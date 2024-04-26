Memur sayısı/maaşının işçiye oranını, MB kadar konuşsak, enflasyon düşerdi…

Yıllardır olduğu gibi…

Bu haftayı da “Merkez Bankası (MB) faizi yükseltir mi/ sabit mi bırakır?” sorusuna yanıt aramakla harcadık! Nihayet karar açıklandı: Faiz sabit kaldı…

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Üretici:

“Çalıştıracak eleman bulamıyorum…” diye kendini paralarken…

İşgücü eksiği: Üretim/arz açığı anlamı taşırken…

Üretim ve arz açığı: Enflasyon/döviz ihtiyacı/ cari-bütçe-tasarruf açığı anlamına gelirken…

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Ve… Sanayide yaşanan işgücü açığının…

Kamu personeline sağlanan ekstra avantajlardan sosyal yardımlara, üniversitelerden temel eğitim sistemine kadar nedeni/ çözümü biliniyorken…

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Enflasyon ve açıklar gibi sorunlarımızın kalıcı çözümünü sağlayacak:

‘’Üretimde/sanayide iş gücü” konusu… MB Para Kurulu Toplantısı sonuçlarına harcadığımız sürenin onda biri kadar gündem/kamuoyu oluşturmayı hak etmiyor mu?

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Örnek mi? Memur maaşı/sayısı: 3 aylık verilere göre, bütçe giderlerinde aslan payı yüzde 26 ile personel giderleri oluşturmuş…

Yıllık bütçede ayrılan pay yüzde 25 olduğu için, 3 aylık gerçekleşme normal karşılanabiliyor…

Ancak, Temmuz ayında yapılacak zam, bu kalemin giderlerdeki açığın katalizörü olacağı ortaya çıkıyor…

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Kamuda: 2021 sonunda 3 milyonu kadrolu olmak üzere 4 milyon 877 bin 270 personel çalışıyormuş…

2022’de bu rakam 3 milyon 100 bini kadrolu olmak üzere 5 milyon 10 bine çıkmış…

2023 yılında ise memur sayısı 3 milyon 478 bini kadrolu olmak üzere 5 milyon 176 bin ile rekor kırmış…

Daha vahimi: Sayıda rekor kırılırken, giderlerdeki artış her yıl yüzde 130’lara, yüzde 150’lere ulaşmış…

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Her sorunun çözümü olan “üreten işçi” mi? Çoğunluğu, en düşük memur maaşının yarısını alabiliyor…

VELHASIL

ABD ve AB üyeleri gibi gelişmiş ülkelerin MB temsilcileri, “Sorunlar yapısaldır; sadece MB para politikalarıyla çözülmez.” cümlesini, her toplantılarında tekrarlarken…

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Çalışma hayatındaki dengesizliklerin de (farklı nedenler de var) etkisiyle üretim/arz açığı veriyoruz…

Üretim/arz açığının da (farklı nedenler de var) etkisiyle, enflasyon/cari-bütçe-tasarruf açığı ile karşı karşıyayız… Ve enflasyon sorununu çözmesi için, yıllardır yaptığımız gibi yine MB’ye bel bağlayarak, yanlışı tekrarlamıyor muyuz?