İskoçya-Türkiye arasına denizcilik köprüsü kuruluyor

Türkiye ile İskoçya arasındaki tersanecilik ilişkisi, şimdilerde rotaya da yansımaya başladı. İki ülkeyi birleştiren deniz köprüsüyle ilgili 3 önemli gelişme hakkında bilgi vermek isterim. Bunlardan ilki İskoçya’nın en önemli ticaret merkezlerinden Greenock Limanı’nın Türkiye’ye bağlayacak yeni konteyner ağı.

Yeni kurulan ağ İskoçya ile Türkiye arasında haftalık konteyner hizmeti oldu. Yeni ağ ile İskoçya üzerinden çıkacak gemiler, Akdeniz’de İspanya, Portekiz ve Fransa, ardından da Türkiye’ye ulaşacak. Yeni ağ ile İskoçya’nın Uzak Doğu, Hindistan ve Pakistan bağlantısını da güçlendirecek. 1876’dan beri İskoçya’nın denizcilik endüstrisinin kalbinde yer alan Greenock Limanı, bu ağ için 25 milyon sterlinlik yeni vinç yatırımını devreye aldı. Yeni rotanın ilk gemisi MSC Freeport, nisan ayının sonunda yola çıktı ve Gebze’ye ulaştı.

İskoç şirkete römorkör teslim etti

İskoçya ile ikinci haber tersanecilikle ilgili. Türkiye’nin en önemli gemi inşa şirketlerinden Sanmar Tersaneleri inşa ettiği römorkörü İskoç operatör Targe Towing’e teslim etti. Camperdown adını alan römorkör, Aberdeen Limanı’na gönderildi. 29.4 metre uzunluk, 13.3 metre genişliğe sahip römorkör 85 ton çekiş gücüne sahip.

İkinci feribot denize indirilecek

İskoçya ile son haber ise yine tersanecilikle ilgili. Daha önce İskoçya’ya feribot üreten Cemre Marin, önümüzdeki ay ikinci aracı denize indirecek. MV Loch Indaal, adını alan feribot, Türk şirketin Yalova’daki tersanesinde üretiliyor. Daha önce üretilen ilk feribot olan MV Isle of Islay’ın bu yılın Mart ayında İskoçya’da hizmete girmiş ve Islay ve Jura rotalarında hizmet vermeye başlamıştı. Feribotu işleten İskoç şirket CMAL’ın yöneticisi Jim Anderson, “Mart ayında Isle of Islay ve Nisan ayında Glen Rosa’nın denize indirilmesiyle Loch Indaal, üç ay içinde denize indirilen üçüncü gemi olacak. Cemre’de çalışmalar iyi bir şekilde ilerliyor ve dört gemiyle de programa ve bütçeye uygun hareket ediyoruz” dedi. Cemre Marin’in yaptığı her iki gemi de 450 yolcu ve 100 otomobil veya 14 ticari araç taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu, Islay güzergahlarındaki araç ve yük kapasitesinde toplam yüzde 40’lık bir artış sağlayacak.

Türk denizcilik sektörü Avustralya’dan Amerika’ya Afrika’dan Avrupa’ya kadar dünyanın çeşitli coğrafyalarına askeri, ticari gemiler inşa ediyor, özel yatlara imza atıyor. Türkiye’nin bir anlamda bu coğrafyalardaki ticari ilişkilerin de artmasına neden oluyor.