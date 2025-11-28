Coğrafya kader de; “İşlenmiş maden ithal etmek” kaderimiz mi?
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlattı:
“Bakanlığın ismi Tabi Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı mı olmalıydı diye bazen düşünüyorum…”
***
Yüksek rezervli (ama faydalanamadığımız, kalkınma/refah için kullanamadığımız) madenlerimizi düşününce, önceliklendirme açısından, Bakan Bayraktar’a hak vermemek elde değil…
***
“4 yılda,90 milyar dolarlık (75’i resmi) altın ithalatı yapıldı” diye, dün yazmıştım…
Bayraktar, altın rezervimize de vurgu yaptı,
“Tespit ettiğimiz 5 bin ton altın rezervimiz var”
***
Tespit edemediklerimiz de cabası…(CABASI: Sıkı çalışmayla yapılan)
Türkçesi:
Altın ihtiyacının tamamını yerli üretimle karşılayabiliriz…
***
Yüksek rezerve sahip olduğumuz onlarca madenden diğeri: Bor…
Boru borkarbüre çevirip “100 kat katma değer yaratabilecekken”...
Çevirmeyip, ithal ediyoruz...
***
Yüksek rezerve sahip olduğumuz onlarca madenden diğeri: Krom…
Hammadde olarak satıp, sonrasında ferrokrom ithal ediyoruz...
VELHASIL
Öncelikle 1 soruyu yanıtlamak ve yanıtları analiz etmek gerekiyor: “İnsanlar neden çalışmak istemiyor?”
***
Şu biliniyor:
Teklif edilen ücretten aldığı sosyal yardıma, çocuk eğitiminden yaşlı bakımına, yol ve yemek giderinden kendini geliştirmek için yapmak zorunda olduğu harcamaya kadar onlarca kalem, çalışmaya engeli olmayan yetenekli gençleri de “çalışma hayatından” uzak tutuyor…
***
Çalışamayan ile çalışmayan ayırt edilmeli…
Çalışanlar arasında verimli ile verimsiz de (performans testleri ile) ayırt edilmeli…
***
Çalışmaya engeli olmayıp da “çalışmayan” değil, “çalışamayan” ve “çalışan” (daha fazla) “ek ücret, çocuk/yaşlı bakımı, konut, ulaştırma, eğitim yardımı” ile desteklenmeli…
