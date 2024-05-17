Yaprak döker bir yanımız; Bir yanımız bahar bahçe…
CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çekti TOBB’un akşam resepsiyonunda:
“Asgari ücret: Alanlar, “Çok düşük…” diyor…
Verenler, “Çok yüksek” buluyor…”
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Hayattaki muhteşem dengeyi anlatan şarkı sözlerini getirdi aklıma: “Bu ne çıldırtan denge… Yaprak döker bir yanımız; Bir yanımız bahar bahçe…”
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İki taraf da yaprak döküyorsa, muhteşem dengeyi kim sağlıyor? Tabii ki üçüncü/dördüncü taraflar…
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Öyle ya…
Döviz kuru:
İhracatçı, “Çok düşük” diyor…
Vatandaş, “Çok yüksek…” buluyor…
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Kamu tasarrufu:
Kamu personeli “Bize gelmeden önce, çok daha yüksek tasarruf yapılabilecek kalemler var” diyor…
Sanayi/tarım işçisi, “Kamu personeli bizim kadar çalışmıyor ama maaşları yüksek, lojman gibi avantajları da var ve sosyal güvenceleri sağlam” diye çalışma hayatında adaletin sağlanamadığını vurguluyor…
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Tarım ürünleri.. Çiftçi, “Maliyet yüksek, ürün ucuz, kazanamıyorum” deyip ürünlerini toplamıyor/çürütüyor…
Vatandaş, “Çok pahalı, tüketemiyorum” diye dert yanıyor…
VELHASIL
Yüzlerce konu sıralayabiliriz… İki tarafımızın da yaprak döküp, hareket alanının/kabiliyetinin kalmadığı, mutsuz olduğu…
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Ama…
Borçlu varsa, alacaklı da vardır prensibinden hareketle bahar/ bahçe gibi üçüncü/dördüncü taraflarda yaşayanlarımızın varlığı da biliniyor…
Ve tasarruf/verimlilik/kalkınma/ refah artışı için fedakârlıklarına daha fazla ihtiyaç duyuluyor…