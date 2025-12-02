“Kara Cuma” da, 4’üncü çeyrek büyümesini yeşillendirirse…

Google Haberler

“Kara Cuma” da, 4’üncü çeyrek büyüme­sini yeşillendirirse…

Tarım:

İkinci çeyrekte daralmıştı…

Üçüncü çeyrekte de daraldı…

* * *

İhracat ithalat makası:

İthalat lehine arttı…

* * *

Önceki çeyreğe göre makine yatırımları­nın yüzde 11.3 artması (Makine üreticilerinin açıklamaları baz alındığında şaşırtıcı) mı?

Nedeni:

İnşaat yatırımlarının yüzde 13.3 artması…

* * *

Son çeyrekte de:

Önceki çeyreklerdeki gibi, büyümeyi, yine “tüketim” sırtladı…

Büyüme sırtını iç talebe yasladı…

Tüketici borçlanarak da olsa harcadı…

Kamu harcamaları da (inşaat, otomo­bil…) arttı…

Büyümeyi, kamu harcamaları ve iç talepte­ki artış kanatlandırdı…

* * *

Tasarruf/yatırım yaparak, üreterek gelme­si ve gelenekselleşmesi gereken 5-6 puanlık katkıyı, yine “tüketme alışkanlığı” sağladı…

* * *

Kasım ve Aralık ayında yapılan/yapıla­cak indirimler;

“Kara Cuma” gibi “cin fikirler!” de tüke­timi artırıp, 4’üncü çeyrek büyümesini iv­melendirirse/yeşillendirirse…

Değme ekonominin keyfine!

VELHASIL

Çeyrek verilerini, önceki çeyrek ile kar­şılaştırmak, trendi görmek açısından bilgilendirici olabiliyor…

Ama…

Mevsimsel etkiler, uygulanan politi­kalar ele alındığında, çeyrekleri, geçmiş yılın aynı dönemiyle karşılaştırmak, bana daha doğru geliyor…

* * *

Üçüncü çeyrekler karşılaştırıldığın­da, vatandaşın nihai tüketiminin yüzde 4.8 arttığı görülüyor…

Talep daraltıcı politikalara; tasar­rufu artırması gereken “yüksek reel faize”; dezenflasyon sürecine rağmen…

* * *

Oysa büyüme:

Üretim ve ihracat artışıyla sağlana­caktı/sağlanmalıydı…

İhracat geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 0.7 azaldı…

İthalat geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4.3 arttı…

