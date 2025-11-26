Gelenekçi Çin, hızlı dönüşümü/değişimi nasıl başarıyor?(!)
Çin Ticaret Bakanlığı açıkladı:
“Ocak-Ekim 2025 döneminde, doğrudan yabancı yatırım tutarı 87.5 milyar dolar oldu.”
***
Bu haber şöyle verildi:
“Çin’de yabancı yatırımlar, 3 yıldır düşüyor…”
“Yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 azaldı.”
***
Açıklamanın ayrıntılarında ne vardı?
“Dünya genelinde yabancı yatırım miktarı azalırken, Çin’de yüksek teknolojiye dayalı yatırım miktarı arttı…”
“Katma değeri düşük, verimsiz sektörlerde ise çıkış yaşandı…”
***
Aynı açıklamada, vurgu da yapıldı:
“Yabancı yatırımlar;
E-ticaret sektöründe yüzde 173.1;
Tıbbi donanım ve makine imalatında yüzde 41.7;
Uzay havacılık donanımları imalatında yüzde 40.6 arttı…
Yüksek teknolojili yatırımlar hızlandı…”
***
Kurulan şirket sayısı mı?
“Ülkede, 10 ayda yabancı yatırımla 53 bin 782 şirket kurulurken, yeni kurulan yabancı şirketlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 arttı.”
***
Kısacası:
Birçok ülke farklı takıntıları/ezberleri ile zaman kaybederken, “Gelenekçiliğin ağır bastığı 1.4 milyar nüfuslu Çin” değerine değer kattı…
Bu yolda, birkaç adım daha attı…
VELHASIL
Hızlı dönüşümü/değişimi nasıl başarıyor “Gelenekçi Çin”?
***
Kongzi (Konfüçyüs)…
Gelenekçi Çinliler (Nüfusun yüzde 90’ını oluşturan çoğunluk…) için bir öğretmen…
***
Çin’in Nantong kenti…
Şangay, Pekin arasındaki yolculuğumda, hızlı tren duraklarından biriydi…
Sanayi Bölgesi’nin girişinde, devasa bir taş yapıda, Konfüçyüs’ün “10 sözü” diziliydi:
“Ne kadar yavaş gittiğinizin bir önemi yok, yeter ki durmayın.”
“Hedeflere ulaşılamayacağı belli olduğunda hedefleri değil, eylem adımlarını ayarlayın.”
“Başarı önceden yapılan hazırlığa bağlıdır ve böyle bir hazırlık yapılmazsa başarısızlık kaçınılmazdır.”
“Gerçek bilgi, kişinin kendi cehaletinin derecesini bilmesidir.”
“Duyuyorum ve unutuyorum. Görüyorum ve hatırlıyorum. Yapıyorum ve anlıyorum.”
“Kazanma isteği, başarma arzusu, tüm potansiyelinize ulaşma dürtüsü... Bunlar kişisel mükemmelliğe giden kapıyı açacak anahtarlardır.”
“Kusurlu bir elmas, kusursuz bir çakıl taşından daha iyidir.”
“Geleceği tanımlamak istiyorsanız geçmişi inceleyin.”
“Öğrenen ama düşünmeyen kaybolmuştur! Düşünen ama öğrenmeyen büyük tehlikededir.”
“Tasarruf etmeyen, acı çekmeye mahkûmdur.”
