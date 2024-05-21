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Kamu alımlarında “yerliye avantaj” hikayesi (1)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Bugün, dünya ekonomisine yön veren ABD’li, Güney Kore’li, Alman, Japon, İtalyan markalar…

Tamamına yakınının markalaşmasında kamu alımlarının ve kamu alımlarında yerli üreticiye sağlanan avantajın etkisi var...

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Yani… Yerli üreticilerin “kamu alımları” ile büyüyebileceği, sermaye biriktirebileceği…

Bu sayede teknoloji geliştirebileceği, teknik eleman yetiştirebileceği vb. 60-70 yıl önce de biliniyordu…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kamu alımlarında yerli üreticiye avantaj sağlamak için “yeniden” çalışma başlattığını öğrendik…

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Yıl 2012… Yerli üreticiye kamu ihalelerinde yüzde 15’lik fiyat avantajı sağlanması için Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştı…

O dönem, bu köşede de o heyecan paylaşıldı ve sağlayacağı avantajlar madde madde anlatıldı…

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Ama, her zamanki gibi Genelge’ye uyulmadı…

Hatta, kamuda “yabancı ürün” alımı hızlandı…

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Yıl 2013… Ekonomi Bakanlığı, yerli üreticiye yüzde 15’lik fiyat avantajını yüzde 25’e çıkarmak için çalışma başlattı…

Yine heyecanlandık... Ama o çalışmadan da sonuç alınamadı…

VELHASIL

Kamu alımlarında yerli ürüne şans verilmemesinin nedenleri de biliniyor:

1) Bürokrasinin, “yerli üründe sorun çıkabilir” kaygısı ile sorumluluk almaması…

2)Sorumluluk alınca da adli soruşturmalarla karşı karşıya kalma, görevinden olma endişesi…

3) Ve yabancının lobisinin, sermayesinin, öz güveninin ve dolayısıyla yaptırım/bağlama gücünün yerli üreticiye göre çok daha kuvvetli olması…

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Genelge, yönetmelik hatta kanunlara uymamak kronik alışkanlığımız… “Yaptık” demek için yapıp, uygulaması/sonuçları ile ilgilenmememiz; sebebini bilmemize rağmen çözüme odaklanmamamız ise kronik hastalığımız…

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