4 yılda “90 milyar dolarlık altın ithalatı”nın anlattığı…
Tasarruf eksiğimizi:
“Krizlerimizin temeli” olarak ilk sıraya yerleştiriyoruz…
***
İlginçtir:
Dünyada, en etkili tasarruf aracı olarak öne çıkmaya başlayan altın alımını rekorlarla sürdürüyoruz…
Hatta bu rekorları:
“Alım gücü azaldı/azalıyor” denilen, son 4 yılda, üstüste kırabiliyoruz…
***
2022 yılında 20 milyar dolarlık altın ithalatı yapmıştık…
Ve..
“Cari açığı artırıyor” diye, “altın ithalatında kota” uygulamasına kapı aralatmıştık…
Kota politikasıyla oluşacak yüzde 5’ik fiyat farkının, altının kaçak ve/veya kişilerle girişini hızlandıracağını hesaba katmamıştık…
***
Kota uygulamasının başladığı 2023 yılında, altın ithalatında 25 milyar dolara yaklaştık… Tüm zamanların (miktar rekoru 2017’de) tutar rekorunu kırdık…
***
Üstüne:
Kişilerin, yasal sınırlar içerisinde altın getirmesini karlı kılmış, bu ticareti canlandırmıştık…
Yasal olarak getirenlerin de, yasal sınırın dışına çıkanların da sayısını artırdık…
***
(2023 Ağustos ayından buyana, ithalat verilerinde yer bulamayan, yaklaşık 15 milyar dolarlık altın girişi gerçekleştiği tahmin ediliyor… )
VELHASIL
Son 8 yılda, altın ithalatımızdaki rekor artış; altın fiyatlarındaki yükseliş trendi; Ve tabiki mücevher (altını işleyip katma değer yaratan sektör) ihracatımızdaki rekorlar dönemi; Tasarrufu katlayarak artıran bir yatırım aracını seçtiğimizi gösteriyor…
***
Soru işaretleri mi? Kota sonrası 1 yıllık dönemde altın ithalatının 10 milyar dolarda; 2024 yılında 15 milyar doların altında kalmasına rağmen mücevher ihracatımızın rekor kırması…
Ve… 2025 yılının ilk 9 ayında altın ithalatının, yüzde 55’lik artışa rağmen 13.2 milyar dolarda kalması; ve buna rağmen ilk 10 ayda rekor artış göstererek gerçekleşen 6.7 milyar dolarlık mücevher ihracatı…
Ve kayıtdışı/kaçak oranının hesaplanamaması…
