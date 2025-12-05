Tüm sorunlarımızın nedeni cari açıksa…
Dış ticarette bize has özellikler:
“İhracat artarken, ithalatın da artması…” “İhracatın önemli bölümünün, ithalata bağımlı olması…”
Yani:
“Cari açığı, dolayısıyla döviz ihtiyacını, dolayısıyla borçlanmayı, dolayısıyla enflasyonu/faizleri düşürecek kalem olan ihracat “artarken”, cari açığın da artması…”
★★★
Tek nedeni var:
“Yüksek katma değerli ürünler üretmememiz…”
“Artı, yüksek teknoloji gerektirmeye ürünlerde dahi, üretim kültüründen ve verimlilikten uzaklaşmamız…”
★★★
Dün Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan Kasım ayı dış ticaret verileri, yine/yeniden, açığın nedeni ile ilgili ipuçları verdi…
Önceki aylarda, yıllarda verdiği gibi(!)…
★★★
Örneğin… Bakır ve alüminyum ithalatı, yıllık, 1.5 milyar dolar arttı…
(Hammaddeye sahip olmamıza rağmen…)
(Hammadde olarak ihraç ediyoruz ama, bor/krom da (vb) olduğu gibi ara ürüne çeviremiyoruz, sanayimizde girdi olarak kullanılan en önemli mamul olduğunu bilmemize rağmen…)
★★★
Örnek çok… Otomobil üretiyoruz örneğin yıllardır… Motorlu kara taşıtları aksamları ithalatı, önceki yıla göre 789 milyon dolar artmış… Yani, taşıt aksamları (Üretebilme yeteneğine sahip olduğumuz) 2025 yılı ithalatında değer olarak yüzde 12, miktar olarak yüzde 10 artmış…
VELHASIL
Ucuz diye ithal ettiğimiz ürünler de var:
Yerli üreticilerin üretim kabiliyetini yitirmesiyle fiyatı yükselen(!!!);
Hayvancılıktan bakliyata, ilaçtan makineye her alanda (yüzlerce üründe) örnekleriyle bilinen…
★★★
Örneğin, İlaç ithalatı 1 yılda 476 milyon dolar artmış...
Ve… Değer olarak yüzde 22’lik artışa rağmen, miktar olarak yüzde 2’lik bir azalış yaşanmış…
★★★
Üstüne: Son 20 yılda, teknoparklarımızda, sağlık teknolojileri alanındaki 21 binin üzerinde projeye nakdi destek verilmesine rağmen…
