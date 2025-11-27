4 yılda “90 milyar dolarlık altın ithalatı”nın anlattığı…

Tasarruf eksiğimizi:

“Krizlerimizin temeli” olarak ilk sıra­ya yerleştiriyoruz…

***

İlginçtir:

Dünyada, en etkili tasarruf aracı ola­rak öne çıkmaya başlayan altın alımını rekorlarla sürdürüyoruz…

Hatta bu rekorları:

“Alım gücü azaldı/azalıyor” denilen, son 4 yılda, üstüste kırabiliyoruz…

***

2022 yılında 20 milyar dolarlık altın itha­latı yapmıştık…

Ve..

“Cari açığı artırıyor” diye, “altın ithalatın­da kota” uygulamasına kapı aralatmıştık…

Kota politikasıyla oluşacak yüzde 5’ik fi­yat farkının, altının kaçak ve/veya kişilerle girişini hızlandıracağını hesaba katmamış­tık…

***

Kota uygulamasının başladığı 2023 yılın­da, altın ithalatında 25 milyar dolara yak­laştık… Tüm zamanların (miktar rekoru 2017’de) tutar rekorunu kırdık…

***

Üstüne:

Kişilerin, yasal sınırlar içerisinde altın getirmesini karlı kılmış, bu ticareti canlan­dırmıştık…

Yasal olarak getirenlerin de, yasal sınırın dışına çıkanların da sayısını artırdık…

***

(2023 Ağustos ayından buyana, ithalat ve­rilerinde yer bulamayan, yaklaşık 15 mil­yar dolarlık altın girişi gerçekleştiği tahmin ediliyor… )

VELHASIL

Son 8 yılda, altın ithalatımızdaki re­kor artış; altın fiyatlarındaki yükseliş trendi; Ve tabiki mücevher (altını işleyip katma değer yaratan sektör) ihracatı­mızdaki rekorlar dönemi; Tasarrufu kat­layarak artıran bir yatırım aracını seçti­ğimizi gösteriyor…

***

Soru işaretleri mi? Kota sonrası 1 yıllık dönemde altın ithalatının 10 milyar dolar­da; 2024 yılında 15 milyar doların altında kalmasına rağmen mücevher ihracatımızın rekor kırması…

Ve… 2025 yılının ilk 9 ayında altın ithala­tının, yüzde 55’lik artışa rağmen 13.2 milyar dolarda kalması; ve buna rağmen ilk 10 ayda rekor artış göstererek gerçekleşen 6.7 mil­yar dolarlık mücevher ihracatı…

Ve kayıtdışı/kaçak oranının hesaplana­maması…