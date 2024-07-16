Vergi mi, borçlanma mı, harcamama mı?
Bütçe açığı nedeniyle:
Vergiler artıyor/artacak…
Daha fazla borçlanmamak, borçlara ödenen faizi artırmamak için de:
Vergiler artıyor/artacak…
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Bütçe açığı nedeniyle:
Harcamalar düşüyor mu?
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Bütçe açığını…
Üreterek/geliştirerek/mal ve hizmet arzını-arzın kalitesini-arzın dünya ile rekabet edebilirliğini artırarak kapatabilmek için:
Sanayinin/tarımın, kısacası üretenin/ geliştirenin/emekçinin maliyetleri (lojistik, enerji, vergi, prim…) düşürülüp, teşvik ediliyor mu?
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Vergi gelirlerinin…
Ancak “daha fazla verimli üretici” / ”daha fazla verimli çalışan” sayesinde “daha fazla” olabileceği biliniyor (mu?)…
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(Alanda çalışanın/çabalayanın verimliliğinin (sosyal haklardan temel beslenmeye, sağlığa; faturalardan, çocuklarının bakımından/eğitimine kadar) birçok parametreye bağlı olduğu biliniyor (mu?))
VELHASIL
İlk altı ay…
Hazine gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 3.9 trilyon TL’ye ulaşmış…
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Harcama mı?
Yüzde 104 artışla 4.9 trilyon TL’yi aşmış…
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Açık mı?
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artmış…
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Bu nedenle borçlanıldı/borçlanılıyor…
O borca ödenen faiz mi?
İlk yarıda yüzde 350 artmış ve 96.5 milyar TL’ye çıkmış…
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Vergi artışları planlanırken, harcamaların kısılmaması, üreticinin/çalışanın davranışını nasıl etkiler?