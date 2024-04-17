Yunan filosuna Türk damgası

Geçtiğimiz ay Türk gemi yapımcısı Med Marine’le el sıkışan ve ilk römorkör siparişini veren Yunan devi Vernicos Scafi Group, filosuna Türk yapımı iki gemi daha almaya karar verdi. Türk şirketi Med Marine Tersanesi ilk siparişi bu yıl sonbaharda, ikinci üniteyi ise gelecek yıl mart ayında teslim edecek.

Yunanistan’ın en eski denizcilik şirketi olan, kuruluşu ise İstanbul’a dayanan Vernicos Scafi Group, filosunu Türk şirketle büyütme kararı aldı. Geçtiğimiz ay Türk gemi yapımcısı Med Marine’le el sıkışan ve ilk römorkör siparişini veren Yunan devi, filosuna Türk yapımı iki gemi daha almaya karar verdi. Türk şirketi Med Marine Tersanesi ilk siparişi bu yıl sonbaharda, ikinci üniteyi ise gelecek yıl mart ayında teslim edecek.

Yunan şirketin Direktörü Dimitris Vernicos, “Bir yıldan kısa sürede üç siparişe ulaşarak Med Marine Tersanesi ile olan güven ilişkisini daha da güçlendirerek genişlememize devam ediyoruz” dedi.

Vernicos Scafi Tugs & Salvage, 49 römorkörden oluşan filosuyla Yunanistan ve Doğu Akdeniz’in diğer bölgelerinde faaliyet gösteren Med Tugs konsorsiyumunun bir parçası. Yeni siparişlerle filodaki deniz aracı sayısı da 52’ye ulaşmış olacak.

Bilindiği üzere Türk gemi inşa sektörü geçen yılı 1.5 milyar dolarlık bir ihracatla kapattı. Dünyanın hemen hemen her kıtasındaki denizlerde gemileri yüzen Türk tersaneleri, Yeni Zelanda’dan ABD’ye, Kanada’dan Norveç’e kadar birçok ülkede başarılı işlere imza attı. Özellikle balıkçılık ve savunma sanayisinde önemli projeler üreten Türk tersaneleri şimdilerde Ege’nin karşı kıyısında dikkat çekici bir iş üstlenmiş oldu.

1.5 asır önce İstanbul’da kuruldu

Denizcilik sektöründe önemli şirketlere ve büyük armatörlere sahip Yunanistan’ın en eski denizcilik şirketlerinden Vernicos Scafi Group’un kökleri İstanbul’a dayanıyor. 1835 yılında Ege Denizi’nin tam ortasında bulunan Kikland Adalar Grubu’nda yer alan Sifnos Adası’nda doğan Emmanuel N. Vernicos tarafından kuruldu.

1800’lü yılların ikinci yarısında İstanbul’a gelen Emmanuel N. Vernicos, burada Boğaziçi adı altında bir deniz taşımacılığı şirketi kurdu. Vernicos, bu gemicilik şirketiyle kürekli ve yelkenli teknelerle Boğaz’ın bir yakasından diğer yakasına insan ve yük taşıyan Vernicos, ardından Yunanistan’a döndü ve denizcilik faaliyetlerine burada devam etti.

Uçak gemilerine de hizmet veriyor

Yılda 20 binden fazla operasyon yapan Vernicos’un filosundaki römorkörler 4 bine yakın gemiye hizmet veriyor. 2019’da Yunan şirketi İtalyan Scafi Societa di Navigazione SpA ile ortaklık kararı aldı ve Vernicos Scafi adını aldı. Yunanistan’ın en önemli limanı Pire’de faaliyet gösteren şirket, LNG’den RoRo’ya, tankerden uçak gemilerine kadar birçok büyük deniz taşıtına rehberlik ediyor. Yunan şirketin filosunda 50’ye yakın römorkör bulunuyor.

Yunan şirketinin ortağı Scafi Societadi Navigazione SpA, 1955 yılında Salvatore Cafiero tarafından kuruldu ve bugün liman römorkörcülüğü alanında önde gelen İtalyan şirketleri arasında yer alıyor. İtalyan limanlarının tarihinde önemli bir rol oynayan tekneler, şu anda Akdeniz’in en büyük aktarma merkezi olan Gioia Tauro Limanı’nın geliştirilmesi ve La Spezia Limanı’nın bölgesel bir limandan uluslararası bir limana dönüştürülmesinde önemli rol üstlendi.