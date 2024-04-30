Ekonomiyi etkileyen “devlet okulları”, oy tercihini etkilememiş!

Siyasi partilerin yerel seçim sonuçlarının nedenine yönelik anketleri devam ediyor…

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Takip edilen araştırma şirketlerinden birinin kurucusu ile sohbet ederken: “Oy verirken, ‘parasız bilinen devlet okulları’nda dahi uygulanan fiyat tarifesi ve/veya eğitimde nitelik düşüşünü dikkate alanlar var mı?” diye sordum…

“Çok az kişi o konuya dikkat çekiyor. Bindelik oranla ifade edilebilir” dedi…

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Çocuklarının eğitim durumu ile ilgili sorumu ise: “Küçük kolejde, büyük vakıf üniversitesinde okuyor. Masrafları ağır. Standartların üstünde kazanıyorum ama ben bile çok zorlanıyorum.” Şeklinde yanıtladı…

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Her ilde, ilçede, semtte, mahallede “devlet okulu” vardı…O okullarda zengin/fakir ayrımı yapılmazdı…

Okula yürüyerek gidilirdi…

Fırsat eşitliği nedeniyle, yetenekli çocuklar (yoksul olsa da, nüfuslu tanıdığı olmasa da…) ön plana çıkardı/çıkarılırdı…

Öğretmenler günün koşullarına göre iyi yetişmişti; idealistti/itibarlıydı…

Gençlerin yaparak/görerek beceri geliştirmesini sağlayan devlete bağlı meslek liselerinde eğitim alan çocuklar, teknik seviyesiyle 2’inci yılında kalfalık seviyesine ulaşabiliyordu

Devlet üniversitelerinde de durum farksızdı…

Bu nedenle, işçi/memur/emekli bir baba/anne 3-5-7 çocuk okutabiliyor/yetiştirebiliyor; devlet de asli görevini yerine getirmiş oluyordu…

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Bugün…

Çoğunluk devlet okullarına güvenmiyor… Yine çoğunluk imkansızlıklar nedeniyle, zorunluluktan devlet okullarını seçerken; önemli sayıda aile de imkanlarını zorlayarak, aile huzurunu bozarak özeli seçiyor…

Dahası:

10-15 daireli bir apartmana dahi, her sabah ve akşam 7-8 servis/okul aracı yanaşıyor…

Aynı sokaktaki çocuklar, eğitim alabilmek için, her gün, şehir dışındaki farklı okul kampüslerine, farklı semtlere, farklı ilçelere taşınıyor…

Nakitten zamana birçok maliyet kalemi, aile fertlerinde bozulan psikolojiler/ sağlık dolayısıyla oluşan/oluşacak milli servet kaybı

Dahası:

Ekonomimizin ve hepimizin ihtiyacı olan yetenekli çocuklar, maddi imkansızlık (Tek neden: Maddi imkansızlık) ) nedeniyle, görünmez/görülmez oluyor, öne çıkamıyor…

Dahası da var da, yazı oldukça uzar…

VELHASIL

Yanlışla başlamak, diğer yanlışları ve vahim sonucu beraberinde getiriyor…Bu eğitim sistemi sayesinde edinilen kültür sosyal hayatı, dolayısıyla ekonomiyi vuruyor…Üretimsizliğin, verimsizliğin ve dolayısıyla olumsuz makro verilerin temel nedenini oluşturuyor…

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Ve örneğin: Bu eğitim sistemi sayesinde, seçim sonuçlarını emekli maaşı, sağlıkta randevu süresinin uzaması, mahkemelerin uzun sürmesi gibi 3-5 maddeye indirgeme gibi “kolaycılıklar” gelişiyor...Analiz, sorgulama, merak, zoru başarma hevesi/kültürü gibi rasyonel/ gerekli davranışlardan uzaklaşılıyor…