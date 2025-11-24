Makine ihracatında ne hedefledik, ne oldu

“Yüksek teknoloji” ve “yüksek teknolojili ürünler” geliştirip, üretemeyince;

Ve “düşük verimle” ürettiğimiz “düşük tek­nolojili” ve “yüksek maliyetli” ürünler nede­niyle dünya pazarlarında rekabet avantajını kaybedince... Bugünkü sıkıntıları yaşıyoruz…

* * *

Ve on yıllardır, yüksek teknolojiyi geliştir­me/üretme zorunluluğumuzu, her fırsatta ifa­de ediyor; Buna yönelik politikalar uyguladığı­mızı/uygulayacağımızı tekrarlıyor;

Planlamalarımızda, programlarımızda ilk sırada yer veriyoruz…

* * *

Soyut planlamalar ışığında, somut ola­rak (uygulama) ne yapıyoruz?

Örneğin:

Ocak-Eylül döneminde yüksek teknolo­ji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihraca­tı içindeki payı yüzde 3,7 olarak hesaplanmış…

Her ay, bu oranı arttırma zorunluluğu­muz varken,

Eylül ayında, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı­nın, yüzde 3,1’e gerilediğini görüyoruz…

* * *

Soyut planlamalar ışığında, somut ola­rak (uygulama) ne yapıyoruz?

Diğer örnek:

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artmış…

Ve 1 aylık açık 7 milyar dolara yaklaşmış…

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ey­lül ayında yüzde 81 iken, 2025 Eylül ayında yüzde 76,6’ya gerilediğini izliyoruz!

VELHASIL

Yüksek teknoloji kullanımı ve rekabet edebilirliğin temelinde, “kullanılan tek­nolojiyi” yurt içinde geliştirebilme, üre­tebilme kabiliyeti yatıyor…

* * *

Sahip miyiz o kabiliyete?

Örneğin, makine sektörü…

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu uyardı:

“Geçen yıl yüzde 9 daralan makine üre­timimiz, bu sene de yüzde 5 daraldı…

Kapasite kullanım oranı ekimde yüz­de 63’e geriledi… Katma değeri ve yerlilik oranı en yüksek sınai ürünümüz olan ma­kinede kan kaybı hızlanıyor…”

* * *

10 yıl önce, “Bu hızla gidersek, 2023 yı­lında makine sektöründe 50 milyar dolar­lık ihracatı aşarız…” diyorduk… O hedefe yaklaşamadık… Ama ithalatta son 10 ayda 40 milyar doları aştık! (Yıllık 47 milyar dolar beklentisi)

* * *

Sonuç mu?

Ocak-Eylül ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 200 milyar dolara, ithalatımızı ise yüzde 6 ar­tırarak 268 milyar dolara yükseltiyoruz…

Son 10 ayda, sadece Çin’den yaptığımız ithalatı (çoğunluğu makine ve yedek par­ça) 37 milyar dolara taşıyoruz…