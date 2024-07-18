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Survivor’a 300 bin kişi başvuruyorsa…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Umudumuz/geleceğimiz olan gençleri­mizin bir bölümü daha, “Üniversite’de eğitim görmeye başlayacak…”

Ve onlar da kendini şanslı/yetenekli/do­nanımlı hissedecek!

***

Okula gitmeyen…

Ve…

Devamsızlıktan kalıp, üniversite sına­vında “ilk bin” arasına girenler var…

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Hatta…

İlk 10 bine girenlerin 147’si, devamsız­lıktan sınıfta kaldığı için şokta…

***

Okula gidenler mi?

100 tam puan ortalama ile sınıf geçenler, sınavda soru çözemeseler de üst sıralarda…

***

Okula gidenlerin mi?

Teknoloji geliştirmenin olmazsa olmazı olan fen bilimlerindeki başarısızlık oranı ortalama yüzde 83…

Teknoloji geliştirmenin/üretimin/ve­rimliliğin olmazsa olmazı olan matematik­te başarısızlık oranı ortalama yüzde 81…

***

65 bine yakın “umudumuz/geleceğimiz” ise…

O kadar sürede, tek soru dahi cevaplaya­mamış…

 VELHASIL

 “Üniversitelerimiz de eksiklerini ta­mamlarlar” diyebiliyor muyuz?

***

“Üniversiteden mezun” 1.5 milyon umudumuz/geleceğimiz:

Ne üretime…

Ne sanayiye…

Ne tarıma…

KPSS’ye başvurmuş; yani “kapağı kamuya atmaya” odaklı!

***

Bu eğitim sistemi ile ortaya çıkan sosyo/kültürel yapı…

Ve o sosyo/kültürel yapının “artı” ge­tirisi mi?

Survivor’a başvuran, umudumuz/ge­leceğimiz 300 bin genç;

Masterchef’e başvuran, umudumuz/ geleceğimiz 130 bin genç…

Gerçeklerden uzakta “habersizce he­ba ettiği” yıllara, 1’er yıl daha eklemeye kararlı!

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