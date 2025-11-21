Çalışmayana değil, çalışana destekle refah artabilir…

Genelin refahını “çalışan sayısı” ve “ve­rimliliği” belirliyor…

***

İktisat, sosyoloji, psikoloji, mantık gibi bi­limler:

Çalışan verimliliğini (çalıştığı işyerine ve genele katkısı nedeniyle) “yatırımları da, is­tihdamı da artıran” en temel parametre ola­rak öne çıkarıyor…

***

Bu nedenlerle;

Genelin refahı için çalışmayı cazip hale ge­tirmek;

Çalışanı desteklemek gerekiyor…

***

Yanısıra;

“Çalışmaya engeli olmayıp çalışmayana, ek yükler yükleyen” sistemleri de biliyoruz…

***

Ama…

Bu alandaki adımları, “çalışanı görme­den”, “çalışamayan ile çalışmayanı ayırt etmeden”atabiliyoruz…

Örneğin:

Aylık geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere maaş bağlanması yönünde bir kararı tartışabiliyoruz…

***

Refahı yakaladıktan sonra yapılması ge­rekeni; borçluyken ve “üretmeyi cazip kıl­madan” yapıyoruz...

VELHASIL

Öncelikle 1 soruyu yanıtlamak ve yanıt­ları analiz etmek gerekiyor:

“İnsanlar neden çalışmak istemiyor?”

***

Şu biliniyor:

Teklif edilen ücretten aldığı sosyal yar­dıma, çocuk eğitiminden yaşlı bakımına, yol ve yemek giderinden kendini geliştir­mek için yapmak zorunda olduğu harca­maya kadar onlarca kalem, çalışmaya en­geli olmayan yetenekli gençleri de “çalış­ma hayatından” uzak tutuyor…

***

Çalışamayan ile çalışmayan ayırt edil­meli…

Çalışanlar arasında verimli ile verimsiz de (performans testleri ile) ayırt edilmeli…

***

Çalışmaya engeli olmayıp da “çalış­mayan” değil, “çalışamayan” ve “çalı­şan” (daha fazla) “ek ücret, çocuk/yaşlı bakımı, konut, ulaştırma, eğitim yardı­mı” ile desteklenmeli…