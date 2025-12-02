“Kara Cuma” da, 4’üncü çeyrek büyümesini yeşillendirirse…
Tarım:
İkinci çeyrekte daralmıştı…
Üçüncü çeyrekte de daraldı…
* * *
İhracat ithalat makası:
İthalat lehine arttı…
* * *
Önceki çeyreğe göre makine yatırımlarının yüzde 11.3 artması (Makine üreticilerinin açıklamaları baz alındığında şaşırtıcı) mı?
Nedeni:
İnşaat yatırımlarının yüzde 13.3 artması…
* * *
Son çeyrekte de:
Önceki çeyreklerdeki gibi, büyümeyi, yine “tüketim” sırtladı…
Büyüme sırtını iç talebe yasladı…
Tüketici borçlanarak da olsa harcadı…
Kamu harcamaları da (inşaat, otomobil…) arttı…
Büyümeyi, kamu harcamaları ve iç talepteki artış kanatlandırdı…
* * *
Tasarruf/yatırım yaparak, üreterek gelmesi ve gelenekselleşmesi gereken 5-6 puanlık katkıyı, yine “tüketme alışkanlığı” sağladı…
* * *
Kasım ve Aralık ayında yapılan/yapılacak indirimler;
“Kara Cuma” gibi “cin fikirler!” de tüketimi artırıp, 4’üncü çeyrek büyümesini ivmelendirirse/yeşillendirirse…
Değme ekonominin keyfine!
VELHASIL
Çeyrek verilerini, önceki çeyrek ile karşılaştırmak, trendi görmek açısından bilgilendirici olabiliyor…
Ama…
Mevsimsel etkiler, uygulanan politikalar ele alındığında, çeyrekleri, geçmiş yılın aynı dönemiyle karşılaştırmak, bana daha doğru geliyor…
* * *
Üçüncü çeyrekler karşılaştırıldığında, vatandaşın nihai tüketiminin yüzde 4.8 arttığı görülüyor…
Talep daraltıcı politikalara; tasarrufu artırması gereken “yüksek reel faize”; dezenflasyon sürecine rağmen…
* * *
Oysa büyüme:
Üretim ve ihracat artışıyla sağlanacaktı/sağlanmalıydı…
İhracat geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 0.7 azaldı…
İthalat geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4.3 arttı…
|Borsa
|11.116,45
|2,00 %
|Dolar
|42,4329
|0,00 %
|Euro
|49,3009
|0,00 %
|Euro/Dolar
|1,1609
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.780,18
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|4.233,95
|-0,08 %
|Brent
|63,2300
|0,11 %