Gelenekçi Çin, hızlı dönüşümü/değişimi nasıl başarıyor?(!)

Çin Ticaret Bakanlığı açıkladı:

“Ocak-Ekim 2025 döneminde, doğru­dan yabancı yatırım tutarı 87.5 milyar dolar oldu.”

***

Bu haber şöyle verildi:

“Çin’de yabancı yatırımlar, 3 yıldır düşü­yor…”

“Yabancı sermaye miktarı, geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 10.3 azaldı.”

***

Açıklamanın ayrıntılarında ne vardı?

“Dünya genelinde yabancı yatırım mikta­rı azalırken, Çin’de yüksek teknolojiye da­yalı yatırım miktarı arttı…”

“Katma değeri düşük, verimsiz sektörler­de ise çıkış yaşandı…”

***

Aynı açıklamada, vurgu da yapıldı:

“Yabancı yatırımlar;

E-ticaret sektöründe yüzde 173.1;

Tıbbi donanım ve makine imalatında yüz­de 41.7;

Uzay havacılık donanımları imalatında yüzde 40.6 arttı…

Yüksek teknolojili yatırımlar hızlandı…”

***

Kurulan şirket sayısı mı?

“Ülkede, 10 ayda yabancı yatırımla 53 bin 782 şirket kurulurken, yeni kurulan yabancı şirketlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemi­ne göre yüzde 14.7 arttı.”

***

Kısacası:

Birçok ülke farklı takıntıları/ezberleri ile zaman kaybederken, “Gelenekçiliğin ağır bastığı 1.4 milyar nüfuslu Çin” değe­rine değer kattı…

Bu yolda, birkaç adım daha attı…

VELHASIL

Hızlı dönüşümü/değişimi nasıl başarıyor “Gelenekçi Çin”?

***

Kongzi (Konfüçyüs)…

Gelenekçi Çinliler (Nüfusun yüzde 90’ını oluşturan çoğunluk…) için bir öğretmen…

***

Çin’in Nantong kenti…

Şangay, Pekin arasındaki yolculuğumda, hızlı tren duraklarından biriydi…

Sanayi Bölgesi’nin girişinde, devasa bir taş yapıda, Konfüçyüs’ün “10 sözü” diziliydi:

“Ne kadar yavaş gittiğinizin bir önemi yok, yeter ki durmayın.”

“Hedeflere ulaşılamayacağı belli oldu­ğunda hedefleri değil, eylem adımlarını ayarlayın.”

“Başarı önceden yapılan hazırlığa bağlıdır ve böyle bir hazırlık yapılmazsa başarısızlık kaçınılmazdır.”

“Gerçek bilgi, kişinin kendi cehaletinin derecesini bilmesidir.”

“Duyuyorum ve unutuyorum. Görüyorum ve hatırlıyorum. Yapıyorum ve anlıyorum.”

“Kazanma isteği, başarma arzusu, tüm po­tansiyelinize ulaşma dürtüsü... Bunlar ki­şisel mükemmelliğe giden kapıyı açacak anahtarlardır.”

“Kusurlu bir elmas, kusursuz bir çakıl ta­şından daha iyidir.”

“Geleceği tanımlamak istiyorsanız geçmi­şi inceleyin.”

“Öğrenen ama düşünmeyen kaybolmuştur! Düşünen ama öğrenmeyen büyük tehlikededir.”

“Tasarruf etmeyen, acı çekmeye mahkûmdur.”