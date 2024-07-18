Survivor’a 300 bin kişi başvuruyorsa…
Umudumuz/geleceğimiz olan gençlerimizin bir bölümü daha, “Üniversite’de eğitim görmeye başlayacak…”
Ve onlar da kendini şanslı/yetenekli/donanımlı hissedecek!
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Okula gitmeyen…
Ve…
Devamsızlıktan kalıp, üniversite sınavında “ilk bin” arasına girenler var…
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Hatta…
İlk 10 bine girenlerin 147’si, devamsızlıktan sınıfta kaldığı için şokta…
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Okula gidenler mi?
100 tam puan ortalama ile sınıf geçenler, sınavda soru çözemeseler de üst sıralarda…
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Okula gidenlerin mi?
Teknoloji geliştirmenin olmazsa olmazı olan fen bilimlerindeki başarısızlık oranı ortalama yüzde 83…
Teknoloji geliştirmenin/üretimin/verimliliğin olmazsa olmazı olan matematikte başarısızlık oranı ortalama yüzde 81…
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65 bine yakın “umudumuz/geleceğimiz” ise…
O kadar sürede, tek soru dahi cevaplayamamış…
VELHASIL
“Üniversitelerimiz de eksiklerini tamamlarlar” diyebiliyor muyuz?
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“Üniversiteden mezun” 1.5 milyon umudumuz/geleceğimiz:
Ne üretime…
Ne sanayiye…
Ne tarıma…
KPSS’ye başvurmuş; yani “kapağı kamuya atmaya” odaklı!
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Bu eğitim sistemi ile ortaya çıkan sosyo/kültürel yapı…
Ve o sosyo/kültürel yapının “artı” getirisi mi?
Survivor’a başvuran, umudumuz/geleceğimiz 300 bin genç;
Masterchef’e başvuran, umudumuz/ geleceğimiz 130 bin genç…
Gerçeklerden uzakta “habersizce heba ettiği” yıllara, 1’er yıl daha eklemeye kararlı!