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  4. Yıldırım Holding Afrika’da büyüyecek Gana’dan sonra Liberya’ya girecek

Yıldırım Holding Afrika’da büyüyecek Gana’dan sonra Liberya’ya girecek

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Türk liman işletmeciliğinin dünyada en önemli şirketlerinden biri Yıldırım Holding. Hem madencilik hem de liman konusunda Asya, Avrupa, Amerika kıtasında büyüyen Yıldırım Holding, geçtiğimiz yıl ise Afrika pazarına girmişti.

Kıtaya ilk adımı Gana ile atan Yıldırım Holding, Batı Afrika’nın en ucunda yer alan ülkelerinden Liberya pazarına girmek için önemli görüşmelerde bulundu. Yıldırım Holding yönetimi, Liberya Devlet Başkanı Joseph Boakai, Ulusal Yatırım Komisyonu (NIC) Başkanı Nyonblee Karnga-Lawrence ve Ulusal Liman Otoritesi (NPA) temsilcileri ile bir araya geldi.

Görüşmelere Yıldırım Holding heyetine Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yüksel Yıldırım, operasyonları yöneten Özer Öz, Mustafa Kurnaz, Kadir Okçu gibi yöneticiler katıldı. Görüşmelerde Liberya’da liman işletme işleri dışında madencilik, gübre ve kimyasallar, enerji gibi alanlara yatırım imkanları görüşüldü.

DÜNYA Gazetesi duyurdu, satış tamamlandı

Konu Yıldırım Holding’den açılmışken, DÜNYA Gazetesi’nde geçen yıl Aralık ayında duyurduğumuz bir haberi de hatırlatmakta fayda var. “Yıldırım, şimdi de Makedonyalı Euronickel’i satın almak istiyor” başlığıyla duyurduğumuz haberde görüşmelerin başladığını, ülkenin en büyük nikel üreticisinin Yıldırım Holding bünyesine geçebileceğini sizlerle paylaşmıştık.

Aradan geçen 5 ayın ardından Yıldırım Holding, bu görüşmeleri tamamladı ve Kuzey Makedonya’nın en büyük nikel şirketi Euronickel Industries’i satın aldı.

Yıldırım Holding'in Hollanda iştiraki Polynickel Holding üzerinden yapılan satın alma ile Kuzey Makedonya'nın en büyük nikel şirketi Euronickel Industries'ı ve Nova Rekrater fabrikasını yaklaşık 40 milyon Euro bedelle Türk şirketin bünyesine geçti. Maden geçmişi 1960’lı yıllara dayanan Euronickel Industries, 1982 yılında üretime başladı. Euronickel, yaklaşık bin çalışanıyla Kuzey Makedonya’daki en büyük işverenlerden biri olarak biliniyor.

4 kıtada limanı var

Yıdırım Holding’in iştiraki Yılport bünyesinde Türkiye’de Yılport Gebze, Rotaport, Solventaş ve Gemport bulunuyor. Yılport, Malta’da Malta Freeport, İsveç’te Gavle ve Stockholm Nord, Norveç’te Oslo, İspanya’da Huelva ve Ferrol, Portekiz’de Aveiro, Leixões, Figueira Da Foz, Lizbon Liscont, Lizbon Sotagus, Setubal ve Tersado, Peru’da Paita, İtalya’da San Cataldo Konteyner Terminali, Guatemala’da Puerto Quetzal ve Ekvador’da Puerto Bolivar terminallerini işletiyor. Nisan 2023'ten itibaren Gana'daki Takoradi Limanı'nı üstlenen Yılport, geçen yıl bünyesine kattığı ve yine DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu Hırvatistan’ın en büyük gübre fabrikası olan Petrokemija ile de Sibenik Limanı’nı satın almıştı.

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