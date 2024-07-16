Vergi mi, borçlanma mı, harcamama mı?

Bütçe açığı nedeniyle:

Vergiler artıyor/artacak…

Daha fazla borçlanmamak, borçlara öde­nen faizi artırmamak için de:

Vergiler artıyor/artacak…

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Bütçe açığı nedeniyle:

Harcamalar düşüyor mu?

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Bütçe açığını…

Üreterek/geliştirerek/mal ve hizmet ar­zını-arzın kalitesini-arzın dünya ile reka­bet edebilirliğini artırarak kapatabilmek için:

Sanayinin/tarımın, kısacası üretenin/ geliştirenin/emekçinin maliyetleri (lojis­tik, enerji, vergi, prim…) düşürülüp, teşvik ediliyor mu?

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Vergi gelirlerinin…

Ancak “daha fazla verimli üretici” / ”daha fazla verimli çalışan” sayesinde “daha fazla” olabileceği biliniyor (mu?)…

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(Alanda çalışanın/çabalayanın verimli­liğinin (sosyal haklardan temel beslen­meye, sağlığa; faturalardan, çocukları­nın bakımından/eğitimine kadar) birçok parametreye bağlı olduğu biliniyor (mu?))

VELHASIL

İlk altı ay…

Hazine gelirleri geçen yılın aynı dö­nemine göre yüzde 100 artışla 3.9 tril­yon TL’ye ulaşmış…

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Harcama mı?

Yüzde 104 artışla 4.9 trilyon TL’yi aşmış…

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Açık mı?

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artmış…

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Bu nedenle borçlanıldı/borçlanılı­yor…

O borca ödenen faiz mi?

İlk yarıda yüzde 350 artmış ve 96.5 milyar TL’ye çıkmış…

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Vergi artışları planlanır­ken, harcamaların kısılmaması, üreticinin/çalışanın davranışını nasıl etkiler?