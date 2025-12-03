Talebe göre üretip/ toplayınca fiyat düşüyor; Sadece domates üretirsen?(!)

Enflasyon:

Bugünün de ana gündemi…

★★★

Dünya talebine göre planlı, yüksek tek­nolojili/kaliteli ve verimli üretim ise:

Enflasyon ile mücadelenin temeli…

★★★

Gıda:

Çalışandan öğrenciye; işverenden emekli­ye tüm toplumun sağlığını/verimliliğini etki­leyen/artıran/düşüren tüketim kalemi…

Üretim, dış ticaret, cari açık gibi enflas­yonu/faizi/borçlanmayı tetikleyen kalemler üzerinde etkili…

★★★

Gıda üretiminde ise planlama/yönlendir­me önemli…

Planın uygulaması, doğru ölçek, yüksek teknoloji kullanımı, eğitim, verimlilik çok da­ha önemli…

★★★

Örnek mi?

Geçen yıl, yüksek toplama maliyeti nede­niyle, “Dalında kalıyor” diye üzüldüğümüz meyveye…

Bu yıl, don/kuraklık nedeniyle, “Dalında yok ki toplayalım” diye üzülüyoruz…

★★★

Örnek mi?

Geçen yıl yüksek fiyatı nedeniyle üzül­düğümüz domatese…

Bu yıl, geçtiğimiz yılın Kasım ayı baz alındı­ğında (Antalya Ticaret Borsası verilerine gö­re) “Miktarı yüzde 47 arttı, fiyatı endeksi yüz­de 43 düştü, üretici yine kazanamayacak” diye söylenip, üzülüyoruz…

VELHASIL

On yıllardır enflasyonla mücadele ediyoruz…

Üretim planlamasının (arz, iç/dış talep dengesi) ve verimli üretimin açıkları kapata­bileceğini, döviz ihtiyacını borçlanmadan karşılayabilecek tek yol olduğunu ve so­nuçta enflasyon sorununu ortadan kaldırabi­leceğini de biliyoruz…

★★★

Planlama/yönlendirme yapmayınca da ve­rimlilikten uzaklaşıyoruz…

Nasıl mı?

Örneğin, Antalya Ticaret Borsası verileri­ne göre:

Kasım ayında domates miktar endeksi ay­lık bazda yüzde 211 artmış (rekor)…

Yıllık miktar artışı yüzde 47 (rekor)…

Sebzedeki artış yüzde 113 (rekor)…

★★★

Sebze üretimindeki bu rekorlara (arz fazla­sı) rağmen (yağlık ürünlerde, şekerde, bak­liyatta, hayvancılıkta vb. yönlendirme/ planlama olmayınca) gıdada fiyat artışı mı?

Bugün göreceğiz…