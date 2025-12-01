Sosyal/ekonomik proje/politika her alana fayda sağlamalı…
Ekonomik ve/veya sosyal bir kararın, kişilere ve toplumun geneline sağladığı fayda:
Verimlilik artışının ve dolayısıyla kalkınmanın/ refahın kapısını açıyor…
* * *
Çünkü:
Fayda, bireylerin/toplumun bir mal veya hizmet tüketiminden veya alınan bir kararın uygulamasından elde ettikleri haz ve doyumun derecesini gösteriyor…
* * *
Marjinal fayda negatif olduğunda ise toplam fayda azalmaya başlıyor…
Yani, toplumların refahı yakalaması:
Marjinal faydanın peşinden koşmasıyla mümkün oluyor…
* * *
Son zamanlarda sıkça duyuyoruz:
Sosyal yardım alabilmek için, “çalışmaya engeli olmamasına rağmen” çalışmayanları…
* * *
Oysa…
Başında “sosyal/ ekonomik” olan tüm projeler/politikalar:
Toplumun (genelin) sosyal, kültürel ve/veya ekonomik gelişimine fayda sağlamalı…
* * *
Ve;
Birinin/birilerinin/“bir alanın” gelişimi/onarımı/iyileştirilmesi için geliştirilen projeler, diğer kesimleri zor durumda bırakmamalı…
Örneğin:
Çalışma hayatını/düzenini/ arzını/barışını bozmamalı…
VELHASIL
Kaynak kıtlığı nedeniyle attığımız her adım “marjinal fayda noktası hesaplanarak” atılmalı…
* * *
Ve… Sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ihtiyacımız olan bu adımların çoğalması için, özel sektör kuruluşlarımızın ve STK’larımızın “toplumun geneline fayda sağlayan”, “örnek/model olan” sorumluluk projeleri, gösterdiği marifet/çaba iltifatsız kalmamalı…
* * *
Gazetemizin, “Toplumsal Fayda Ödülleri”nin temelleri de bu hedef doğrultusunda atılmıştı…
* * *
Bu yıl başvuruda bulunan:
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin sürdürülebilir kalkınma için konut sektöründeki verimlilik açığını kapatacak projesinden Turkcell’in Dijital Bahar’ına; Eti Gıda’nın Toprağımız Hazinemiz’den, Çayeli Bakır İşletmeciliği’nin Arıcılık, İş Bankası’nın Denizlerin Ormanları: Mercanlar projesine her biri farklı alanlarda ilham veren ve iltifata değer yüzlerce proje, hepimizi gelecek adına umutlandırdı…
