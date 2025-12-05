Tüm sorunlarımızın nedeni cari açıksa…

Dış ticarette bize has özellikler:

“İhracat artarken, ithalatın da artma­sı…” “İhracatın önemli bölümünün, ithalata bağımlı olması…”

Yani:

“Cari açığı, dolayısıyla döviz ihtiyacını, dolayısıyla borçlanmayı, dolayısıyla enflas­yonu/faizleri düşürecek kalem olan ihracat “artarken”, cari açığın da artması…”

Tek nedeni var:

“Yüksek katma değerli ürünler üretmeme­miz…”

“Artı, yüksek teknoloji gerektirmeye ürün­lerde dahi, üretim kültüründen ve verimli­likten uzaklaşmamız…”

Dün Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafın­dan açıklanan Kasım ayı dış ticaret verileri, yine/yeniden, açığın nedeni ile ilgili ipuçla­rı verdi…

Önceki aylarda, yıllarda verdiği gibi(!)…

Örneğin… Bakır ve alüminyum ithalatı, yıllık, 1.5 milyar dolar arttı…

(Hammaddeye sahip olmamıza rağmen…)

(Hammadde olarak ihraç ediyoruz ama, bor/krom da (vb) olduğu gibi ara ürüne çe­viremiyoruz, sanayimizde girdi olarak kulla­nılan en önemli mamul olduğunu bilmemize rağmen…)

Örnek çok… Otomobil üretiyoruz ör­neğin yıllardır… Motorlu kara taşıtları ak­samları ithalatı, önceki yıla göre 789 milyon dolar artmış… Yani, taşıt aksamları (Ürete­bilme yeteneğine sahip olduğumuz) 2025 yı­lı ithalatında değer olarak yüzde 12, miktar olarak yüzde 10 artmış…

VELHASIL

Ucuz diye ithal ettiğimiz ürünler de var:

Yerli üreticilerin üretim kabiliyetini yitirmesiyle fiyatı yükselen(!!!);

Hayvancılıktan bakliyata, ilaçtan maki­neye her alanda (yüzlerce üründe) örnek­leriyle bilinen…

Örneğin, İlaç ithalatı 1 yılda 476 milyon dolar artmış...

Ve… Değer olarak yüzde 22’lik artışa rağ­men, miktar olarak yüzde 2’lik bir azalış yaşanmış…

Üstüne: Son 20 yılda, teknoparklarımız­da, sağlık teknolojileri alanındaki 21 binin üzerinde projeye nakdi destek verilmesine rağmen…