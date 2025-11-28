Coğrafya kader de; “İşlenmiş maden ithal etmek” kaderimiz mi?

Enerji ve Tabi Kay­naklar Bakanı Al­parslan Bayraktar an­lattı:

“Bakanlığın ismi Ta­bi Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı mı olmalıydı diye bazen düşünüyo­rum…”

***

Yüksek rezervli (ama faydalanamadığımız, kal­kınma/refah için kullanamadığı­mız) madenlerimizi düşünün­ce, önceliklendirme açısından, Bakan Bayraktar’a hak verme­mek elde değil…

***

“4 yılda,90 milyar dolarlık (75’i resmi) altın ithalatı ya­pıldı” diye, dün yazmıştım…

Bayraktar, altın rezervimize de vurgu yaptı,

“Tespit ettiğimiz 5 bin ton altın rezervimiz var”

***

Tespit edemediklerimiz de ca­bası…(CABASI: Sıkı çalışmayla yapılan)

Türkçesi:

Altın ihtiyacının tamamını yerli üretimle karşılayabiliriz…

***

Yüksek rezerve sahip oldu­ğumuz onlarca madenden di­ğeri: Bor…

Boru borkarbüre çevirip “100 kat katma değer yaratabilecek­ken”...

Çevirmeyip, ithal ediyoruz...

***

Yüksek rezerve sahip oldu­ğumuz onlarca madenden di­ğeri: Krom…

Hammadde olarak satıp, son­rasında ferrokrom ithal ediyo­ruz...

VELHASIL

Öncelikle 1 soruyu yanıtla­mak ve yanıtları analiz etmek gerekiyor: “İnsanlar neden çalışmak istemiyor?”

***

Şu biliniyor:

Teklif edilen ücretten aldı­ğı sosyal yardıma, çocuk eğiti­minden yaşlı bakımına, yol ve yemek giderinden kendini ge­liştirmek için yapmak zorun­da olduğu harcamaya kadar onlarca kalem, çalışmaya en­geli olmayan yetenekli genç­leri de “çalışma hayatından” uzak tutuyor…

***

Çalışamayan ile çalışmayan ayırt edilmeli…

Çalışanlar arasında verim­li ile verimsiz de (performans testleri ile) ayırt edilmeli…

***

Çalışmaya engeli olma­yıp da “çalışmayan” değil, “çalışamayan” ve “çalışan” (daha fazla) “ek ücret, ço­cuk/yaşlı bakımı, konut, ulaştırma, eğitim yardımı” ile desteklenmeli…