhtar, “Türkiye, Avrupa’nın en büyük ve en rekabetçi pazarlarından biri olması nedeniyle oldukça zor bir araç kiralama pazarı olarak biliniyor. Dışarıdan birinin pazara girmesi kolay değil ancak ITB Berlin’de potansiyel ortaklarla buluşmak bugüne kadar yaptığımız en büyük anlaşmayı müzakere etmemizi sağladık. Galler Hükümeti son birkaç yıldır ihracat büyümemizde büyük bir rol oynadı” dedi.