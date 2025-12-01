Sosyal/ekonomik proje/politika her alana fayda sağlamalı…

Ekonomik ve/veya sos­yal bir kararın, kişile­re ve toplumun geneline sağladığı fayda:

Verimlilik artışının ve dolayısıyla kalkınmanın/ refahın kapısını açıyor…

* * *

Çünkü:

Fayda, bireylerin/top­lumun bir mal veya hiz­met tüketiminden veya alınan bir kararın uygulama­sından elde ettikleri haz ve doyumun derecesini gösteri­yor…

* * *

Marjinal fayda negatif oldu­ğunda ise toplam fayda azal­maya başlıyor…

Yani, toplumların refahı yakalaması:

Marjinal faydanın peşin­den koşmasıyla mümkün oluyor…

* * *

Son zamanlarda sıkça du­yuyoruz:

Sosyal yardım alabilmek için, “çalışmaya engeli olma­masına rağmen” çalışmayan­ları…

* * *

Oysa…

Başında “sosyal/ ekonomik” olan tüm projeler/politikalar:

Toplumun (gene­lin) sosyal, kültürel ve/veya ekonomik gelişimine fayda sağ­lamalı…

* * *

Ve;

Birinin/birilerinin/“bir alanın” gelişimi/onarımı/iyi­leştirilmesi için geliştirilen projeler, diğer kesimleri zor durumda bırakmamalı…

Örneğin:

Çalışma hayatını/düzenini/ arzını/barışını bozmamalı…

VELHASIL

Kaynak kıtlığı nedeniyle attığımız her adım “marjinal fayda noktası hesaplanarak” atılmalı…

* * *

Ve… Sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ihtiyacı­mız olan bu adımların ço­ğalması için, özel sektör ku­ruluşlarımızın ve STK’ları­mızın “toplumun geneline fayda sağlayan”, “örnek/mo­del olan” sorumluluk projele­ri, gösterdiği marifet/çaba il­tifatsız kalmamalı…

* * *

Gazetemizin, “Toplumsal Fayda Ödülleri”nin temelle­ri de bu hedef doğrultusunda atılmıştı…

* * *

Bu yıl başvuruda bulu­nan:

Yıldız Teknik Üniversite­si’nin sürdürülebilir kal­kınma için konut sektö­ründeki verimlilik açığı­nı kapatacak projesinden Turkcell’in Dijital Bahar’ı­na; Eti Gıda’nın Toprağımız Hazinemiz’den, Çayeli Bakır İşletmeciliği’nin Arıcılık, İş Bankası’nın Denizlerin Or­manları: Mercanlar projesine her biri farklı alanlarda il­ham veren ve iltifata değer yüzlerce proje, hepimizi ge­lecek adına umutlandırdı…