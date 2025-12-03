Talebe göre üretip/ toplayınca fiyat düşüyor; Sadece domates üretirsen?(!)
Enflasyon:
Bugünün de ana gündemi…
★★★
Dünya talebine göre planlı, yüksek teknolojili/kaliteli ve verimli üretim ise:
Enflasyon ile mücadelenin temeli…
★★★
Gıda:
Çalışandan öğrenciye; işverenden emekliye tüm toplumun sağlığını/verimliliğini etkileyen/artıran/düşüren tüketim kalemi…
Üretim, dış ticaret, cari açık gibi enflasyonu/faizi/borçlanmayı tetikleyen kalemler üzerinde etkili…
★★★
Gıda üretiminde ise planlama/yönlendirme önemli…
Planın uygulaması, doğru ölçek, yüksek teknoloji kullanımı, eğitim, verimlilik çok daha önemli…
★★★
Örnek mi?
Geçen yıl, yüksek toplama maliyeti nedeniyle, “Dalında kalıyor” diye üzüldüğümüz meyveye…
Bu yıl, don/kuraklık nedeniyle, “Dalında yok ki toplayalım” diye üzülüyoruz…
★★★
Örnek mi?
Geçen yıl yüksek fiyatı nedeniyle üzüldüğümüz domatese…
Bu yıl, geçtiğimiz yılın Kasım ayı baz alındığında (Antalya Ticaret Borsası verilerine göre) “Miktarı yüzde 47 arttı, fiyatı endeksi yüzde 43 düştü, üretici yine kazanamayacak” diye söylenip, üzülüyoruz…
VELHASIL
On yıllardır enflasyonla mücadele ediyoruz…
Üretim planlamasının (arz, iç/dış talep dengesi) ve verimli üretimin açıkları kapatabileceğini, döviz ihtiyacını borçlanmadan karşılayabilecek tek yol olduğunu ve sonuçta enflasyon sorununu ortadan kaldırabileceğini de biliyoruz…
★★★
Planlama/yönlendirme yapmayınca da verimlilikten uzaklaşıyoruz…
Nasıl mı?
Örneğin, Antalya Ticaret Borsası verilerine göre:
Kasım ayında domates miktar endeksi aylık bazda yüzde 211 artmış (rekor)…
Yıllık miktar artışı yüzde 47 (rekor)…
Sebzedeki artış yüzde 113 (rekor)…
★★★
Sebze üretimindeki bu rekorlara (arz fazlası) rağmen (yağlık ürünlerde, şekerde, bakliyatta, hayvancılıkta vb. yönlendirme/ planlama olmayınca) gıdada fiyat artışı mı?
Bugün göreceğiz…
