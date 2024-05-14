“Cezası olmazsa; verimli de olmam, tasarruf da yapmam!”

Kamuda Verimlilik ve Tasarruf Paketi’nin ayrıntılarını yaklaşık 1 yıl önce DÜNYA’da paylaşmıştık…

Dün de, madde madde yazdık…

Kelime kelime aynı… Çünkü: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de söylediği gibi: “Bu tasarruf paketi, ne ilk, ne de son…”

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3 yıl önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi’nde de aynı tasarruf ve verimlilik tedbirleri vardı…

Ama… Genelgeye uyulması için ceza ve yaptırım içeren yasal düzenleme gerekliliği unutulmuştu…

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Kamu/ülke menfaatini düşünmek için:

Edinilen kültür ve alışkanlıkların değişmesi, bunun için de, maalesef “para cezası/yaptırım içeren” yasal düzenlemeler gerekiyordu...

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Çok daha yüksek verimliliğe ve dolayısıyla tasarrufa zemin hazırlayacak, önemli maddeler ise son anda paketten çıkarıldı…

Örneğin: Kamuda taşıt sayısının 2 yılda yüzde 30 azaltılması…

3 yıl önceki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre de yüzde 20 oranında azaltılacaktı…

Örneğin: Lojmanların bakım/onarım giderleri ve satışı...

Örneğin: Kamuda maaşların, belirlenen iş tanımlarına göre uygulanacak “performans değerlendirme” (Bu değerlendirme ile bazı kurum personelinin maaşı ve bütçeden aldığı pay, yaptığı işe göre çok çok yüksek çıkıyordu) ile artışı…

2 ve üzeri maaş alanların, 1 maaş haricinde aldıkları, Hazine’ye aktarılacaktı… Örneğin: Örnek olması için Cumhurbaşkanlığı’ndan 1-2 kaleme dikkat çekilecekti, o da olmadı…

VELHASIL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Mehmet Şimşek paketin kapsamlı olması ve uygulama sonuçlarının şeffaf bir şekilde paylaşılması için yoğun çaba harcadı…

Diğer paketler gibi sümen altı edilmemesi, uygulamaların diğer paketler gibi keyfiyete bırakılmaması, uymayanların cezalandırılması için yasal düzenlemeler yapılması gerekliliğini de akıllara kazıdı…

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Sonuçta bu Kamuda Verimlilik ve Tasarruf Paketi de, kapsamı daraltıldığı için, bekleneni veremeyecek…

Ama izlenebilirliği, denetlenebilirliği, sürdürülebilirliği, hesaplanabilirliği, hesap verebilirliği, şeffaflığı ve ceza içeren yasal düzenlemeleri sayesinde “acil ihtiyacımız olan” kültürel değişime katkı verecek…